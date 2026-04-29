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Auténticas y con estilo: la propuesta de Renner para las madres modernas

Para este año, la apuesta de Renner es celebrar a las madres que disfrutan ser madres, pero que también tienen muchas otras pasiones, y que se atreven a ser ellas mismas a través de su estilo. Aquí, una selección de la nueva temporada otoño-invierno para elevarlas

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Renner

Balerina bordó con tachas

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Bandana de punto

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Caravanas maxi

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Cardigan con rombos

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Campera rompevientos balloon

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Cartera hobo

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Blusa de algodón con lazo

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Blazer sastrero largo

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Botas cortas chocolate

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Sobrecamisa de gamuza

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