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    Pagos minoristas: casi 82% de los montos operados fueron con instrumentos digitales

    Reporte bancocentralista de abril-junio ratificó las tendencias a un mayor uso de los medios de pago electrónicos

    Las tarjetas y las transferencias son los instrumentos de pago más utilizados por los uruguayos.

    Las tarjetas y las transferencias son los instrumentos de pago más utilizados por los uruguayos.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La operativa de pagos minoristas mantuvo en el segundo trimestre las grandes tendencias que venía mostrando en los meses previos, consolidando el uso de los medios electrónicos. Más del 80% de los montos operados fueron gestionados a través de instrumentos digitales, según un reporte divulgado ayer, miércoles 30, por el Banco Central (BCU).

    En abril-junio pasado hubo 133 millones de transferencias, un crecimiento de 24% frente a igual trimestre de 2025. El monto operado, medido en términos reales, aumentó 1%.

    En el mercado de tarjetas, las operaciones realizadas en Uruguay en la modalidad de débito se incrementaron 17% —siempre en la comparación interanual—, mientras que el monto operado, medido en pesos constantes, aumentó 10%. En tarjetas de crédito el aumento fue de 8% y 6%, respectivamente.

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    El BCU consigna que “el dinero electrónico mostró un fuerte dinamismo”, ya que la cantidad de transacciones aumentó 43% interanual y el monto operado, medido en términos reales, se incrementó 23%.

    En contrapartida, las operaciones con cheques en abril-junio totalizaron unos 3 millones, una disminución de 12%, “consolidando la tendencia estructural de reducción en el uso de este instrumento”, señala el reporte. En términos reales, el monto operado mediante cheques se redujo 9% respecto al mismo período del año anterior.

    Comparando los montos involucrados en operaciones con instrumentos de pago electrónicos respecto a los montos operados mediante mecanismos tradicionales (retiros de efectivo en ATMs y cheques) para agentes bancarizados, el BCU calcula un índice (IPET). En el primer semestre se ubicó en 81,9, un nuevo máximo. Es decir, el 81,9% de los montos totales operados fueron gestionados con medios de pago electrónicos. La suba se explicó por las mayores transacciones por medios digitales y la reducción de las operaciones con cheques y de retiro de dinero en efectivo.

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