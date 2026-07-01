Teatro para niños en vacaciones de invierno: las propuestas del Sodre y el Solís

Como cada año, en pleno invierno, los más chicos de la casa están de parabienes porque tienen vacaciones. Durante una o dos semanas, padres, tíos y abuelos aprovechan el tiempo libre de los pequeños para ver obras de teatro, ir al cine o, si el tiempo acompaña, pasear por Montevideo y el interior. En este marco, Galería visitó dos teatros emblemáticos de la ciudad: el Sodre y el Solís.

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El hall del Sodre se convirtió en un espacio interactivo que invita a descubrir el mundo de las tablas a través del juego. Las familias que se acerquen al Auditorio Nacional Adela Reta (Andes y Mercedes) podrán disfrazar a los niños con un vistoso vestuario. El miniteatro tiene un backstage con capas, sombreros y pelucas. Está inspirado en la fachada del antiguo Estudio Auditorio y en los teatros victorianos­. Este “bosque mágico” quedará instalado hasta el domingo 5 de julio y se puede asistir de forma gratuita entre las 13 y las 19 horas.

Las obras en cartel en el Auditorio Adela Reta son El camino de los árboles, Pim pau, Pequeño pez, El carnaval de los animales y Olor a canela. Mientras que en el Auditorio Nelly Goitiño (18 de Julio 930) se puede ir a ver: El principito y Aladdín, un musical genial.

El sábado 27 de junio, Galería asistió al musical inspirado en una de las historias de Las mil y una noches. La obra hace referencia a la película animada de Disney, estrenada en 1992, que en 2019 tuvo su versión live-action dirigida por Guy Ritchie. El musical cuenta la historia de un muchacho humilde que, tras encontrar una lámpara mágica, libera a un genio capaz de concederle tres deseos. Más allá de la magia y la aventura, el verdadero desafío será descubrir­ quién es él realmente y luchar por el amor de la princesa Jasmine. Nuestro héroe deberá enfrentar al ambicioso Gran Visir Jafar y a sus miedos. Con humor, emoción y canciones, esta versión teatral combina romance, acción y comedia en una experiencia para toda la familia. El espectáculo termina con un deslumbrante despliegue de coreografías, vestuarios brillantes, escenografías­ imponentes y efectos especiales que transforman el escenario en un universo lleno de color y fantasía. Algunos de los pequeños, ya fanáticos de la historia, van vestidos como sus personajes favoritos: nunca falta una niña que encarne a la valiente princesa.

El domingo 28 de junio, Galería visitó el Teatro Solís para ver las propuestas Ruperto Rocanrol presenta 1930: misión futuro y Alfombras­ mágicas y las Bichipelotas.