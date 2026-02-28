Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos
Benjamin Netanyahu sostuvo que existen indicios de la muerte de Alí Jamenei, máxima autoridad política y religiosa iraní, luego de un ataque contra su complejo en Teherán
Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
La guerra entre Israel, Estados Unidos (EE.UU.) e Irán entró en una fase aún más delicada este sábado luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara que existen “muchas señales” de que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, “ya no existe”.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Jamenei es la máxima autoridad política, militar y religiosa de Irán desde 1989 y tiene la última palabra en las decisiones estratégicas del país, incluidas las vinculadas al programa nuclear y a la política exterior.
En un discurso televisado, Netanyahu aseguró que el complejo donde se encontraba el líder fue destruido en un “ataque sorpresa” en el corazón de Teherán. “Hay muchas señales de que este tirano ya no existe”, declaró, sin confirmar de manera explícita su fallecimiento.
Embed - Irán evacúa Teherán tras ofensiva de EE.UU. e Israel; ONU exige cese inmediato • FRANCE 24
Funcionario israelí afirma que el cuerpo fue hallado
Un alto funcionario israelí dijo a Reuters que Jamenei está muerto y que su cuerpo ya fue hallado tras la ofensiva. La agencia indicó que la información proviene de una fuente oficial israelí, aunque no hubo confirmación independiente inmediata.
Según reportes de medios israelíes, en la operación conjunta con EE.UU. se lanzaron decenas de bombas sobre el complejo donde se encontraba el líder iraní.
Embed - Trump on reports of Ayatollah's death: 'We feel that is a correct story'
Trump cree que los informes sobre la muerte de Jamenei “son correctos”
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo a NBC News que cree que los informes sobre la muerte del líder supremo iraní “son correctos”.
“Creemos que es una versión correcta”, sostuvo.
EE.UU. pide cautela a sus ciudadanos
Washington instó a sus ciudadanos a “extremar precauciones” en todo el mundo tras el inicio de las operaciones militares en Irán.
En una alerta oficial, el Departamento de Estado indicó que los estadounidenses, especialmente quienes se encuentren en Medio Oriente, deben seguir las directrices de seguridad emitidas por la embajada o el consulado más cercano.