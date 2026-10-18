Club de Mujeres realizó la segunda jornada de su taller de educación financiera e inversión

La independencia económica también se construye a partir de las preguntas que uno se hace sobre el dinero: cómo se administra, en qué se gasta y cuándo se comienza a invertir. Con ese propósito, Club de Mujeres llevó adelante una nueva jornada de su taller de educación financiera, pensado especialmente para acompañar a las mujeres en la revisión de sus hábitos y decisiones económicas.
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El encuentro tuvo lugar el martes 13 por la tarde en la terraza del Victoria Plaza Office Tower. Allí volvieron a reunirse las mismas 70 participantes que habían asistido a la primera instancia, realizada el 29 de setiembre, para continuar con un proceso de formación que se extendió durante las dos semanas entre ambas jornadas.
Además de profundizar en nociones de finanzas e inversión, las participantes pudieron plantear inquietudes, evacuar dudas y reflexionar sobre los cambios que muchas veces quedan postergados. La propuesta buscó brindar herramientas para pasar de las intenciones a las decisiones concretas, con mayor claridad sobre las posibilidades y los objetivos de cada una.
Uno de los momentos de la jornada estuvo dedicado a recuperar las frases que las mujeres habían compartido al inscribirse, expresiones que reflejaban sus expectativas y motivaciones. Entre ellas, surgieron ideas como “la independencia económica es un sinónimo de libertad” y “los mejores resultados se obtienen de la unión entre mujeres con objetivos claros y destinos definidos”. Las palabras funcionaron como un punto de partida para reconocer qué esperaba cada participante del proceso y qué cambios aspiraba a impulsar.
La jornada culminó con un brindis entre vinos y sushi, en un ambiente que permitió prolongar las conversaciones y compartir impresiones sobre lo aprendido. Más allá de los conceptos financieros, el taller también puso en valor el intercambio entre mujeres como una oportunidad para acompañarse, ganar confianza y avanzar hacia una relación más consciente con el dinero.