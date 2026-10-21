  • Cotizaciones
    miércoles 21 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno toma medidas preventivas de ciberseguridad que pueden afectar el funcionamiento del portal del Estado

    A partir de una vulnerabilidad detectada a escala mundial, Agesic trabaja en la aplicación de recomendaciones de seguridad que podrían implicar interrupciones momentáneas en sitios públicos y afectación de trámites; la responsable del organismo aseguró que “no se trata de un ataque, sino de una acción preventiva”

    Entrada a la Presidencia, en la Torre Ejecutiva, sede de Agesic.

    Entrada a la Presidencia, en la Torre Ejecutiva, sede de Agesic.

    FOTO

    Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Dos fallas de seguridad informática detectadas a escala mundial llevaron a tomar medidas para proteger sitios web y servicios digitales. En Uruguay, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) trabaja en la aplicación de medidas preventivas que implicarán dar de baja temporalmente algunos sectores del portal del Estado, gub.uy.

    Las fallas fueron descubiertas en el lenguaje de programación PHP, un sistema utilizado por numerosos sitios web. Según informó la BBC, herramientas de inteligencia artificial (IA) ayudaron a los investigadores a identificarlas y se publicaron actualizaciones para corregirlas.

    Consultada sobre el tema, la directora de Agesic, Cristina Zubillaga, confirmó a Búsqueda que el organismo “está trabajando para aplicar las recomendaciones de seguridad”. Según explicó, “la decisión responde a la detección de una vulnerabilidad y no a un ataque informático confirmado contra los sistemas uruguayos”.

    Leé además

    Banco Central del Uruguay en Montevideo.
    Sector público

    Banco Central aprobó su Marco de Gobernanza para el uso de IA, un “facilitador estratégico de transformación”

    Por Redacción Búsqueda

    “Hasta ahora no es un ataque, es simplemente preventivo”, agregó.

    Posibles interrupciones en los portales públicos

    Como parte de las medidas preventivas, se están actualizando los sistemas que sostienen algunos servicios digitales oficiales. “Lo que estamos haciendo nosotros es aplicar la actualización del software de base para que el portal del Estado, gub.uy, pueda funcionar con normalidad”, explicó la responsable de Agesic.

    “Va a haber momentos en que el portal se dará de baja. Estamos intentando reducir al mínimo ese tiempo”, explicó Zubillaga.

    La interrupción del sitio web del Estado implicará también la suspensión temporal de los trámites disponibles en la plataforma mientras se realizan las actualizaciones de seguridad.

    “Nuestros equipos están trabajando desde temprano para realizar los ajustes necesarios y evitar cualquier impacto. También se realizaron comunicaciones a los responsables de seguridad de los organismos para que tomen las medidas correspondientes”, explicó la directora de Agesic a Búsqueda.

    La funcionaria señaló que se prevé informar sobre las tareas de mantenimiento en los portales que deban ser intervenidos, aunque eso no implica necesariamente detallar públicamente las particularidades de la falla.

    “El objetivo es aplicar las actualizaciones o modificaciones recomendadas para reducir los riesgos de seguridad y restablecer los servicios lo antes posible”, indicó.

    Según explicó, este tipo de procedimientos no se limita a Uruguay. Otros países, como Países Bajos, Japón y Finlandia, también están adoptando medidas similares ante la vulnerabilidad detectada.

    Cada vez con más frecuencia

    La responsable de Agesic advirtió que la detección de vulnerabilidades podría volverse cada vez más frecuente con el avance de la IA, aunque aclaró que no cuenta con información suficiente para afirmar que esta tecnología haya intervenido en el caso. “No puedo decir, no sé qué es lo que hay atrás”, señaló al ser consultada sobre esa posibilidad.

    En ese sentido, sostuvo que la facilidad para detectar fallos de seguridad plantea un desafío permanente para las organizaciones. “Vivimos en un mundo en que cada vez que aparezca una vulnerabilidad vamos a tener que hacer actualizaciones de software”, afirmó.

    La funcionaria explicó que, cuando las empresas desarrolladoras detectan una falla en sus sistemas, publican nuevas versiones o actualizaciones para corregirla. Para aplicar esos cambios de forma segura, “los organismos pueden necesitar interrumpir temporalmente el funcionamiento de sus portales”. Se trata, indicó, de “una medida necesaria para reducir los riesgos y mantener protegidos los servicios digitales”.

    Según informó la BBC, los fallos fueron encontrados por investigadores de ciberseguridad de las empresas Calif y Wiz. Para ello, utilizaron IA de última generación, desarrollada por OpenAI.

    Selección semanal
    Cuestionamientos a la Jutep

    Blancos pondrán en la mira a los integrantes del oficialismo de la Junta Anticorrupción en sesión especial en el directorio

    Por Federico Castillo
    ANP

    Puerto: ANP acordó pagar más de US$ 600.000 por adeudo en el servicio de control de acceso al tren de UPM

    Por Redacción Búsqueda
    Petróleo

    Justicia desestimó cautelar contra la búsqueda de petróleo ‘offshore’ al entender que no se probó “peligro de lesión”

    Partido Nacional

    Subido a la ola azul de la región, Da Silva recorre Uruguay con el eslogan “Te da la derecha”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa