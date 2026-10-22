Isabel Allende ganó el Premio Planeta 2026, dotado de 1 millón de euros y de un historial de mala fama

La palabra polémica relacionada con el Premio Planeta ya es un lugar común. Creado en 1952 por José Manuel Lara Hernández, fundador de la española Editorial Planeta, con el fin de premiar la mejor novela inédita escrita en español, el galardón tiene un historial de mala fama debido, sobre todo, a que suelen ganarlo escritores ya consagrados o relacionados con una popularidad extraliteraria. Si bien esta percepción es injusta para quienes ganaron el premio por la calidad literaria de su obra, cada pocos años se reiteran los cuestionamientos. Este año no fue la excepción. En su 75.ª edición, el premio, dotado de 1 millón de euros, fue otorgado a la escritora Isabel Allende por su novela La hora antes del alba, una continuación de La casa de los espíritus (Plaza & Janés, 1982), su gran éxito de hace 44 años. Entonces, otra vez hubo polémica.

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Uno de los cuestionamientos fue hacia la presencia de Allende en un concurso al que se presentaron 1.424 obras de autores que intentan no solo ganar un premio suculento, sino hacer conocido su nombre y su novela. Hoy, con 84 años, Allende es la escritora de habla hispana viva más popular internacionalmente. Los números en torno a sus obras así lo dicen: lleva alrededor de 80 millones de ejemplares vendidos en el mundo. No parece necesitar más reconocimientos.

“Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola. (…) Decidí correr el riesgo un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío tan peligroso como volver a casarme a los 80 años. A mi edad, hay muy poco que perder, la verdad”, dijo la escritora al recibir el premio en Barcelona de manos de los reyes de España.

El jurado, integrado por siete miembros —Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Javier Sierra, Paloma Sánchez-Garnica y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria con voto— premió como finalista a Sergio Hernández Carrasco, con la novela La añoranza. El escritor español recibirá 200.000 euros.

El otro motivo de polémica tiene que ver con el movimiento editorial de Allende. El mismo 15 de octubre, día de la ceremonia, Allende decidió abandonar la editorial Penguin Random House (PRH), que históricamente publicó sus libros, para pasarse a su mayor competencia, la Editorial Planeta, que publicará su novela y tendrá ventas mundiales aseguradas sin el esfuerzo que implica presentar a un escritor desconocido. Las suspicacias sobre “premio arreglado de antemano” comenzaron a regarse en el ámbito literario.

Fuentes de PRH declararon a Europa Press: “Respetamos plenamente las decisiones que toman nuestros autores y sus agentes sobre su trayectoria editorial y, en este caso, no podemos sino desearle a Isabel todo lo mejor”. Agregaron que la historia editorial de la escritora está ligada a su casa. “Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado durante todos estos años y de haber contribuido a que su obra ocupe el lugar que merece en la literatura en español”.

Mientras tanto, las suspicacias sobre el premio otorgado a Allende continuaron. Algunas apuntaron a la incredulidad sobre el anonimato en el certamen. Si bien las bases del premio no obligan a presentarse con seudónimo, Allende sí lo hizo con el de Luz Ventura. De todas formas, para el jurado habrá sido fácil reconocer en el estilo y en la historia de la novela, que continúa una de las obras más famosas de la literatura hispanoamericana, a Isabel Allende. Una de sus integrantes, Carmen Posadas, dijo, por ejemplo, que La casa de los espíritus fue el libro que le hizo pensar que ella también podía ser escritora. “Quiero contarles cómo fue mi sorpresa mientras yo leía el manuscrito, porque empecé a reconocer personajes. En concreto este libro me tocó mucho porque soy uruguaya y todo lo que ocurrió en el Cono Sur para mí fue un punto de contacto con esta maravillosa novela”, dijo Posadas en conferencia de prensa.

Las páginas turbias

Son varias las anécdotas que ponen en duda la claridad con la que se maneja el Premio Planeta. En el libro Miguel Delibes, una conciencia para el nuevo siglo, su autor Ramón Buckley, amigo de Delibes, cuenta que el escritor español rechazó el Planeta cuando Lara, director de la editorial, se lo ofreció en 1994. “Tú ganas dinero y nosotros prestigio”, le dijo. La respuesta de Delibes fue: “Sí, sí hay alguien que pierde, y es ese escritor novel que se ha pasado tres años escribiendo y al que yo le estoy quitando el premio sin saberlo”.

En el mismo año, el escritor argentino Ernesto Sábato recibió igual propuesta de Lara y también se negó: “Yo me reí y le dije que no podía aceptar un premio por un libro que todavía no había escrito”, dijo en su momento.

Otra situación ocurrió en 1997, cuando el escritor argentino Ricardo Piglia ganó el Premio Planeta con su novela Plata quemada. En ese momento, el finalista fue Gustavo Nielsen, quien presentó una demanda contra Piglia, la Editorial Planeta y Gustavo Schavelzon, el entonces editor, organizador del concurso y uno de los miembros del jurado junto con Tomás Eloy Martínez, Mario Benedetti, María Esther de Miguel y Augusto Roa Bastos. La demanda de Nielsen planteaba que Plata quemada ya había sido contratada antes del concurso por el mismo grupo editorial que lo organizaba. En 2005, la Justicia falló a favor de Nielsen, pero nunca se puso en duda la calidad literaria de Plata quemada, que fue un éxito y tuvo su versión en el cine.

Mi nombre es Emilia del Valle, última novela publicada por Allende en PRH. Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

En los últimos años, el premio ha priorizado el perfil mediático de los ganadores, más que su calidad literaria, como sucedió con la presentadora televisiva Sonsoles Ónega, que ganó lo ganó en 2023. Por su parte Juan del Val, productor, empresario, columnista y polemista en programas de la televisión española como El hormiguero, lo obtuvo en 2025. Y también hubo polémica.

Isabel Allende estuvo en Montevideo en setiembre de 2025 para presentar en el Teatro Solís su novela Mi nombre es Emilia del Valle, la última publicada en PRH. Hacia el final de su entrevista con la senadora Blanca Rodríguez, dijo: “Me queda vivir este tiempo con el máximo de vitalidad y energía posible”. El Premio Planeta seguramente se la dará.