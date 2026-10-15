Costos, demoras y límites operativos son trabas para extender los “pagos invisibles”, señalan empresas

La idea de un pago invisible es que la persona pueda completar una compra sin detenerse a pensar cómo va a pagar: que no tenga que ingresar datos de nuevo, cambiar de aplicación o esperar para saber si la operación se confirmó. Pero esa sencillez para el usuario depende de lo que ocurre detrás de la transacción y de que el sistema también resulte conveniente para el comercio.

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Esa fue una de las ideas centrales de un panel sobre pagos invisibles organizado por la Cámara FinTech del Uruguay, la semana pasada, en el que participaron representantes de Mercado Pago, dLocal y Handy. Aunque la adopción de pagos digitales en el país es alta, los ejecutivos de las empresas señalaron que todavía hay obstáculos que impiden que muchas operaciones sean tan inmediatas y simples como el dinero en efectivo.

Luciano Chávez, country manager de Uruguay y Argentina de dLocal, afirmó que durante el segundo semestre de 2025 ocho de cada diez pesos uruguayos circularon por medios digitales. Aun así, sostuvo que las distintas formas de pago no siempre ofrecen una experiencia homogénea: una tarjeta puede utilizarse directamente en el comercio, mientras que una transferencia puede requerir abrir la aplicación del banco y completar pasos adicionales.

Esa diferencia también aparece en los pagos entre personas. Chávez comparó la posibilidad de dividir una cuenta mediante un alias en Argentina o un pago por Pix en Brasil con las operaciones en Uruguay, donde, según dijo, la experiencia puede ser menos directa. Entre las limitaciones que mencionó están los topes para las transferencias, los costos que pueden aparecer luego de las primeras operaciones gratuitas y las restricciones para hacer pagos fuera del país.

Pero las fricciones no afectan solo a quien compra. Para los comercios —en especial los más pequeños—, aceptar pagos digitales puede implicar costos por los dispositivos y gastos fijos. Matías Filippo, gerente senior de Relaciones Gubernamentales para Argentina y Uruguay de Mercado Pago, afirmó que esos costos pueden convertirse en una barrera para los negocios que todavía no aceptan tarjetas u otros medios digitales.

También importa cuándo el comercio recibe el dinero. Un negocio que vende de noche, los domingos o durante los feriados puede necesitar disponer de esos fondos de inmediato. Si no sabe cuándo se acreditará una venta, puede mantener el efectivo como alternativa o depender de él para cubrir sus necesidades diarias.

“Si nosotros no logramos simplificar de una manera tal que la percepción tanto en el usuario como en el comercio del pago digital se asemeje al pago en efectivo, el pago en efectivo va a seguir estando ahí y va a ser muy difícil que esto escale”, comentó Filippo.

La experiencia de quien paga también depende de que el sistema sea confiable y de que la persona conserve el control. Gonzalo Laguna, gerente de Innovación de Handy, planteó que, para adoptar cobros recurrentes, los usuarios necesitan saber quién les cobrará, cuánto y cuándo, además de poder cancelar el débito. La flexibilidad importa, agregó, porque si el dinero no está disponible el día previsto, la persona puede necesitar elegir otro momento para pagar.

En los pagos de cuenta a cuenta, Laguna identificó otro obstáculo: la costumbre. Si una tarjeta de débito ya funciona, sostuvo, el usuario necesita una ventaja clara para cambiar. Esa ventaja puede ser una operación más sencilla o un beneficio económico; de lo contrario, incluso una pequeña fricción puede llevarlo de vuelta al medio de pago que ya conoce.

Por eso, los ejecutivos vincularon la expansión de los pagos digitales con mejoras en la infraestructura: operaciones que funcionen con rapidez, confirmaciones claras y menos restricciones de horario. Filippo sostuvo que la disponibilidad inmediata de los fondos es relevante para los comercios y planteó que los pagos deberían operar las 24 horas, todos los días del año.

La conclusión de Laguna fue que hacer invisible el pago no significa que todo lo que lo hace posible pueda quedar fuera de la vista. “Cuanto más invisible es el pago, más transparente tengo que ser con toda la infraestructura que hay atrás”, dijo. La facilidad para el usuario, sugirió, depende de que esa infraestructura sea confiable también para los comercios y permita saber qué pasó con cada operación.