El gobierno trabaja en los últimos ajustes del decreto que establecerá las reglas para el uso de inteligencia artificial (IA) en la Administración Central. El texto recibió observaciones del sector empresarial y tecnológico. Mientras la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento ( Agesic ) analiza los planteos y ajusta el documento, la nueva versión deberá revisarse por Jurídica de Presidencia antes de quedar a consideración del presidente Yamandú Orsi para su firma.

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El primer borrador, al que accedió El País, ya fue modificado, según pudo saber Búsqueda . El martes 24, una segunda versión estaba en Jurídica de Presidencia para su análisis. El gobierno busca incorporar precisiones y compatibilizar las observaciones recibidas, sin rehacer el documento.

Una de las principales preocupaciones del sector empresarial está relacionada con el efecto que la regulación puede tener sobre las compras públicas y los proveedores de tecnología. Fuentes del sector tecnológico señalaron que, como el Estado es uno de los principales compradores de estas herramientas, las condiciones que establezca para utilizarlas también pueden afectar a las empresas que buscan venderle sus productos. “El decreto condiciona al vendedor”, resumieron. También señalaron que existe temor a que las nuevas reglas terminen limitando las adquisiciones estatales.

El primer borrador propone crear un “Comité Estratégico de Inteligencia Artificial y Datos para el Sector Público”, integrado por representantes de Presidencia, varios ministerios, organismos públicos y Agesic, que lo presidirá. Entre sus cometidos estará coordinar iniciativas y formular recomendaciones sobre el uso de estas tecnologías.

Desde el sector privado cuestionaron que el borrador prevea la participación de organismos públicos, académicos y representantes de la sociedad civil, pero no incluya expresamente a las empresas tecnológicas. “Que el sector privado esté sentado en la mesa”, reclamaron.

Otra de las observaciones apunta a que las definiciones sobre IA en el decreto son demasiado amplias y pueden abarcar situaciones muy distintas. Por eso, pidieron que sean “más acotadas y más realistas y prácticas”.

Diferente al modelo europeo

En setiembre, la directora de Agesic, Cristina Zubillaga, había adelantado a Búsqueda que el organismo preparaba un decreto para establecer reglas sobre el uso de IA en las distintas áreas del Estado. “Hoy existe mucha incertidumbre sobre qué se puede hacer y qué no. Queremos escribir claramente cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles no”, había explicado.

El borrador en revisión establece que cada organismo deberá llevar un registro de los sistemas de IA autorizados, con información sobre sus proveedores, usos y nivel de riesgo.

También prevé evaluaciones antes de incorporar estas herramientas. En la medida que los riesgos “no puedan mitigarse razonablemente, el sistema no podrá utilizarse mientras persista esa situación”, señala el texto. Sobre la supervisión humana, establece que deberá ser “continua y efectiva” sobre el funcionamiento y los resultados de los sistemas de IA.

En materia de transparencia, dispone que los organismos deberán informar “cuando productos o servicios de contenido sustantivo sean generados mediante inteligencia artificial o con su apoyo”.

Para elaborar el decreto, el Poder Ejecutivo tomó como referencia la experiencia europea, aunque decidió apartarse de algunos aspectos de ese modelo, que, según fuentes de gobierno, “ya demostraron limitaciones”.

A diferencia del modelo europeo, que establece una misma ley para distintos sectores, Uruguay apunta a que las reglas se definan de acuerdo con el ámbito en el que se utilice la IA, en este caso ministerios y organismos estatales.

Según pudo saber Búsqueda, el gobierno prevé avanzar más adelante en nuevas reglamentaciones para complementar el decreto con el fin de que los cambios tecnológicos no lo dejen desactualizado en poco tiempo.

Una norma para regular sin “trancar” la innovación

Durante el evento anual de Agesic realizado este miércoles 25 en el auditorio del edificio anexo de la Torre Ejecutiva, el director general de Presidencia, Diego Pastorín, defendió la elaboración de la normativa y dijo que busca “crear un marco normativo que dé garantía de trabajo a todas las administraciones públicas”. Señaló que se trata de una propuesta “proinnovación” y aclaró que “no es una propuesta para trancar el desarrollo o la innovación”. Según explicó, el objetivo es promover el uso de estas herramientas en la gestión pública, pero “no pueden vulnerar derechos, tienen que ser transparentes”.

Pastorín también planteó que Uruguay aspira a ser “uno de los primeros países de la región en tener una norma para el uso de la IA en la administración pública”.

Al Parlamento también llegaron planteos de directores de organismos públicos vinculados a la oposición sobre el proceso de elaboración del decreto. Según dijeron fuentes legislativas a Búsqueda, entendían que “habría sido conveniente esperar a analizar en profundidad los aportes” de la consulta pública sobre niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e IA, en la que participaron más de 10.000 personas y que acaban de presentarse los resultados, “para evaluar si podían surgir propuestas para incorporar al texto”.

“Va a haber regulación de la inteligencia artificial”

Desde el sector especializado en tecnología, Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), consideró que el decreto es “una excelente noticia” y “una muy buena señal frente al impacto que puede tener la IA en la vida de las personas”.

Gómez destacó que sea el propio gobierno “el que decida autolimitarse” y establecer reglas para “obligarse frente al ciudadano a ser transparente, a rendir cuentas y permitir que sus acciones puedan ser fiscalizadas”. El objetivo, resumió, es que el Estado “no pueda discriminar, no pueda sesgar, no pueda violar derechos”.

Aunque aclaró que no conoce el texto del borrador y que por eso no puede opinar en profundidad, sostuvo que su posible aprobación “también sería importante para la discusión sobre cómo regular la IA”.

A su entender, la iniciativa “desmitifica esa idea de que no se puede regular la inteligencia artificial”. Gómez señaló que todavía “habrá que discutir a quiénes alcanza la norma y cómo se aplicará”, pero consideró que la aprobación del decreto confirma que “va a haber regulación de inteligencia artificial en un escenario donde hay gente que dice que no debería haberla”.