Caline propone tres perfumes ideales para mamá

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Caline
MK Pour Femme Absolu EDP
30ml $4.550; 50ml $5.770; 100ml $7.290
Versace Crystal Emerald EDP
30ml $6.450, 50ml $9.370; 90ml $10.850
Moschino I Love Love EDT
30ml $3.290; 50ml $4.400; 100ml $5.880
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