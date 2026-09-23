El dólar está en mínimos en tres meses, al borde de los $ 40; mejoró la “competitividad” en agosto

Siguiendo en general la evolución cambiaria en Brasil, el dólar tendió a desvalorizarse frente al peso uruguayo en los últimos días.

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Fue, de todos modos, un descenso relativamente leve, de unos pocos centésimos en cada jornada, que, encadenados, llevaron al tipo de cambio al borde de los $ 40. Este miércoles 23, las compraventas de dólares en el circuito mayorista —“interbancario”— se efectuaron a un precio promedio de $ 40,049 —un mínimo desde el 22 de junio—, informó el Banco Central (BCU). En lo que va transcurrido de setiembre, el tipo de cambio bajó casi 0,5%.

Aunque la divisa estadounidense cedió frente al real brasileño —salvo hoy, cuando registró un aumento relativamente marcado— y al peso uruguayo, el índice DXY mostró que se fortaleció respecto de monedas más fuertes, como el euro o el yen japonés.

El precio del dólar en Uruguay y en algunos de sus principales socios comerciales, así como la inflación en cada país, son las variables utilizadas para calcular el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR); mide cuánto más caro o barato en términos de dólares se hizo frente a ellos.

El ITCR elaborado por Búsqueda a partir de una metodología similar a la utilizada por el BCU aumentó 0,5% en agosto respecto al mes previo, lo que indica un abaratamiento en dólares de Uruguay. Eso ocurrió tras los encarecimientos registrados en junio y julio, por las bajas del indicador de 0,8% y 0,45%, respectivamente.

La mejora se dio con los socios de fuera de la región, donde el ITCR aumentó 1%. Entre los socios extrarregionales, se destacaron las subas con México (2,4%), España (2%), Italia (1,8%) y Reino Unido (1,5%); con China aumentó 0,9%.

A su vez, el ITCR con la región prácticamente se mantuvo (-0,03%), aunque con tendencias opuestas con cada vecino: subió 1% frente a Argentina, pero bajó 1,3% respecto de Brasil.

Al comparar con diciembre de 2025, el ITCR registró una mejora de 7,8%. El abaratamiento resultó mayor frente a la región, con un aumento de 12,9%, impulsado por Argentina (16,5%) y Brasil (8,3%); frente a los socios más distantes la mejora acumulada en el año fue de 3,3%.

Un análisis difundido este martes 22 por el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica señaló que la “corrección dispuesta en la política monetaria, llevándola de contractiva a neutral con sendas bajas de la tasa” entre finales de enero y comienzos de marzo “dio lugar a un ajuste hacia arriba en el tipo de cambio nominal que se trasladó al tipo de cambio real”. Agrega que, en vísperas del verano, los índices con los vecinos “apuntan a una temporada no muy diferente de la pasada, con la posibilidad de que turistas argentinos ‘sobrevuelen’ Uruguay hacia las playas brasileñas”.