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'Entre ella y yo', un buen plan para reírse un sábado de noche en el teatro

Danna Liberman y Leo Pacella protagonizan una comedia llena de humor que muestra todo lo que puede pasar por la cabeza de dos personajes delirantes

Entre ella y yo
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Valeria y Diego esperan el resultado de un test de embarazo. En esos cinco minutos en los que demora en aparecer la o las rayitas pasará toda una vida de situaciones delirantes y silencios incómodos.

Danna Liberman y Leo Pacella son los protagonistas de esta comedia llena de humor en la que se van sucediendo situaciones radicales pero que solo se producen en la cabeza de sus personajes.

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Entre ella y yo fue escrita por Pablo Mir y está dirigida por Juan Luis Granato.

Obra Entre ella y yo
Obra Entre ella y yo

La obra se estrenó en abril de 2025 y tuvo una exitosa primera temporada con funciones agotadas y más de 6.000 espectadores. Por eso, este año volvió a la cartelera del Teatro del Anglo, y por cómo vienen las funciones, se quedará por varios meses más.

Sábados a las 21 h, en el Teatro del Anglo. Entradas a 780 pesos en Redtickets y en boletería el mismo día de la función.

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