En Uruguay, un varón intenta matar a una mujer, niña o adolescente cada siete días; cada poco más de 11 días, lo logra

Denunció muchas veces sin que nadie le diera una respuesta. Después de que le prendieron fuego el auto y la casa, pidió custodia porque temía por sus tres hijos, pero Fiscalía no se la concedió por falta de pruebas. Una madrugada, caminaba con su madre y su padrastro cuando un hombre llegó y le empezó a disparar sin decir palabra. El caso se investiga como un femicidio por encargo.

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En el marco del #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el pasado miércoles 18 se presentó un informe que incorpora la perspectiva de género en el análisis de las muertes de mujeres vinculadas al crimen organizado en el país. El trabajo, titulado “Feminicidio y crimen organizado en Uruguay. Un análisis a partir del relevamiento de asesinatos de mujeres reportados en la prensa entre enero de 2023 y octubre de 2026”, fue realizado por las investigadoras Teresa Herrera, Helena Suárez Val y Carolina Silvera. Se trata de la primera publicación del Observatorio de Feminicidio Uruguay, una iniciativa conjunta de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH y de Feminicidio Uruguay, proyecto fundado por Suárez Val en 2015.

Conscientes del crecimiento de la violencia homicida y el avance del crimen organizado en el país, las autoras advierten que, a pesar de que existe una mayor investigación sobre el tema, la variable de género suele quedar fuera de los análisis. En el informe eligen usar el término feminicidio —y no el similar y más corto femicidio— porque el primero hace hincapié en la responsabilidad del Estado y en la falta de respuestas a la hora de garantizar la protección de los derechos de las mujeres.

El feminicidio, entendido como un homicidio cometido por razones de género, es resultado de las desigualdades de poder entre hombres y mujeres (en interacción con otras desigualdades, como clase, raza o condición migratoria). En Uruguay, un varón intenta matar a una mujer, niña o adolescente cada siete días. Cada poco más de 11 días, lo logra. Entre enero de 2023 y octubre de 2026, el Observatorio registró 122 feminicidios y 68 intentos. Casi uno de cada cuatro feminicidios (28 de los 122) ocurrió en contextos vinculados a organizaciones criminales; la mayoría tuvo lugar en la vía pública y con armas de fuego. Las autoras señalan que muchos de estos asesinatos quedan catalogados como “ajustes de cuentas” o conflictos entre bandas, una clasificación que invisibiliza las desigualdades de género y las relaciones de poder que operan por detrás.

Según las Naciones Unidas, el crimen organizado funciona mediante estructuras jerárquicas y territoriales que usan la violencia como mecanismo de control y disciplinamiento. Violencia sobre violencia. Es en este contexto que se desarrolla lo que se conoce como narcocultura: un conjunto de códigos, valores y prácticas asociados al mundo del narcotráfico que exaltan el poder, la ostentación, la posesión de armas y un modelo de masculinidad basado en la fuerza y la dominación. En ese imaginario, las mujeres suelen aparecer como objetos de consumo, trofeos o símbolos del estatus y poder masculino. Así, el crimen organizado es más que una estructura delictiva y económica: es también la reproducción de un orden cultural profundamente patriarcal.