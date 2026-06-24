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Una comedia sobre el amor, la convivencia y sus contradicciones

La Gringa Teatro presenta El divorcio, una obra que explora los desafíos de la vida en pareja a partir de una reunión de amigos que cambia de rumbo de manera imprevisible

El Divorcio La Gringa Teatro
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

¿Qué sucede cuando una pareja asegura haber encontrado la fórmula para salvar su matrimonio? Esa es la premisa de El divorcio, la comedia del dramaturgo argentino Nelson Valente que se presenta en La Gringa Teatro bajo la dirección de Álvaro Correa.

La historia comienza durante una cena entre dos parejas de amigos. Una de ellas, que atravesó una separación y logró reconciliarse, comparte los detalles de una singular terapia que, según afirman, cambió por completo su relación. Sin embargo, los consejos pronto desencadenan una serie de situaciones inesperadas que ponen en jaque las certezas de todos.

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Con humor ágil y una mirada sobre los vínculos contemporáneos, la obra aborda las tensiones, contradicciones y desafíos de la vida en pareja, invitando al público a reírse de situaciones tan cotidianas como universales.

Sábados a las 22 horas en La Gringa Teatro. Entradas a 650 pesos en venta en la web del teatro o en boletería.

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