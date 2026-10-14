DGI empezó a notificar a empresas con inconsistencias en el pago de IVA, para regularizar tributo

Se trata de una “acción temprana” para facilitar la regularización, en el marco del nuevo modelo de gestión de la oficina recaudadora

El nuevo modelo de gestión que está implementando la Dirección General Impositiva (DGI) busca prevenir incumplimientos tributarios en lugar de perseguirlos una vez que ocurre la evasión. En ese sentido, la oficina recaudadora comenzó a enviar comunicaciones a empresas que iniciaron actividades a partir del 1 de enero de 2025 y presentan inconsistencias en la declaración jurada o en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como “acciones tempranas” que buscan “facilitar la regularización y evitar la acumulación de deudas difíciles de afrontar”, explicó en un comunicado difundido este miércoles 13.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

A las empresas que están siendo notificadas se les identificaron inconsistencias en la presentación de la declaración jurada o en el pago del impuesto correspondiente a los años 2025 y 2026, con base en la información disponible en el organismo.

El mensaje, a través del canal “Bandeja de comunicaciones” que ofrece la DGI, informa sobre la situación detectada y las acciones que deberán realizar, en caso de corresponder. Estas pueden incluir la presentación de la declaración jurada, su reliquidación si ya fue presentada y el pago de las diferencias de impuesto.

Los contribuyentes que lo requieran contarán con el acompañamiento de un ejecutivo de atención personalizada, una nueva figura creada por la DGI en el marco del nuevo modelo.

El organismo señala que se busca facilitar la regularización oportuna del contribuyente y evitar la acumulación de adeudos y sanciones, “así como la necesidad de realizar trámites posteriores más costosos o enfrentar otras instancias de control que, en última instancia, podrían derivar en fiscalizaciones”.