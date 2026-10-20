Punta del Este Food & Wine celebró diez años reuniendo cocinas y ciudades de la región

Llegaron a Narbona Punta del Este chefs de Argentina, Brasil y Uruguay

De Punta del Este Food & Wine: Gabriel Bialystocki, Gonzalo Rius, Samaris Vargas y Carlos García Rubio.

Este año, Punta del Este Food & Wine celebró su décima edición con una jornada que reunió a referentes de la gastronomía contemporánea de la región, el sábado 17, en Narbona.

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A lo largo de su historia, el festival convocó a más de 10.000 personas. En sus diferentes encuentros, se dieron cita más de 70 chefs y 50 bodegas, en una iniciativa que desde sus comienzos busca favorecer el intercambio entre gastronomía local y referentes internacionales.

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Gabriel Bialystocki, el fundador del festival, sostuvo que al inicio lo que querían era crear “un encuentro que conectara al país con lo que estaba sucediendo en la gastronomía de otros lugares”. “La idea sigue siendo la misma (luego de 10 años): mostrar nuestra gastronomía al mundo y acercar otras cocinas a Uruguay, pero también ser el punto de encuentro anual para quienes disfrutan de comer y beber bien, descubrir nuevos sabores y compartir alrededor de una mesa”, agregó.

Durante esta edición, Río de Janeiro tuvo un espacio propio y la delegación fue encabezada por su secretaria de Turismo, Daniela Maia, acompañada por periodistas especializados de O Globo y de Paladar, suplemento del diario Estadão. La identidad culinaria carioca fue representada por Katia Barbosa, de Aconchego Carioca; Jéssica Trindade, de Madame Olympe; y Monique Gabiatti, de Polvo Marisquería. Sus propuestas permitieron recorrer distintas expresiones de la gastronomía de su ciudad, desde una cocina brasileña de raíces populares y fuerte identidad local hasta elaboraciones más contemporáneas, con una mirada puesta, en especial, en los productos del mar.

De Buenos Aires llegó Juan Gaffuri, chef ejecutivo para América Latina y director de Alimentos y Bebidas de Four Seasons Hotels and Resorts, que participó junto con Nicolás Díaz Rosaenz, de Elena Restaurante. También se presentó la repostera Maru Botana, que cocinó en vivo su clásico rogel. La programación se completó con Félix Babini, vinculado a Mad Pasta House y Casa Cavia.