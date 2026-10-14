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    DGI empezó a notificar a empresas con inconsistencias en el pago de IVA, para regularizar tributo

    Se trata de una “acción temprana” para facilitar la regularización, en el marco del nuevo modelo de gestión de la oficina recaudadora

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    Sede de la DGI. 

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El nuevo modelo de gestión que está implementando la Dirección General Impositiva (DGI) busca prevenir incumplimientos tributarios en lugar de perseguirlos una vez que ocurre la evasión. En ese sentido, la oficina recaudadora comenzó a enviar comunicaciones a empresas que iniciaron actividades a partir del 1 de enero de 2025 y presentan inconsistencias en la declaración jurada o en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como “acciones tempranas” que buscan “facilitar la regularización y evitar la acumulación de deudas difíciles de afrontar”, explicó en un comunicado difundido este miércoles 13.

    A las empresas que están siendo notificadas se les identificaron inconsistencias en la presentación de la declaración jurada o en el pago del impuesto correspondiente a los años 2025 y 2026, con base en la información disponible en el organismo.

    El mensaje, a través del canal “Bandeja de comunicaciones” que ofrece la DGI, informa sobre la situación detectada y las acciones que deberán realizar, en caso de corresponder. Estas pueden incluir la presentación de la declaración jurada, su reliquidación si ya fue presentada y el pago de las diferencias de impuesto.

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    Los contribuyentes que lo requieran contarán con el acompañamiento de un ejecutivo de atención personalizada, una nueva figura creada por la DGI en el marco del nuevo modelo.

    El organismo señala que se busca facilitar la regularización oportuna del contribuyente y evitar la acumulación de adeudos y sanciones, “así como la necesidad de realizar trámites posteriores más costosos o enfrentar otras instancias de control que, en última instancia, podrían derivar en fiscalizaciones”.

    El IVA —el principal tributo recaudado por la DGI— es pagado por el consumidor final al adquirir bienes o servicios. Las empresas deben liquidarlo y luego verterlo al Estado.

    Las actuales autoridades de la DGI impulsan la adopción de un nuevo modelo de gestión de cumplimiento tributario. El énfasis, que estaba “muy puesto en gestionar los incumplimientos una vez que se observan”, pasa a ser “tratar de que las casas no se incendien”, graficó su director, Gustavo González Amilivia, entrevistado por Búsqueda en junio del año pasado.

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