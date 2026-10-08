Compromiso de DGI para 2026: recaudar $ 647.439 millones y hacer al menos cinco “campañas” de acción

La mayor parte de la caja del gobierno se sustenta en lo que cobra la Dirección General Impositiva (DGI) de tributos como el IVA, el IRPF y el IRAE. Desde 2005, cada año, esa dependencia suscribe un “Compromiso de gestión” con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asumiendo diferentes metas y, como contrapartida si se cumplen, la secretaría de Estado le habilita recursos para pagar a su personal partidas por exclusividad y primas por desempeño, y fondos para realizar inversiones.

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El compromiso correspondiente a este año fue firmado el 26 de agosto por el director general de Rentas, Gustavo González Amilivia, y por el ministro Gabriel Oddone, y se publicó algunas semanas después, en setiembre.

El documento establece cuatro metas “institucionales” para la DGI. Fija para la DGI el compromiso de recaudar $ 647.438.508.000, unos US$ 16.150 millones convertidos al tipo de cambio interbancario del lunes 5. Esa cifra no contabiliza los impuestos pagados por las empresas públicas y no descuenta los tributos reintegrados a los contribuyentes. En 2025, la meta había sido de $ 615.258.127.000.

El acuerdo impone alcanzar al menos 79% en el promedio de cumplimiento en la presentación de la declaración jurada para los principales tributos administrados (IVA general y servicios personales, IRAE e IRPF sobre las rentas del trabajo), calculado en relación a las declaraciones que la DGI estima que deberían haberse presentado. Esa meta para 2026 es mayor que la fijada para 2024 (78,38%) pero inferior a la de 2025 (81,21%).

En los primeros ocho meses de 2026 la recaudación total neta de la DGI aumentó 2,3% a valores constantes, en comparación con igual lapso del año pasado.

El Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario que está implantando actualmente la DGI tiene como uno de sus ejes prevenir situaciones de impago. Con ese fin, apunta a ir generalizando a más impuestos el esquema de declaraciones con información precargada por la propia oficina recaudadora, que, según dijo a Búsqueda en junio González Amilivia, “sabe al detalle o tiene una idea bastante clara de cuál es la situación” del contribuyente.

También para “mejorar el cumplimiento tributario”, el acuerdo con el MEF para este año fija como compromiso de la DGI “iniciar al menos cinco campañas de acción de corto plazo”, dos más que las establecidas como objetivo para 2025. Define que una campaña es “un instrumento táctico que implica una acción planificada sustentada en análisis de riesgo” y que implica “intervenciones específicas, trazables y evaluables”. Se dirigen a “segmentos críticos de riesgo, con el fin de revertir tendencias de incumplimiento y generar impactos concretos en el proceso integral de gestión de los obligados tributarios, incluyendo acciones de inducción, facilitación, control y seguimiento”.

Desde fines de setiembre, equipos de inspectores de la DGI están desplegados por todo el país en una campaña con foco en la subvaluación de ventas, el uso indebido de regímenes para pequeños contribuyentes y controles aleatorios de inscripción y facturación.

“Valoraciones de riesgo” y gestión de datos

Otra meta implica, al 15 de diciembre próximo, generar al menos nueve “valoraciones de riesgo priorizadas”, entendidas como estimaciones de la “probabilidad y el impacto de eventos que puedan afectar negativamente el cumplimiento tributario, la recaudación y la integridad” del sistema impositivo. Se trata, en este caso, de una novedad en los compromisos de gestión suscritos con el MEF, lo mismo que el requisito de implementar un “mapa de brechas” y la implementación de un “proceso de gestión de brecha tributaria para el formulario 2178”, relacionado con la declaración de IVA, anticipos de IRAE, Impuesto al Patrimonio y el Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas para contribuyentes del “grupo No CEDE”.

Por otro lado, la administración tributaria deberá definir, también con plazo límite del 15 de diciembre, una “política institucional de gobierno de datos de DGI alinead(a) a la Estrategia Nacional de Datos 2030”.

Otra meta supone “diseñar, planificar e iniciar un piloto de sistema de gestión de desempeño” dentro de la DGI.

El Plan Estratégico de Gestión al 2029 de la DGI propone “un cambio en la cultura tributaria” en el país, incluye el propósito de bajar un 20% tanto la evasión del IVA como del IRAE, desde un valor base en 2024 de 20,7% y 48,9%, respectivamente. El MEF apuesta a una mejora en la eficiencia recaudatoria y a lo que puedan proveer nuevos tributos, como el llamado “impuesto Temu” y el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, como parte de su estrategia para reducir el déficit fiscal.