Cecilia Bonino presentó un libro para “ordenar las finanzas y vivir mejor”
Junto con Gabriel Fasciolo y Marité Mariño, la autora propone herramientas prácticas para organizar los ingresos y gastos, incorporar el hábito del ahorro y tomar decisiones financieras con mayor claridad
Alejandro Laborde, directora de la Licenciatura en Finanzas de la UCU Carla Pivel, autora Cecilia Bonino y decana de la Facultad de Empresas Isabelle Chaquiriand.
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Lucila Castillo
Marité Mariño, Gabriel Fasciolo y Lucía Carbajales.
Ordenar el dinero también es una forma de acercarse a los proyectos que queremos concretar. Desde esa idea parte Tu cuenta pendiente: ordenar el dinero para vivir mejor, el libro de Cecilia Bonino, escrito junto con Gabriel Fasciolo y Marité Mariño, que busca acercar las finanzas personales a la vida cotidiana con herramientas sencillas y aplicables.
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La obra tuvo una de sus presentaciones el martes 13, en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En el encuentro, Bonino estuvo acompañada por Alejandro Laborde, docente de la UCU; Carla Pivel, directora de la Licenciatura en Finanzas de esa institución, e Isabelle Chaquiriand, decana de la Facultad de Empresas.
La presentación reunió a docentes, directores, funcionarios y alumnos, en una instancia que puso el foco en la importancia de comprender cómo nos relacionamos con el dinero y de qué manera esa relación influye en nuestras decisiones. El libro propone herramientas para ordenar ingresos y gastos, desarrollar el hábito del ahorro y comprender los principios de la inversión, sin perder de vista los objetivos personales de cada lector.
La idea de una “cuenta pendiente” funciona como punto de partida para reflexionar sobre los proyectos por concretar y las decisiones necesarias para llevarlos adelante. En ese camino, las finanzas ocupan un lugar fundamental: conocer los recursos disponibles, planificar y administrar mejor el dinero puede marcar la diferencia entre una intención y una meta concreta.
Con un enfoque práctico, Tu cuenta pendiente busca ayudar a los lectores a dejar atrás la sensación de que las finanzas son un asunto complejo o distante y convertirlas en una herramienta para tomar decisiones más conscientes.