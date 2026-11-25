La obra reúne más de cuatro décadas de experiencias del histórico piloto de PLUNA, con relatos de vuelos y episodios que marcaron la historia de la aviación uruguaya

¿Cuántas historias puede guardar una vida dedicada a volar? Algunas de ellas quedaron registradas en apuntes personales que, años después, se convirtieron en un libro. En el Club Carrasco, se presentó Memorias de un aviador, la obra de Raúl Rodríguez Escalada que reúne recuerdos y experiencias de más de cuatro décadas de trayectoria en la aviación uruguaya.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El origen de la publicación está en una valija del aviador. Años después de su fallecimiento, su hijo Raúl encontró relatos a máquina, redactados en primera persona, en los que el histórico piloto había dejado constancia de experiencias y anécdotas de su carrera. En lugar de reconstruirlos desde una mirada externa, se decidió respetar su voz y conservar la forma en que él mismo había contado cada episodio. El resultado es un recorrido autobiográfico por una profesión que lo llevó a protagonizar situaciones poco habituales y a participar en algunos momentos significativos de la historia del país.

A lo largo de sus páginas aparecen episodios vinculados a su trabajo en Pluna, donde se desempeñó como comandante, y a distintos hitos de su trayectoria. Entre ellos se encuentra el vuelo que trajo de regreso a Uruguay a los campeones del mundo de 1950, luego de la histórica victoria en Maracaná. También recuerda el traslado de 1.400 kilos de oro hacia Nueva York y las tareas aéreas relacionadas con la búsqueda de los uruguayos desaparecidos en la cordillera de los Andes en 1972. Estas son algunas de las historias que permiten acercarse a una profesión que, más allá de los conocimientos técnicos, lo enfrentó a circunstancias extraordinarias.

La presentación estuvo a cargo de Carlos Páez, quien acompañó la instancia ante un público integrado por familiares, amigos y personas vinculadas al aviador. Entre los presentes en el Club Carrasco, estuvieron Luis Alberto Heber, Gustavo Zerbino y Fernando Parrado.