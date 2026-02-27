Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

De acuerdo a un informe de opinión pública de la consultora Opción, divulgado este viernes 27, la aprobación del gobierno de Yamandú Orsi se ubicó en febrero en 23%.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El 20% de los encuestados consideró que la gestión gubernamental es “buena” y solo el 3% respondió que es “muy buena”. La mayor parte de los consultados (37%) opinó que no es ni buena ni mala, mientras que para un 23% es “mala” y para el 15% es “muy mala”.

La encuesta, de alcance nacional, fue realizada de forma telefónica a 807 personas entre el 17 y el 25 de febrero.

La medición muestra una caída de la aprobación del gobierno en comparación con el último trimestre de 2025, cuando el 28% de los encuestados evaluaba la gestión como buena o muy buena. Del mismo modo, el porcentaje de uruguayos que valoran la gestión de forma negativa o muy negativa creció de 30% a 38%. Así, la aprobación cayó cinco puntos y la desaprobación trepó ocho puntos.

Entre los votantes del Frente Amplio , el 44% valoró de forma positiva la gestión de Orsi, mientras que 40% expresó una opinión neutra y 13% la consideró mala o muy mala.

En contraste, los votantes de la coalición republicana manifestaron una visión muy crítica del desempeño del gobierno: casi dos tercios (61%) opinó que es mala o muy mala, mientras que 30% expresó una opinión neutra y 9% la consideró de forma positiva.

El análisis de Opción señala que “en los dos segmentos electorales principales hay indicadores de deterioro de la imagen de gestión gubernamental”. Al interior del Frente Amplio, “esta es la primera vez que menos de la mitad de sus electores aprueba la labor del gobierno”, destaca.

Embed

En comparación con los dos períodos de gobierno anteriores, el de Orsi es el que tiene menor aprobación al cierre de su primer año. El gobierno de la coalición republicana, liderado por Luis Lacalle Pou, tenía una aprobación de 52% al promediar sus primeros 12 meses de gestión, mientras que la gestión del frenteamplista Tabaré Vázquez recogía 28% de valoraciones positivas en el primer año de su segundo mandato.

La aprobación de Orsi, en tanto, se ubica un poco por encima de la aprobación de la gestión de gobierno, con 29% de opiniones positivas, 37% neutras y 33% negativas. “Queda en evidencia que los uruguayos tienen una mirada algo más crítica del gobierno en su conjunto que del desempeño del presidente en particular”, señala el informe de Opción.

De acuerdo al análisis, el gobierno de Orsi cumple su primer año con “dos claros desafíos” en cuanto a su imagen pública. Por un lado, “sus guarismos de aprobación son minoritarios y muy inferiores al capital electoral con que el Frente Amplio emergió de las pasadas elecciones nacionales”. Por otro, “desde el inicio experimenta una tendencia caracterizada por un deterioro continuo de su imagen de gestión”.

Este domingo 1 de marzo la administración de Orsi cumplirá su primer año de gestión. El lunes 2 el presidente dará un discurso ante la Asamblea General, en el que realizará un balance de lo hecho hasta el momento y definirá las prioridades del próximo año.