Este miércoles 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en todo el mundo inicia la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante esos 16 días, el mundo entero está llamado a reflexionar, informarse y actuar para que las mujeres no sigan siendo el blanco de la violación más generalizada a los derechos humanos en todo el mundo.

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Esta campaña comenzó en 1991, cuando se inauguró el Instituto para el Liderazgo Global de las Mujeres (conocido en inglés como Center for Women’s Global Leadership o CWGL) y es impulsada cada año por ONU Mujeres. El objetivo es movilizar a la sociedad civil, los gobiernos, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales para promover la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Existe la violencia de género porque vivimos en un sistema en el que existe una desigualdad de género de partida. En esa desigualdad quienes estamos en la posición subordinada somos las mujeres como grupo, por defecto, de manera estructural, y en esa desigualdad de poder está claro que quien ejerce la violencia o quien la puede ejercer es quien está arriba, al mando de ese poder, que son los hombres. Entonces, quien va a ser potencialmente la víctima o quienes son efectivamente las víctimas son las mujeres.

Si se entiende todo el entramado del patriarcado, esto es fácil de asimilar. Pero para quienes no lo tienen tan claro el concepto de violencia de género nunca termina de comprenderse del todo. En este punto, la educación parece ser clave para trabajar una serie de cuestiones que ayudan a entender cuál es la causa de esta violencia hacia la mujer, ir a la raíz y, una vez que se entiende, poder detenerla.

Cuando muchos argumentan que las mujeres también pueden ejercer violencia hacia los hombres, algo que efectivamente sucede, la causa de esa violencia es otra, no es la desigualdad de género. Por eso, la violencia de género es un tipo de violencia específica con una causa muy concreta, y está sustentada en un proceso, que tiene distintos pasos y no se trata solo de un hecho puntual. Llegar a que las personas logren discernir la profundidad de esta problemática y que ya desde pequeñas las nuevas generaciones incorporen estos conceptos es esencial para ir hacia la eliminación de este tipo de violencia.

Una de cada tres mujeres experimenta violencia a lo largo de su vida, y solo una de cada tres mujeres (el 31,82%) que atraviesa situaciones de violencia busca algún tipo de ayuda Una de cada tres mujeres experimenta violencia a lo largo de su vida, y solo una de cada tres mujeres (el 31,82%) que atraviesa situaciones de violencia busca algún tipo de ayuda

Afortunadamente, la coeducación es un modelo pedagógico que cuestiona y transforma activamente los estereotipos, roles y sesgos de género presentes en los contenidos, el lenguaje y las prácticas escolares. Con estos fundamentos aprendidos en la escuela o el liceo, ya el futuro podrá tener otro color. Porque ellos no solo sabrán cuándo están ejerciendo violencia, sino que serán los policías, jueces y fiscales que delinearán protocolos y tomarán decisiones sobre los casos que las mujeres quieran denunciar.

Los números siguen siendo alarmantes: una de cada tres mujeres experimenta violencia a lo largo de su vida, y solo una de cada tres mujeres (el 31,82%) que atraviesa situaciones de violencia busca algún tipo de ayuda. En gran parte de los países, la mayoría de las mujeres que buscan ayuda la obtienen de sus familias o amistades, mientras que muy pocas acuden a instituciones formales, como la Policía y los servicios de salud. Menos de una de cada diez mujeres (el 9,2%) fueron a la Policía.

Según explica ONU Mujeres en uno de sus documentos difundidos para esta campaña, la capacidad de respuesta, tanto de la Policía como de la Justicia, es desigual y con frecuencia no funciona al nivel necesario para atender el alcance de las diferentes formas de violencia de género, para garantizar la seguridad de las supervivientes, para facilitar el acceso de ellas a la Justicia, y para responsabilizar a quienes ejercen la violencia. A esto se suma que el rápido desarrollo de las tecnologías digitales ha intensificado la violencia contra las mujeres y las niñas y ha creado nuevas formas de daño, que superan la capacidad de los proveedores de servicios para adaptarse.

Este tipo de violencia es un fenómeno estructural global que sufren las mujeres y las niñas por el simple hecho de serlo. Las causas, los procesos, las consecuencias y los problemas para enfrentar esas consecuencias son los desafíos que año a año se visibilizan en esta campaña que recién comienza.