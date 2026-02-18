Cuatro nuevas opciones gastronómicas en Punta del Este para probar este verano

Con vista directa al mar, el café resto bar Da Haus es un espacio donde el tiempo parece diluirse entre buena música y luz del sol. El café de especialidad, molido en el momento, convive con pastelería artesanal, opciones de tapeo, sushi, poke de mar y platos como la pesca a la plancha con cremoso de zanahoria, jengibre y coco, acompañada de mix de verdes.

El proyecto integra, además, la fábrica de sorrentinos frescos artesanales Vibra Raíz, y ofrece take away en el local contiguo. Con espacios al aire libre y una propuesta que cruza cocina, café y coctelería, Las mascotas también son bienvenidas.

Rambla de los Ingleses y Guillermo Rawson, San Francisco, Piriápolis . Todos los días de 9 a 1 h. WhatsApp: 091 722 506. Ig: @dahaus.uy

Del barrio porteño de Villa Crespo a José Ignacio . Alcanfor encuentra su versión de verano en la costa uruguaya. El proyecto del chef argentino Julián Galende se instaló en La Juanita con una casa abierta al mar.

Alcanfor de playa 2 Alcanfor de playa.

Durante el día funciona como cafetería, con viennoiserie, pastelería, sándwiches y ensaladas pensados para disfrutar en el lugar o llevar a la playa. Por la noche, la carta incluye combinaciones, como calamar con coliflor y vainilla, mejillones con zanahorias asadas y cúrcuma, pesca con mole verde y tomates o gírgolas con morrón y puré de maíz, y postres como el semifreddo de chocolate blanco con banana asada y salsa de dulce de leche.

Camino Ing. Sainz Martínez y 20402, La Juanita, José Ignacio. De martes a domingos, cafetería y pastelería de 9 a 16 h y cenas desde las 20 h. Tel: 4486 2850. Ig: @alcanfordeplaya

—

Bliss

bliss_8_foto by Ine Olivera Bliss. Ine Olivera

La cocina de este bar y restaurante se basa en el encuentro entre el producto local y una mirada gastronómica asiática. Ubicado dentro de Posada Ayana, propone una carta breve y cambiante, en la que la frescura del mar y la estacionalidad marcan el ritmo.

bliss_11_foto by Ine Olivera Bliss. Ine Olivera

Al frente están el austríaco Max Hauf y la alemana Katrin Wondra, el dúo gastronómico de Maka Viena, que traslada su experiencia en cocina japonesa contemporánea a una propuesta que dialoga con ingredientes uruguayos. En la mesa conviven platos como langostinos en wonton, y gazpacho verde con tostada de sardinas o mejillones, en un menú que puede degustarse en formato de pequeños platos o a la carta, acompañado por vinos y coctelería.

Paseo del Marinero, José Ignacio. De 19 a 23.30 h. WhatsApp: 099 225 220. Ig: @bliss_ayana

—

La Senda Cantina Gourmet

La Senda Cantina Gourmet La Senda Cantina Gourmet.

La Senda, en El Tesoro, es una propuesta que combina gastronomía, diseño y bienestar. Con cocina a cargo del chef David Kociubczyk, la carta va desde croissant tradicional hasta milanesas clásicas o napolitanas con fritas o mix de verdes, camarones al ajillo, ceviche de arlen —clásico peruano—, pad thai al wok o spaghetti con salsa de camarones. También hay lugar para el ojo de bife con puré mixto y postres como el crep de dulce de leche y frutillas.

Más allá de la mesa, La Senda integra propuestas de bienestar­ como meditación y áreas de relax, además de una tienda de artesanías que acompaña la experiencia. Abierto para desayunos, almuerzos y meriendas.

Romeo Gavioli entre Ruta 10 y Carlos Gardel, El Tesoro, La Barra. De 12 a 16 y de 20 a 0 h. Reservas: 099 666 728. Ig: @lasenda.pde