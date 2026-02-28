  • Cotizaciones
    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    La Cancillería exhortó a “respetar el Derecho Internacional y la Carta de la ONU”, pidió “máxima contención” a las partes y confirmó que mantiene contacto permanente con sus embajadas en la región

    Canciller Mario Lubetkin.

    Canciller Mario Lubetkin.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo advirtió sobre el riesgo que implica la escalada para “la paz y la seguridad regional y global”, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.

    Leé además

    Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado.
    Conflicto en Medio Oriente

    Estados Unidos e Israel atacan Irán

    Por RFI
    Un proyectil entrante explota sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la ciudad costera del norte de Israel, el 28 de febrero de 2026.
    Conflicto en Medio Oriente

    Irán contraataca a Israel y a bases de EE. UU. en Medio Oriente y escala la crisis regional

    Por France 24

    En el texto oficial, Uruguay subrayó que el respeto al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, en particular a las disposiciones que regulan el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados, es “indispensable” para preservar la estabilidad.

    El mensaje remarca la necesidad de actuar dentro de las normas del Derecho Internacional y evitar acciones que profundicen el conflicto o amplíen su alcance geográfico.

    Embed - EE. UU. e Israel lanzan ofensiva militar contra Irán y atacan objetivos en Teherán

    Exhortación a retomar la vía diplomática

    Como “país promotor de la paz”, Uruguay instó a las partes involucradas a “la desescalada de la violencia”, a “mostrar máxima contención” y a “respetar el Derecho Internacional Humanitario”, según señala el comunicado oficial.

    Asimismo, el gobierno exhortó a “retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear”, en referencia al núcleo de la disputa entre Washington, Tel Aviv y Teherán.

    La Cancillería informó que mantiene “contacto permanente” con el personal diplomático acreditado en sus embajadas en la región, incluyendo Israel, Irán, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Catar y el Líbano.

