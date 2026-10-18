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Club de Mujeres realizó la segunda jornada de su taller de educación financiera e inversión

Unas 70 mujeres volvieron a reunirse para profundizar en herramientas que les permitan ordenar sus finanzas, revisar sus hábitos y dar los primeros pasos hacia una mayor independencia económica

Alejandra Frutos, Tania Thomsen, Ivana Azcué y Mónica Saravia.

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Lucila Castillo
Raquel Muiños, Valeria Vidal y Elena Quirici.

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Lucila Castillo
Cecilia Muscio y Bettina Bosch.

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Paula Forastiero, Fabiana Medina, Martina Martinelli y Pamela Brignani.

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Lucila Castillo
Yenelierth García, Mariela Cárdenas, María Fernández y Marcela Pérez.

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Lucila Castillo
Beatriz Guinovart, Andrea Rimoldi e Irene Gutiérrez.

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Lucila Castillo
Silvia Ramos, María Vigo y Lorena Cortalezzi.

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Lucila Castillo
Marcela Mosca y Anabella Yaques.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La independencia económica también se construye a partir de las preguntas que uno se hace sobre el dinero: cómo se administra, en qué se gasta y cuándo se comienza a invertir. Con ese propósito, Club de Mujeres llevó adelante una nueva jornada de su taller de educación financiera, pensado especialmente para acompañar a las mujeres en la revisión de sus hábitos y decisiones económicas.

El encuentro tuvo lugar el martes 13 por la tarde en la terraza del Victoria Plaza Office Tower. Allí volvieron a reunirse las mismas 70 participantes que habían asistido a la primera instancia, realizada el 29 de setiembre, para continuar con un proceso de formación que se extendió durante las dos semanas entre ambas jornadas.

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Además de profundizar en nociones de finanzas e inversión, las participantes pudieron plantear inquietudes, evacuar dudas y reflexionar sobre los cambios que muchas veces quedan postergados. La propuesta buscó brindar herramientas para pasar de las intenciones a las decisiones concretas, con mayor claridad sobre las posibilidades y los objetivos de cada una.

Uno de los momentos de la jornada estuvo dedicado a recuperar las frases que las mujeres habían compartido al inscribirse, expresiones que reflejaban sus expectativas y motivaciones. Entre ellas, surgieron ideas como “la independencia económica es un sinónimo de libertad” y “los mejores resultados se obtienen de la unión entre mujeres con objetivos claros y destinos definidos”. Las palabras funcionaron como un punto de partida para reconocer qué esperaba cada participante del proceso y qué cambios aspiraba a impulsar.

La jornada culminó con un brindis entre vinos y sushi, en un ambiente que permitió prolongar las conversaciones y compartir impresiones sobre lo aprendido. Más allá de los conceptos financieros, el taller también puso en valor el intercambio entre mujeres como una oportunidad para acompañarse, ganar confianza y avanzar hacia una relación más consciente con el dinero.

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