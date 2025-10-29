La exposición de diseño de interiores Casa FOA llega a Uruguay bajo la consigna "Ciudad verde, futuro vivo"

Por primera vez en la historia, Casa FOA, la exposición más importante de arquitectura , diseño de interiores, paisajismo e industria de la región, que desde 1985 se realiza en Buenos Aires, cruzó la frontera y desembarcó en Uruguay. La muestra, que este año cumple 40 años, se inaugura este viernes 31 de octubre en el Carrasco Boating (Canelones) y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2025.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Esta primera edición uruguaya es desarrollada por Gómez Platero, Kimelman Moraes Arquitectos y el Estudio Lecueder bajo la temática curatorial “Ciudad verde, futuro vivo”, una consigna que invita a imaginar espacios donde la creatividad se una a la sustentabilidad, la tecnología y la calidad de vida. De hecho, los espacios están pensados para habitarlos de forma más consciente e integran el entorno natural con las demandas urbanas del siglo XXI.

Carrasco Boating es un proyecto moderno y exclusivo situado dentro del Distrito Calcagno (frente al lago Calcagno), un desarrollo urbanístico que combina viviendas, espacios verdes y servicios en un entorno natural.

Durante todo el mes se podrán recorrer los más de 30 espacios innovadores —desde corredores, cocinas, baños y áreas de wellness hasta playrooms y micrococinas— e intervenidos por arquitectos, diseñadores y artistas que están distribuidos en unos 2.400 metros cuadrados de superficie interior y 2.250 de exteriores. Los profesionales fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta, con una curaduría enfocada en el talento y la trayectoria.

Además de ser una plataforma de exhibición de lo mejor del interiorismo regional, Casa FOA es un punto de encuentro para los profesionales que permite descubrir tendencias y materiales. En todas sus ediciones la muestra incluye charlas y premiaciones para las mejores propuestas de diseño, arte y paisajismo.

La edición uruguaya de 2025 constituye un hito en la expansión regional de la marca, que este año celebra sus cuatro décadas como plataforma de referencia para la innovación y la creatividad en América Latina, con exposiciones en Córdoba y Buenos Aires (Argentina) y Santiago de Chile (Chile). “Es un privilegio estar por primera vez en Uruguay y acompañar esta edición aniversario de Casa FOA en un entorno tan especial como Carrasco Boating. Queremos ofrecer una experiencia única, conectando diseño, naturaleza y comunidad”, afirmó Marcos Malbran, director de Casa FOA de Argentina.

Por sus 50 ediciones a lo largo de cuatro décadas pasaron más de 3 millones de personas.

Casa FOA (6) En su espacio interior, Gustavo Bono trató de simular una “cueva” o “guarida”, pero con el máximo nivel de confort y diseño. Buscó agregar color a través del equipamiento, los lustres, los tapizados y los metales. Además, el espacio incluye objetos artesanales y de diseño autoral. Valentina Weikert

Casa FOA (5) Valentina Cancela quiso demostrar que los porcelanatos pueden tener muchos usos y en otros espacios, aparte de cocinas y baños. Para ello, en su “cuarto joven” incluyó un respaldo de cama realizado en este material.

Casa FOA (9) Una cocina integrada que combina materiales nobles, texturas de cueros, telas y espejos. Ese fue el espacio que diseñaron Valentina Baikovicius, Ruthy Braun y Vivian Cohn. Optaron por tonalidades neutras, cálidas y armónicas, con un toque de color ofrecido por los cuadros que destacan en distintas paredes. Valentina Weikert

Casa FOA (4) El estudio de interiorismo Vale Cancela diseñó para Casa FOA un “cuarto joven” en el que los colores y materiales dialogan con el paisaje verde y el lago que emerge del otro lado del ventanal. El elemento juvenil por excelencia es la hamaca realizada con cañas y sogas rústicas. En la entrada predominan los colores verde y cobre, y en el interior conviven materiales innovadores para un dormitorio, como el porcelanato y la melamina. La vinoteca es una de las protagonistas del espacio, y en ella destacan segmentos de mármol verde, en sintonía con el resto de la habitación.

Casa FOA (8) Otro espacio de lujo y comodidad es el que diseñó Magdalena Zorrón, pensado para ser el despacho de una empresaria de alto rango. Se trata de un ambiente en el que hay lugar para el trabajo en equipo, para reuniones con clientes, proveedores y amigos. De un lado, cuenta con un coffee corner, una barra, mesa y sillas. Separado por una arcada se encuentra un espacio pensado para la relajación y la meditación durante las pausas laborales. Las curvas de las arcadas y las separaciones aluden “a lo femenino y a lo dinámico”, según Zorrón, y buscan transmitir el concepto de que los espacios “tienen vida” y no son algo estático. Valentina Weikert

Casa FOA (2) Uno de los espacios más acogedores de Casa FOA se diseñó para vivir a pleno los rituales de la parrilla, la cava de vinos y la música. El interiorista que lo diseñó, Matías Casco, lo definió como un espacio de calma, tranquilidad y desconexión. Los materiales que predominan en estas cuatro paredes son el hierro y el WPC (wood plastic composite), un material que combina fibras de madera y polímeros plásticos. El techo es un panel acústico de cielorraso que permite que las melodías salidas del tocadiscos que acompaña la escena se puedan disfrutar al máximo. Valentina Weikert

Casa FOA (3) Valentina Weikert

Casa FOA (11) Valentina Weikert

Un sueño solidario

Casa FOA nació en 1985 como el sueño cumplido de la diseñadora de interiores y empresaria argentina Mercedes Malbrán de Campos, quien quería crear una exposición solidaria que reuniera diseño, arquitectura e industria en apoyo a la Fundación Oftalmológica Argentina (FOA) Jorge Malbrán, dedicada a ayudar a niños con problemas de visión. En Uruguay, los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Pérez Scremini, que trabaja por la cura del cáncer infantil.