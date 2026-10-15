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    Banco Central aprobó su Marco de Gobernanza para el uso de IA, un “facilitador estratégico de transformación”

    El documento crea una estructura para la gestión interna de la inteligencia artificial y pauta los “usos permitidos y prohibidos”, asociados al “apetito de riesgo” que defina la institución

    Banco Central del Uruguay en Montevideo.

    Banco Central del Uruguay en Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el entendido de que para “avanzar en la implementación de soluciones de inteligencia artificial” (IA) debe existir un marco que establezca los responsables de su dirección, supervisión e implementación, asegurando la utilización segura y responsable”, el directorio del Banco Central (BCU) aprobó un Marco de Gobernanza de esa tecnología.

    La resolución, aprobada en setiembre, también crea el Comité de Inteligencia Artificial, que estará liderado por la Gerencia de Tecnología de la Información de la Gerencia General, quien tendrá a su cargo la secretaría de actas, la designación la coordinación de inteligencia artificial y la creación del Grupo Referente.

    El Marco de Gobernanza se presenta como un “modelo institucional para la adopción masiva, segura y responsable de la IA”.

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    Define la IA como “el conjunto de técnicas computacionales que permiten a sistemas o aplicaciones realizar tareas que normalmente requieren capacidades cognitivas humanas, tales como reconocer patrones, aprender a partir de datos, realizar predicciones, clasificar información, generar contenidos, formular recomendaciones, asistir análisis o interactuar mediante lenguaje natural”. Según el documento, el BCU “asume la IA como un facilitador estratégico de transformación: su adopción debe ser amplia y transversal, alcanzando a todas las áreas y procesos donde pueda aportar valor. La gobernanza no busca limitar su uso, sino habilitarlo y promoverlo de forma segura, escalable y sostenible, asegurando que cada proyecto contribuya al cumplimiento de la misión institucional”. Agrega que el “potencial podrá desarrollarse si las personas que forman parte del banco saben cómo usarla, cuándo confiar en ella y cuándo cuestionarla”.

    La adopción por parte del BCU se desarrollará a nivel individual y por parte de todo el personal, para “potenciar el trabajo profesional cotidiano” y mediante el “diseño e incorporación de soluciones de IA en procesos institucionales, con los controles proporcionales a su nivel de riesgo e impacto”. En todos los casos, el organismo “facilitará el desarrollo de conocimiento, la reconversión de roles y la gestión del cambio necesarios, manteniendo la supervisión humana y responsabilidad institucional sobre los resultados generados por la IA, la protección de los derechos fundamentales de las personas, la seguridad de la información, la calidad e integridad de los datos, el cumplimiento de la normativa aplicable, tal como la protección de datos personales o acceso a la información pública”, aclara el Marco de Gobernanza.

    Los “principios rectores”

    El documento establece que, en el BCU, todo proyecto de IA debe alinearse con varios “principios rectores”. Entre otros, señala que esta tecnología “debe contribuir al bienestar de las personas, al desarrollo sostenible, a una gestión pública más eficiente y basada en evidencia”.

    También postula que la IA “debe incorporarse de manera controlada, segura y proporcional al riesgo e impacto del caso de uso, asegurando robustez, resiliencia, calidad de datos, monitoreo continuo y respuesta ante fallos, vulnerabilidades o impactos no deseados”. En ese sentido, un capítulo del Marco de Gobernanza pauta los “usos permitidos y prohibidos”, asociados al “apetito de riesgo” y los límites dentro de los cuales el BCU está dispuesto a operar con IA.

    Por ejemplo, prohíbe el uso de la IA para el manejo de “información clasificada como secreta, información alcanzada por regímenes especiales de protección, tales como el secreto bancario o el secreto de supervisión”, cuando se emplea con herramientas en la nube o sin habilitación institucional.

    Como “reglas transversales”, el documento remarca, entre otros aspectos, que “ninguna decisión de carácter institucional puede ser adoptada de forma totalmente automatizada, debiendo asegurarse en todos los casos la supervisión humana efectiva sobre los resultados generados por los sistemas de IA”.

    En otro acápite, el Marco de Gobernanza dispone que todo sistema de IA desplegado o en desarrollo en el BCU deberá registrarse en el inventario institucional, como un “control mínimo obligatorio independientemente del nivel de riesgo”. También prevé mecanismos de trazabilidad que permitan reconstruir las decisiones y resultados generados a lo largo del ciclo de vida para todos los sistemas de IA que el organismo desarrolle o contrate.

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