Una invitación y una reflexión

El 24 de octubre del año pasado tuve una reunión con tres periodistas de investigación para coordinar sus presentaciones en un panel de la Conferencia Mundial de Periodismo de Investigación que me tocaría moderar un mes más tarde. Uno de ellos era Nick Mathiason, codirector de Finance Uncovered, una organización con base en Reino Unido. ¡Nunca más oportuno!

Dos días antes el presidente Yamandú Orsi lideró la conferencia de prensa donde denunció el posible “fraude” contra el Estado que involucraría al astillero Cardama y anunció el inicio de acciones para rescindir el contrato. En el centro de la controversia estaba la garantía emitida por EuroCommerce Bank, una compañía domiciliada en Londres, cuyos papeles empezaban a despertar dudas sobre su consistencia. No dejé pasar la oportunidad.

Después de definir las exposiciones del panel, justo se titulaba Navegando por el laberinto offshore de datos corporativos transfronterizos, le consulté a Mathiason si se podía quedar cinco minutos más. Le conté un poco sobre EuroCommerce Bank y un dato que había encontrado recién: la empresa acababa de cambiar la dirección que figuraba en su página web. Pese a que apenas nos conocíamos, no dudó un segundo en ayudarme. Al final de la tarde, gracias a su colaboración, Búsqueda publicó esta nota: Caso Cardama: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías .

Soy Guillermo Draper, y en esta edición de Derroteros te quiero contar un poco sobre el periodismo de investigación, las ventajas de colaborar y la necesidad de que en Uruguay intentemos ir más a fondo. Pero también —y quizás sobre todo—es una excusa para invitarte a un encuentro virtual en el que conversaremos sobre el tema del momento. Sin ser muy original, se me ocurrió titularlo “Todo lo que sabemos (y no sabemos) sobre el caso Cardama”. Si te interesa, al final encontrarás un link y más detalles para registrarte.

La Conferencia Mundial de Periodismo de Investigación, que se desarrolló en noviembre en Malasia, fue un tour de force por lo mejor del oficio. La apertura estuvo a manos de la periodista filipina María Ressa, cofundadora del medio Rappler y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2021.

Maria Ressa María Ressa explica cómo la propaganda estatal la atacó a ella y a su medio de comunicación en las principales plataformas tecnológicas. Suzanne Lee, Alt Studio para GIJN

Solo en 2019, Ressa enfrentó 11 órdenes de arresto. Y ese año su medio dio ganancias por primera vez. En la charla, reconoció entre risas que “no era exactamente un modelo de negocio sostenible” a imitar, pero sí una señal fuerte de que el buen periodismo encuentra apoyos aun en la adversidad. La periodista cerró con un llamado a la acción: en momentos de dificultades para los medios, hay que apelar a la “colaboración radical”.

“Sin hechos no se puede tener verdad; sin verdad no se puede tener confianza”, advirtió Ressa, quien enfrentó un acoso permanente de las autoridades de su país. “Sin estos, no se pueden resolver problemas existenciales como el cambio climático. No se puede tener democracia”.

Los días siguientes fueron una sucesión interminable de grandes investigaciones, espacios de trabajo y de intercambio. Estuve rodeado de grandes periodistas. Solo en el panel que moderé participaron Mathiason; Karina Shedrofsky, directora del Data and Research Center; y Karrie Kehoe, jefa del equipo de Datos e Investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Hubo charlas de editores como el peruano Gustavo Gorriti (IDL-Reporteros), de referentes del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (el CLIP) y de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Y, como suele pasar con el buen periodismo de investigación, había muchos paneles en los que se contaban historias de las peores miserias humanas. Para muestra, el premio mayor que entrega la Global Investigative Journalism Network (GIJN) en la conferencia fue compartido por dos investigaciones latinoamericanas: Los vuelos de la muerte: líderes indígenas asesinados en un territorio invadido por 67 narcopistas y Tráileres, trampa para migrantes. La primera es de Mongabay, mientras que la segunda es un ejemplo de esa colaboración radical que plantea Ressa: Noticias Telemundo y el CLIP, en colaboración con ICIJ, Bellingcat, Pie de Página, Chiapas Paralelo (México), En un 2×3 Tamaulipas (México), Plaza Pública (Guatemala) y Contracorriente (Honduras).

Hubo paneles y exposiciones de otros temas que los uruguayos sentirán más cerca: la esclavitud en barcos pesqueros, la explosión de las apuestas en línea y la proliferación de las estafas virtuales, y el narco en sus distintas versiones. Difícil no salir golpeado, pero con ganas de volver a la trinchera a trabajar.

Me fui de Kuala Lumpur con muchas ideas, algunas propuestas incipientes de colaboraciones y una espina que intentaré sacarme: en Uruguay tenemos que contar mejor lo que está pasando con el avance del narco y el crimen organizado. No somos una isla ni una excepción, quizás la escala amortigua.

Parte de nuestra tarea como periodistas es, justamente, poner un espejo frente a la sociedad para que se vea tal cual es, con sus luces y sombras. Hay colegas que trabajan el tema muy bien, pero es insuficiente en relación con la magnitud del problema. Tenemos que ir más profundo en ese tema. Hay que contar eso que está pasando en lo que parecen ser los extremos. Ahí, donde la sociedad no quiere mirar, algo se mueve y es posible que un día le estalle en la cara.

Una charla

Quizás llegaste a este punto pensando que te engañé. Que empecé hablando de Cardama y después me fui a Malasia, y terminé hablando del narco. El caso Cardama era la excusa para hablar de la colaboración, de cómo un periodista británico y un uruguayo pueden trabajar juntos para desentrañar algo sin más incentivo que ayudar en la búsqueda de la verdad. De hecho, además de hablar con el periodista británico, en las semanas siguientes conté con el apoyo de colegas españoles para tratar de entender algunos documentos y evitar errores. María Ressa sabe de lo que habla.

Como te escribí al principio, la idea es seguir hablando del caso Cardama, pero viéndonos las caras. Te invito a una charla virtual el jueves 5 de marzo a las 17 horas para conversar sobre el tema. Con el periodista que cubre Defensa, Juan Francisco Pittaluga, vamos a hacer una presentación y después abriremos un espacio para preguntas.

Los cupos son limitados y tienen prioridad los suscriptores de Búsqueda. Si te interesa, registrate acá.