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    Impuestos: la DGI inició fiscalizaciones “en todo el territorio nacional”

    Estas acciones están poniendo el foco en la subvaluación de ventas, el uso indebido de regímenes para pequeños contribuyentes, y controles aleatorios de inscripción y facturación

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    Sede de la DGI. 

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    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Dirección General Impositiva (DGI) está realizando “acciones de gestión de cumplimiento” tributario a escala nacional, poniendo el foco en la subvaluación de ventas, el uso indebido de regímenes para pequeños contribuyentes, y controles aleatorios de inscripción y facturación.

    Esa campaña empezó a fines del mes pasado, desde cuando inspectores de la DGI están desplegados “en todo el territorio nacional”, informó este miércoles 7 la oficina recaudadora.

    Según el análisis de riesgo realizado por la DGI, los contribuyentes que desarrollan actividades dirigidas principalmente a consumidores finales “presentan una alta probabilidad de subvaluación de ventas, ya sea por declarar importes inferiores a los reales o por no documentar la totalidad de sus operaciones”. Sobre ese segmento es que está puesto el foco en esta ocasión.

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    Los inspectores también están controlando casos de uso indebido de los regímenes previstos para pequeños contribuyentes, en los cuales los niveles de actividad muestran que se trata de comercios cuyas ventas superan los límites establecidos para permanecer en dichos regímenes, accediendo así a un tratamiento tributario más beneficioso que no les corresponde.

    Más allá de esas situaciones identificadas a partir del análisis de riesgo, esta acción inspectiva incluye controles aleatorios de inscripción y facturación.

    La DGI indicó que “la intensidad y el alcance de las acciones se definen en función del nivel de riesgo identificado en cada caso. Estas pueden ir desde comunicaciones preventivas y alertas, pasando por la intimación a corregir los desvíos detectados, hasta actuaciones de fiscalización para las situaciones de mayor riesgo”.

    La Impositiva se encarga de cobrar los tributos nacionales, que son la principal fuente de ingresos para el gobierno. En 2025, recaudó $ 601.444 millones, lo cual significa una “presión” tributaria de 17,11% del Producto Interno Bruto, la más alta desde el 2022, según datos de la propia DGI.

    Los impuestos en la agenda pública

    En los últimos días, la cuestión tributaria estuvo en la conversación pública.

    El jueves 1 de octubre el Poder Ejecutivo prorrogó hasta fin de abril de 2027 la rebaja de nueve puntos del IVA a los consumos vinculados a servicios turísticos y gastronómicos pagados con medios electrónicos, como tarjetas. La ventaja tributaria había sido extendida mediante sucesivos decretos desde 2021. Basados en lo que indicaba una “guía” de la DGI, algunos legisladores de la oposición política señalaron en redes sociales que la decisión del oficialismo era no prorrogarlo, y que el Ejecutivo decretó la prórroga después de que surgieron especulaciones al respecto en redes sociales.

    Por otro lado, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que le gustaría poner en debate una disminución en la carga fiscal al sector empresarial, aunque no para aplicar en este mandato.

    “A mí me gustaría promover una discusión que fuera sobre si no tenemos adecuaciones de naturaleza tributaria —pero no para este período de gobierno, porque no hay tiempo de ejecutarlo— que afectan el costo del país, y que, por lo tanto, tendremos que ir a una reconfiguración como lo están haciendo muchos países del mundo”, señaló el ministro de Economía. Indicó que Uruguay tiene que “ser más competitivo en las tasas de gravamen al sector empresarial, más competitivo, es decir, con menor gravamen, lo cual no quiere decir que por algún otro lado tengo que compensar. Esa es una discusión que Uruguay debe darse. El mundo compite hoy, para decirlo claro, (con) baja de tasas corporativas, aumento de tasas a rentas personales, eso es una discusión que está planteada. ¿Por qué? Porque el ciudadano está cautivo, la empresa no”, argumentó en un foro organizado ayer, martes 6, por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

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