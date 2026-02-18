¡Hola !

Todo sobre 'curling': el deporte más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

Entre táctica milimétrica, piedras de granito escocés y escobas que aplican física en tiempo real, esta disciplina mezcla tradición centenaria, alto rendimiento y una inesperada capacidad para dominar tanto el hielo como las redes sociales

Curling AFP

FOTO

AFP
Búsqueda | Santiago Perroni
Por Santiago Perroni
Editor de Galería

Cada cuatro años se repite el fenómeno: alguien cambia de canal, se queda mirando “un minuto” y termina explicando reglas en la cena. El curling tiene ese poder hipnótico. Es pausado, aunque nunca lento; estratégico, pero accesible; se puede entender en pocos minutos, pero dominarlo lleva años.

En los Juegos Olímpicos de Invierno vuelve a ocupar ese lugar inesperado: el del deporte que nadie tenía en su radar y que, sin embargo, termina colándose en la conversación. Entre piedras de granito, escobas y cálculos milimétricos sobre hielo, el curling combina precisión quirúrgica, resistencia física y una tensión silenciosa.

El deporte consiste en deslizar una piedra de aproximadamente 20 kilos por una pista de hielo de 45 metros para dejarla lo más cerca posible del centro de una diana circular —la “casa”— dibujada al final del recorrido.

Curling 2 (1)

Pero la clave no está en lanzar, sino en calcular (ángulo, fuerza, rotación, fricción). Y ahí entra en juego el barrido frenético de los compañeros: al frotar el hielo con escobas especiales, reducen la fricción y pueden modificar sutilmente la trayectoria de la piedra. Se trata de física aplicada en tiempo real.

Embed

Roca que decide medallas

El curling nació en Escocia en el siglo XVI, cuando se practicaba sobre lagos congelados. Algunos historiadores sostienen que incluso pudo haber sido inventado por monjes, ya que las piedras más antiguas se hallaron en estanques próximos a monasterios.

Con el tiempo emigró a Canadá, donde se convirtió casi en religión nacional. De hecho, buena parte de las potencias actuales —Canadá, Suecia, Reino Unido— tienen tradición y ligas competitivas de alto nivel.

Curling detalle (1)

A pesar de su expansión global, el deporte mantiene un vínculo directo con su origen. Cada piedra utilizada en la alta competencia se fabrica con granito extraído de Ailsa Craig, una antigua formación volcánica frente a la costa de Escocia. Se trata de un material excepcionalmente denso y resistente a la absorción de agua, una cualidad fundamental para soportar impactos repetidos y la constante exposición al hielo, que se derrite y vuelve a congelarse. En el máximo nivel, incluso una microfractura podría alterar el deslizamiento y cambiar el resultado de un partido.

Ailsa_Craig_from_Waverley
De la isla escocesa Ailsa Craig proviene el granito con el que se fabrican las piedras oficiales del curling.

De la isla escocesa Ailsa Craig proviene el granito con el que se fabrican las piedras oficiales del curling.

La combinación de materiales resulta clave. Kays of Scotland, la única empresa autorizada a explotar el granito de Ailsa Craig, utiliza dos variedades: una más robusta para el cuerpo de la piedra y otra más fina y escasa —conocida como Blue Hone— para la estrecha banda inferior que entra en contacto con el hielo. Esa superficie es la que define cómo se desliza y cuánto “curva” la piedra. Cualquier variación en el material modificaría la esencia misma del juego.

Una piedra certificada para competencia olímpica supera los 600 dólares, y un juego completo de 16 alcanza los 9.600. El origen exclusivo del granito, su extracción limitada y el proceso artesanal de fabricación explican por qué cada pieza tiene un costo tan elevado.

Embed

Evolución del curling

Hasta bien entrado el siglo XX —sobre todo en clubes de Canadá y Escocia— los partidos se jugaban en un ambiente mucho más distendido. En algunas fotos históricas se ve a jugadores con gorro, buzo de lana e incluso cigarrillo en mano. Fumar en la pista no era algo raro en los años 40 o 50, cuando las normas sociales eran otras y el alto rendimiento todavía no tenía el nivel de profesionalización actual.

Embed

También cambiaron las condiciones de juego. Durante buena parte del siglo pasado se competía en superficies menos controladas, muchas veces en pistas naturales o en instalaciones cerradas, sin la tecnología de refrigeración, que hoy es estándar. El “barrido” era menos científico y más intuitivo, y la preparación física no ocupaba el lugar central que tiene ahora.

El punto de inflexión llegó con su incorporación oficial al programa olímpico en 1998, en los juegos de Nagano (tras haber sido deporte de exhibición en ediciones anteriores). A partir de entonces, el curling dejó atrás esa imagen casi de club de bochas invernal para consolidarse como disciplina de alto rendimiento, donde el análisis técnico, la preparación física y la precisión milimétrica pueden definir una medalla.

Calgary Herald
Escena de los a&ntilde;os 80, en tiempos de un curling m&aacute;s artesanal.

Escena de los años 80, en tiempos de un curling más artesanal.

Un deporte en serio

Aunque suele asociarse el curling con la estrategia, la condición física se ha convertido en un factor clave para destacar. Cada lanzamiento requiere equilibrio y fuerza en piernas y tronco para mantener la postura correcta sobre el hielo, mientras que el barrido demanda resistencia cardiovascular, potencia en hombros y brazos, y coordinación constante entre los jugadores.

Los partidos suelen ser largos y se juegan con alta intensidad, por lo que los equipos entrenan específicamente para soportar la carga física de encuentros consecutivos. Esto incluye ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad que les permiten mantener precisión y control.

Fenómeno de internet

Si en la pista todo es cálculo y silencio, en redes el curling es puro comentario irónico. Cada Juego Olímpico de Invierno activa el mismo reflejo colectivo: capturas de pantalla de jugadores barriendo con intensidad máxima acompañadas por frases como “yo, limpiando cinco minutos antes de que lleguen visitas”. En paralelo, algunos usuarios trasladan la dinámica al ámbito doméstico, e improvisan superficies de juego con escobas y objetos circulares que cumplen el rol de la piedra.

Embed

En Milano-Cortina 2026 el fenómeno volvió con fuerza y tuvo un protagonista inesperado: Snoop Dogg. El rapero asistió a una jornada del torneo, se puso la campera del equipo estadounidense, alentó desde la tribuna y, fiel a su estilo, terminó bajando al hielo para probar suerte con escoba en mano. Las imágenes no tardaron en circular: en ellas se lo ve a Snoop concentrado antes de lanzar la piedra, barriendo con entusiasmo y celebrando como si estuviera en un recital.

Las redes hicieron el resto. “De Doggystyle a Curlingstyle”, escribieron algunos usuarios, mientras otros lo convirtieron en sticker al instante. El contraste —una figura del hip hop global en medio de un deporte tradicional— resultó irresistible. En cuestión de horas, el curling volvió a ser tendencia.

World Curling
El rapero Snoop Dogg prob&oacute; el curling tras asistir como invitado al certamen ol&iacute;mpico.&nbsp;

El rapero Snoop Dogg probó el curling tras asistir como invitado al certamen olímpico.

¿Cuándo y cómo ver curling?

Las finales del curling en los Juegos Olímpicos de Invierno se disputarán el sábado 21 de febrero a las 11.05 (categoría masculina) y el domingo 22 a las 3.05 (rama femenina), en horario de Uruguay. Días atrás se definió la prueba mixta, en la que Suecia se quedó con el oro, Estados Unidos obtuvo la plata e Italia completó el podio.

Ambas definiciones serán transmitidas por Claro Sports a través de su canal de YouTube y su página web, y también podrán verse en distintos cables del país.

// Leer el objeto desde localStorage