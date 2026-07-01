'Entre ella y yo', un buen plan para reírse un sábado de noche en el teatro

Valeria y Diego esperan el resultado de un test de embarazo. En esos cinco minutos en los que demora en aparecer la o las rayitas pasará toda una vida de situaciones delirantes y silencios incómodos.
Danna Liberman y Leo Pacella protagonizan una comedia llena de humor que muestra todo lo que puede pasar por la cabeza de dos personajes delirantes
Valeria y Diego esperan el resultado de un test de embarazo. En esos cinco minutos en los que demora en aparecer la o las rayitas pasará toda una vida de situaciones delirantes y silencios incómodos.
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Danna Liberman y Leo Pacella son los protagonistas de esta comedia llena de humor en la que se van sucediendo situaciones radicales pero que solo se producen en la cabeza de sus personajes.
Entre ella y yo fue escrita por Pablo Mir y está dirigida por Juan Luis Granato.
La obra se estrenó en abril de 2025 y tuvo una exitosa primera temporada con funciones agotadas y más de 6.000 espectadores. Por eso, este año volvió a la cartelera del Teatro del Anglo, y por cómo vienen las funciones, se quedará por varios meses más.
Sábados a las 21 h, en el Teatro del Anglo. Entradas a 780 pesos en Redtickets y en boletería el mismo día de la función.