Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

La guerra entre Israel , Estados Unidos (EE.UU.) e Irán entró en una fase aún más delicada este sábado luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara que existen “muchas señales” de que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, “ya no existe”.

Jamenei es la máxima autoridad política, militar y religiosa de Irán desde 1989 y tiene la última palabra en las decisiones estratégicas del país, incluidas las vinculadas al programa nuclear y a la política exterior.

En un discurso televisado , Netanyahu aseguró que el complejo donde se encontraba el líder fue destruido en un “ataque sorpresa” en el corazón de Teherán. “Hay muchas señales de que este tirano ya no existe”, declaró, sin confirmar de manera explícita su fallecimiento.

Las autoridades iraníes no emitieron hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre la situación del ayatolá, en un contexto de bombardeos cruzados y creciente incertidumbre regional.

Un alto funcionario israelí dijo a Reuters que Jamenei está muerto y que su cuerpo ya fue hallado tras la ofensiva. La agencia indicó que la información proviene de una fuente oficial israelí, aunque no hubo confirmación independiente inmediata.

Según reportes de medios israelíes, en la operación conjunta con EE.UU. se lanzaron decenas de bombas sobre el complejo donde se encontraba el líder iraní.

Trump cree que los informes sobre la muerte de Jamenei “son correctos”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo a NBC News que cree que los informes sobre la muerte del líder supremo iraní “son correctos”.

“Creemos que es una versión correcta”, sostuvo.

EE.UU. pide cautela a sus ciudadanos

Washington instó a sus ciudadanos a “extremar precauciones” en todo el mundo tras el inicio de las operaciones militares en Irán.

En una alerta oficial, el Departamento de Estado indicó que los estadounidenses, especialmente quienes se encuentren en Medio Oriente, deben seguir las directrices de seguridad emitidas por la embajada o el consulado más cercano.

FUENTE:FRANCE24