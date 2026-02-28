Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

El gobierno uruguayo manifestó este sábado su “extrema preocupación” por los ataques militares contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, así como por la respuesta iraní, que incluyó objetivos en territorios de países vecinos.
La Cancillería exhortó a “respetar el Derecho Internacional y la Carta de la ONU”, pidió “máxima contención” a las partes y confirmó que mantiene contacto permanente con sus embajadas en la región
El gobierno uruguayo manifestó este sábado su “extrema preocupación” por los ataques militares contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, así como por la respuesta iraní, que incluyó objetivos en territorios de países vecinos.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo advirtió sobre el riesgo que implica la escalada para “la paz y la seguridad regional y global”, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.
En el texto oficial, Uruguay subrayó que el respeto al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, en particular a las disposiciones que regulan el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados, es “indispensable” para preservar la estabilidad.
El mensaje remarca la necesidad de actuar dentro de las normas del Derecho Internacional y evitar acciones que profundicen el conflicto o amplíen su alcance geográfico.
Como “país promotor de la paz”, Uruguay instó a las partes involucradas a “la desescalada de la violencia”, a “mostrar máxima contención” y a “respetar el Derecho Internacional Humanitario”, según señala el comunicado oficial.
Asimismo, el gobierno exhortó a “retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear”, en referencia al núcleo de la disputa entre Washington, Tel Aviv y Teherán.
La Cancillería informó que mantiene “contacto permanente” con el personal diplomático acreditado en sus embajadas en la región, incluyendo Israel, Irán, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Catar y el Líbano.