Desde 170 dólares la noche: cinco alojamientos de Airbnb que parecen de otro mundo

Una de las casas de El Nido de Quetzalcóatl, cerca de Ciudad de México.

Una obra arquitectónica que emula una serpiente emergiendo del paisaje; una pequeña cabina sin agua corriente con ventanales hacia las montañas de Noruega y una madriguera al estilo hobbit son algunos de los hospedajes que la plataforma destaca por sus diseños alucinantes y extravagantes

Algunos alojamientos son ideales para darse una ducha y dormir después de un largo día de paseos. Otros, sin embargo, parecen hechos para convertirse en el centro y la justificación de un viaje.

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Difícilmente alguien quiera pasar el día entero afuera si el lugar elegido para la estadía es una cabaña a 270 metros sobre el nivel del mar y ventanales hacia una de las vistas más imponentes de los fiordos y las montañas de Noruega. O si la casa emula una gigantesca serpiente en medio de un bosque que parece salido de un cuento de hadas. Estos son solo dos de los 500 alojamientos de distintas partes del mundo que Airbnb reúne en su categoría de alquileres vacacionales “Impresionantes”, definidos por la plataforma como “extravagantes y alucinantes”. Pero que sean impresionantes no quiere decir que resulten inaccesibles: algunos de ellos se pueden reservar por alrededor de 100 dólares la noche, mientras que otros, con capacidad para seis personas, rondan los 500 dólares la noche.

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Escondida entre las colinas al oeste de Austin, en Texas, esta casa —que parece más bien una escultura— fue concebida en la década de 1970 por el arquitecto Charles Harker y su amigo Dalton Bloom. Ambos buscaban crear una vivienda que se fundiera con el paisaje y rompiera con las típicas formas arquitectónicas.

El proyecto demandó 11 años de trabajo y se construyó con técnicas poco convencionales. Algunas partes de la estructura, por ejemplo, fueron moldeadas a mano, lo que explica sus formas sinuosas inspiradas en el movimiento del viento, las olas y las llamas.

Poco tiempo después de que los arquitectos la vendieran a unos amigos, el fin de la era hippie y el boom inmobiliario en la zona cambiaron el destino de esta propiedad, que quedó en desuso y abandonada por casi 30 años.

En 2017 fue comprada por el exalcalde de Austin, Dave Claunch, quien volvió a darle vida al convertirla en el famoso alojamiento vacacional, denominado Bloomhouse.

El interior de la casa se caracteriza por su ausencia de líneas rectas, la predominancia de la madera de cerezo, los pisos de cerámica artesanal restaurados, las fibras naturales y el mobiliario de estilo Mid-Century.

Actualmente, esta casa para cuatro personas puede reservarse por Airbnb para estadías de corta o larga duración, por un precio que ronda los 700 dólares la noche.

La serpiente

“No tengo palabras para describir lo maravilloso que es este lugar. La experiencia es como si vivieras en una obra de arte, hasta se siente feo regresar a la realidad”, escribe un huésped tras haber pasado unos días en una de las casas de El Nido de Quetzalcóatl.

Diseñado por el arquitecto mexicano Javier Senosiain, este proyecto es uno de los máximos exponentes de la arquitectura orgánica, una corriente que busca integrar las construcciones con el entorno natural en lugar de imponerse sobre él.

Fue el terreno accidentado e irregular lo que inspiró, en 1998, al arquitecto a construir la estructura en forma de una serpiente que se desliza por todo el terreno, dentro de la que proyectó 10 apartamentos.

Todas las casas, incluida la que se ofrece por Airbnb, están rodeadas por jardines, espejos de agua, cañadas y vegetación nativa. Sus espacios interiores son luminosos y minimalistas, en contraste con la exuberancia del bosque que los rodea. Cada ventana ofrece una perspectiva diferente del entorno, lo que refuerza la sensación de inmersión en el paisaje, pese a encontrarse a pocos kilómetros de Ciudad de México, una de las capitales más pobladas del mundo.

El hospedaje incluye acceso a las áreas comunes del complejo, además de una visita guiada al Parque Quetzalcóatl, otro de los proyectos de Senosiain.

Las dos noches —la estadía mínima requerida— en este alojamiento para seis personas, ofrecido a través de Airbnb, rondan los 1.100 dólares.

Desconexión sobre las montañas

El enorme ventanal con vista a los fiordos y las montañas noruegas son los verdaderos protagonistas de la experiencia de alojarse en Birdbox Lotsbergskaara. A esto se suma la presencia de ciervos y águilas, que se posan casi a diario frente a la ventana.

El interior de esta cabaña a 270 metros sobre el nivel del mar, en la costa oeste de Noruega, apuesta por lo simple. No hay más que una cama matrimonial, un pequeño espacio que oficia de cocina y algunos elementos para pasar unos días en contacto con la naturaleza.

La cabaña promete una sensación de aislamiento desde la llegada, ya que se llega solo mediante una caminata de unos minutos desde el estacionamiento. Tampoco cuenta con agua corriente ni ducha, una característica que es parte de la experiencia de desconexión.

El alojamiento solo dispone de un bidón de cinco litros de agua potable y una botella de agua por huésped, mientras que el inodoro es de incineración. “Le recomendamos que traiga suficiente agua potable y alimentos para su estancia. Como regalo de nuestra parte, les ofrecemos una botella de una bebida sin alcohol de producción local”, señalan los anfitriones de Airbnb.

Para quienes no logren prescindir de ciertas comodidades, el hospedaje ofrece descuentos para acceder al spa de un hotel cercano.

El precio por noche para dos personas a través de Airbnb es de alrededor de 390 dólares.

Burbuja bajo las estrellas

Es posible dormir bajo un cielo completamente estrellado sin renunciar a la comodidad de una cama de hotel.

Ubicado en una montaña con vistas al Parque Nacional Wilsons Promontory, en Australia, este alojamiento —ganador del concurso global de Airbnb en la categoría “Singulares”— en forma de burbuja propone una experiencia de confort e inmersión en la naturaleza gracias a su estructura transparente.

Bubble Retreats es el nombre de este complejo que cuenta con varias “burbujas” lo suficientemente aisladas entre sí dentro de una granja con ganado y ovejas. Cada una de ellas está diseñada para dos personas.

Su interior climatizado cuenta con una cama tamaño queen orientada hacia el cielo, además de baño privado, cocina equipada con todo lo necesario para comidas ligeras y aperitivos, una acogedora sala de estar con telescopio para observar las estrellas, barbacoa y una terraza con vistas a las colinas y el océano.

La noche de alojamiento en esta particular burbuja para dos personas ronda los 650 dólares.

Habitar la Comarca en el sur de Brasil

Esta pequeña construcción subterránea llama la atención por su parecido con la madriguera de El señor de los anillos.

Ubicada en Rio Grande do Sul —a 4,5 kilómetros de Nova Prata— Toca da Araucária, considerada el primer alojamiento de estilo hobbit de Brasil, fue construida manualmente por una familia fanática del universo de la Tierra Media del escritor J.R.R Tolkien. Está pensada para vivir unos días como un habitante de la Comarca.

Con capacidad para dos adultos y un niño, la casa combina esta estética de fantasía con las comodidades de una vivienda moderna. Su interior cuenta con dormitorio, baño privado, cocina equipada y una cuidada decoración temática, con libros y objetos inspirados en la famosa saga.

La estadía en esta casa incluye una cesta de desayuno, acceso a un amplio espacio exterior con hamaca, fogón y senderos para contemplar el entorno natural.

Los huéspedes también pueden recorrer una colección de más de cien piezas de basalto, con formas moldeadas naturalmente por el paso del agua y los minerales a lo largo de los años.

El precio de la noche en Toca da Araucária es de 170 dólares.