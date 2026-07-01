Teatro para niños en vacaciones de invierno: las propuestas del Sodre y el Solís

Como cada año, en pleno invierno, los más chicos de la casa están de parabienes porque tienen vacaciones. Durante una o dos semanas, padres, tíos y abuelos aprovechan el tiempo libre de los pequeños para ver obras de teatro, ir al cine o, si el tiempo acompaña, pasear por Montevideo y el interior. En este marco, Galería visitó dos teatros emblemáticos de la ciudad: el Sodre y el Solís.
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El hall del Sodre se convirtió en un espacio interactivo que invita a descubrir el mundo de las tablas a través del juego. Las familias que se acerquen al Auditorio Nacional Adela Reta (Andes y Mercedes) podrán disfrazar a los niños con un vistoso vestuario. El miniteatro tiene un backstage con capas, sombreros y pelucas. Está inspirado en la fachada del antiguo Estudio Auditorio y en los teatros victorianos. Este “bosque mágico” quedará instalado hasta el domingo 5 de julio y se puede asistir de forma gratuita entre las 13 y las 19 horas.
Las obras en cartel en el Auditorio Adela Reta son El camino de los árboles, Pim pau, Pequeño pez, El carnaval de los animales y Olor a canela. Mientras que en el Auditorio Nelly Goitiño (18 de Julio 930) se puede ir a ver: El principito y Aladdín, un musical genial.
El sábado 27 de junio, Galería asistió al musical inspirado en una de las historias de Las mil y una noches. La obra hace referencia a la película animada de Disney, estrenada en 1992, que en 2019 tuvo su versión live-action dirigida por Guy Ritchie. El musical cuenta la historia de un muchacho humilde que, tras encontrar una lámpara mágica, libera a un genio capaz de concederle tres deseos. Más allá de la magia y la aventura, el verdadero desafío será descubrir quién es él realmente y luchar por el amor de la princesa Jasmine. Nuestro héroe deberá enfrentar al ambicioso Gran Visir Jafar y a sus miedos. Con humor, emoción y canciones, esta versión teatral combina romance, acción y comedia en una experiencia para toda la familia. El espectáculo termina con un deslumbrante despliegue de coreografías, vestuarios brillantes, escenografías imponentes y efectos especiales que transforman el escenario en un universo lleno de color y fantasía. Algunos de los pequeños, ya fanáticos de la historia, van vestidos como sus personajes favoritos: nunca falta una niña que encarne a la valiente princesa.
El domingo 28 de junio, Galería visitó el Teatro Solís para ver las propuestas Ruperto Rocanrol presenta 1930: misión futuro y Alfombras mágicas y las Bichipelotas.
El espectáculo, inspirado en la obra de Roy Berocay, tiene una novela homónima creada de forma especial para Ceibal. Berocay propone un show de música en vivo, humor, personajes y proyecciones. La trama comienza cuando una agente del futuro llega para encomendar a la banda una misión muy especial: transmitir un mensaje fundamental para lograr ganar en 2030 el Mundial de fútbol. Ruperto Rocanrol llevará adelante esa misión a su manera: con canciones, humor junto a personajes tan entrañables como disparatados, interpretados por la actriz Cynthia Patiño. A lo largo de su trayectoria, Ruperto Rocanrol ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premio Florencio a Mejor música en 2017 y Mejor espectáculo musical en 2024.
En tanto, Alfombras mágicas y las Bichipelotas es un espacio pensado para bebés y sus familias, donde el juego y la exploración se convierten en una forma narrativa. A partir de un dispositivo de alfombras que se transforman y despliegan distintos universos sonoros y táctiles, la experiencia invita a descubrir canciones, texturas y pequeñas acciones compartidas. Las Bichipelotas acompañan este recorrido sensible, construyendo un espacio de cercanía en el que lo escénico sucede de forma íntima. No es tanto una obra para contemplar, se trata de una experiencia para habitar en conjunto. En la sala, la música invita a la tranquilidad. A la alfombra se entra sin zapatos y el momento invita a la conexión con los pequeños. La música está a cargo de Felipe Vitale y Natalia Goldberg.