Cuatro décadas después, Madonna sigue marcando el ritmo del pop

El 2026 se baila al ritmo de una veterana que lleva más de cuarenta años dictando las normas de la música. A sus 67 años, Madonna ha vuelto a situarse en la cresta de la ola gracias a su decimoquinto álbum de estudio, Confessions II (también conocido como Confessions on a Dance Floor: Part II), que vio la luz el pasado 3 de julio.

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Esta entrega se presenta como la continuación directa de aquel aclamado disco que firmó en 2005. Sin embargo, no se limita a apelar a la melancolía de las pistas de baile de principios de siglo: el álbum se revela como una obra madura, llena de vitalidad y con un enorme gancho comercial.

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Lo que en un principio parecía un movimiento arriesgado para una artista de su trayectoria ha terminado por convertirse en un éxito rotundo. Confessions II ha devuelto a la Reina del Pop al primer puesto de las listas de éxitos internacionales, una posición que no alcanzaba con tanta fuerza desde hacía más de una década.

El primer gran termómetro para medir la acogida de este nuevo trabajo ha sido el siempre competitivo mercado de los Estados Unidos. En su primera semana, Confessions II entró directamente al número 1 de la Billboard 200, con el equivalente a unas 134.000 unidades vendidas.

Y este no es un logro menor: representa el estreno más exitoso para un álbum de género dance en lo que va de 2026. Además, supone el mejor registro comercial para Madonna desde que la histórica publicación estadounidense implementó en diciembre de 2014 su sistema de medición por unidades equivalentes.

Con este hito, la artista neoyorquina suma ya 10 álbumes en la posición de liderazgo en su país natal. Este dato la introduce en el selecto grupo de músicos que presumen de tener doble dígito en lo más alto de la clasificación de Billboard, compartiendo espacio con nombres como The Beatles, Taylor Swift o Drake.

Y es que, curiosamente, a pesar de su gigantesco impacto cultural durante la década de los 90, Madonna no consiguió colocar ningún disco de aquella época en el número 1 del Billboard 200.

Álbumes tan aplaudidos y de ventas millonarias como Ray of Light o el controvertido Erotica tuvieron que conformarse en su momento con el segundo puesto. De esta forma, el arranque de Confessions II en lo más alto se convierte también en su mejor semana desde el lanzamiento de MDNA en 2012.

Y este éxito en las listas de ventas no se ha detenido en las fronteras estadounidenses. Confessions II ha coronado de manera uniforme las listas oficiales de media Europa y de otros puntos del mapa, alcanzando el primer puesto en mercados tan relevantes como el Reino Unido, España, Australia, Francia, Italia, Austria, los Países Bajos, Finlandia y Suiza.

Además, la propuesta musical se trasladó a la pantalla con el estreno de Confessions II - The Film. Un cortometraje que repasa visualmente las seis primeras canciones del disco, y que se proyectó en citas cinematográficas tan señaladas como el Festival de Tribeca antes de publicarse en abierto a través de YouTube.

Pero la gran cita de esta campaña de promoción llegó el pasado 19 de julio de 2026, cuando Madonna participó en el el MetLife Stadium de Nueva York en el cotizado espectáculo del descanso en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a los exfutbolistas Ronaldo y Ronaldinho, compartiendo cartel con Shakira, Justin Bieber y la banda de K-pop BTS.

Madonna actúa junto a los exfutbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

Música para sanar

En el plano musical, Confessions II ha recibido el aplauso unánime de la crítica por recuperar esa estructura de sesión continua de DJ que definió al icónico trabajo de 2005. Y, para dar forma a esta atmósfera de baile ininterrumpido, la cantante ha vuelto a aliarse con el productor británico Stuart Price, su principal colaborador de confianza.

Sin embargo, el álbum también se abre a las corrientes sonoras más actuales de la mano de productores como Andrew Watt, Cirkut, Tainy y Martin Garrix, y suma las voces de figuras de la escena pop contemporánea como Sabrina Carpenter, el colombiano Feid o el belga Stromae.

Pero más allá de los ritmos para la pista, las letras de este trabajo esconden una carga introspectiva y emocional muy honda, distanciándose del carácter puramente lúdico de su predecesor.

Las nuevas canciones abordan de manera abierta los desencuentros familiares de los últimos tiempos y el propio proceso de envejecimiento de la artista. En una charla en el pódcast On Purpose with Jay Shetty, la propia Madonna reflexionaba que “es importante encontrar una forma de perdonar incluso a la gente que percibes como tus mayores enemigos”.

Tras confirmarse su liderazgo en las listas mundiales, la artista no ocultó su emoción en las redes sociales, donde quiso agradecer la fidelidad de sus seguidores: “¡Las palabras no pueden expresar cuán agradecida y sorprendida estoy por la increíble acogida que ha tenido Confessions on a Dance Floor!”, escribió.

En el mismo texto, la cantante ponía en valor la energía positiva que ha rodeado a todo este proceso: “La buena voluntad y la positividad han sido increíbles. Aún me estoy pellizcando. No puedo creer que sea el número 1 en todo el mundo... ¡Mi sueño era hacer bailar a la gente este verano! ¡Llevar ALEGRÍA a la gente! Los sueños se hacen realidad”.

Estas declaraciones van en la misma línea que expresó durante su participación en un programa especial de la cadena británica BBC con el presentador Graham Norton: “No tengo expectativas. Llevo en esto mucho tiempo. Ya sabes, espera lo mejor, prepárate para lo peor”.

Con Confessions II, Madonna demuestra que la prudencia no está reñida con el éxito. Apoyada en el baile, en la vulnerabilidad de sus vivencias y en una estrategia de promoción que mezcla lo tradicional con lo contemporáneo, la cantante deja claro que las pistas siguen estando bajo su dominio como banda sonora del verano de 2026.

Y es que, en una industria musical que hoy suele encumbrar la juventud efímera y la inmediatez de las redes sociales, la Reina del Pop ha regresado para darle al mundo una nueva lección de resistencia artística.

A partir de EFE