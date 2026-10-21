El gobierno toma medidas preventivas de ciberseguridad que pueden afectar el funcionamiento del portal del Estado

Dos fallas de seguridad informática detectadas a escala mundial llevaron a tomar medidas para proteger sitios web y servicios digitales. En Uruguay, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) trabaja en la aplicación de medidas preventivas que implicarán dar de baja temporalmente algunos sectores del portal del Estado, gub.uy.

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Las fallas fueron descubiertas en el lenguaje de programación PHP, un sistema utilizado por numerosos sitios web. Según informó la BBC, herramientas de inteligencia artificial (IA) ayudaron a los investigadores a identificarlas y se publicaron actualizaciones para corregirlas.

Consultada sobre el tema, la directora de Agesic, Cristina Zubillaga, confirmó a Búsqueda que el organismo “está trabajando para aplicar las recomendaciones de seguridad”. Según explicó, “la decisión responde a la detección de una vulnerabilidad y no a un ataque informático confirmado contra los sistemas uruguayos”.

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Como parte de las medidas preventivas, se están actualizando los sistemas que sostienen algunos servicios digitales oficiales. “Lo que estamos haciendo nosotros es aplicar la actualización del software de base para que el portal del Estado, gub.uy, pueda funcionar con normalidad”, explicó la responsable de Agesic.

“Va a haber momentos en que el portal se dará de baja. Estamos intentando reducir al mínimo ese tiempo”, explicó Zubillaga.

La interrupción del sitio web del Estado implicará también la suspensión temporal de los trámites disponibles en la plataforma mientras se realizan las actualizaciones de seguridad.

“Nuestros equipos están trabajando desde temprano para realizar los ajustes necesarios y evitar cualquier impacto. También se realizaron comunicaciones a los responsables de seguridad de los organismos para que tomen las medidas correspondientes”, explicó la directora de Agesic a Búsqueda.

La funcionaria señaló que se prevé informar sobre las tareas de mantenimiento en los portales que deban ser intervenidos, aunque eso no implica necesariamente detallar públicamente las particularidades de la falla.

“El objetivo es aplicar las actualizaciones o modificaciones recomendadas para reducir los riesgos de seguridad y restablecer los servicios lo antes posible”, indicó.

Según explicó, este tipo de procedimientos no se limita a Uruguay. Otros países, como Países Bajos, Japón y Finlandia, también están adoptando medidas similares ante la vulnerabilidad detectada.

Cada vez con más frecuencia

La responsable de Agesic advirtió que la detección de vulnerabilidades podría volverse cada vez más frecuente con el avance de la IA, aunque aclaró que no cuenta con información suficiente para afirmar que esta tecnología haya intervenido en el caso. “No puedo decir, no sé qué es lo que hay atrás”, señaló al ser consultada sobre esa posibilidad.

En ese sentido, sostuvo que la facilidad para detectar fallos de seguridad plantea un desafío permanente para las organizaciones. “Vivimos en un mundo en que cada vez que aparezca una vulnerabilidad vamos a tener que hacer actualizaciones de software”, afirmó.

La funcionaria explicó que, cuando las empresas desarrolladoras detectan una falla en sus sistemas, publican nuevas versiones o actualizaciones para corregirla. Para aplicar esos cambios de forma segura, “los organismos pueden necesitar interrumpir temporalmente el funcionamiento de sus portales”. Se trata, indicó, de “una medida necesaria para reducir los riesgos y mantener protegidos los servicios digitales”.

Según informó la BBC, los fallos fueron encontrados por investigadores de ciberseguridad de las empresas Calif y Wiz. Para ello, utilizaron IA de última generación, desarrollada por OpenAI.