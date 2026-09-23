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    El dólar está en mínimos en tres meses, al borde de los $ 40; mejoró la “competitividad” en agosto

    Observatorio de la Coyuntura Económica de la UCU señala que la relación de precios en vísperas de la próxima temporada anticipa la posibilidad de que turistas argentinos “sobrevuelen” Uruguay hacia playas brasileñas

    Billetes de dólares.

    Billetes de dólares.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Siguiendo en general la evolución cambiaria en Brasil, el dólar tendió a desvalorizarse frente al peso uruguayo en los últimos días.

    Fue, de todos modos, un descenso relativamente leve, de unos pocos centésimos en cada jornada, que, encadenados, llevaron al tipo de cambio al borde de los $ 40. Este miércoles 23, las compraventas de dólares en el circuito mayorista —“interbancario”— se efectuaron a un precio promedio de $ 40,049 —un mínimo desde el 22 de junio—, informó el Banco Central (BCU). En lo que va transcurrido de setiembre, el tipo de cambio bajó casi 0,5%.

    Aunque la divisa estadounidense cedió frente al real brasileño —salvo hoy, cuando registró un aumento relativamente marcado— y al peso uruguayo, el índice DXY mostró que se fortaleció respecto de monedas más fuertes, como el euro o el yen japonés.

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    “Competitividad”

    El precio del dólar en Uruguay y en algunos de sus principales socios comerciales, así como la inflación en cada país, son las variables utilizadas para calcular el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR); mide cuánto más caro o barato en términos de dólares se hizo frente a ellos.

    El ITCR elaborado por Búsqueda a partir de una metodología similar a la utilizada por el BCU aumentó 0,5% en agosto respecto al mes previo, lo que indica un abaratamiento en dólares de Uruguay. Eso ocurrió tras los encarecimientos registrados en junio y julio, por las bajas del indicador de 0,8% y 0,45%, respectivamente.

    La mejora se dio con los socios de fuera de la región, donde el ITCR aumentó 1%. Entre los socios extrarregionales, se destacaron las subas con México (2,4%), España (2%), Italia (1,8%) y Reino Unido (1,5%); con China aumentó 0,9%.

    A su vez, el ITCR con la región prácticamente se mantuvo (-0,03%), aunque con tendencias opuestas con cada vecino: subió 1% frente a Argentina, pero bajó 1,3% respecto de Brasil.

    Al comparar con diciembre de 2025, el ITCR registró una mejora de 7,8%. El abaratamiento resultó mayor frente a la región, con un aumento de 12,9%, impulsado por Argentina (16,5%) y Brasil (8,3%); frente a los socios más distantes la mejora acumulada en el año fue de 3,3%.

    Un análisis difundido este martes 22 por el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica señaló que la “corrección dispuesta en la política monetaria, llevándola de contractiva a neutral con sendas bajas de la tasa” entre finales de enero y comienzos de marzo “dio lugar a un ajuste hacia arriba en el tipo de cambio nominal que se trasladó al tipo de cambio real”. Agrega que, en vísperas del verano, los índices con los vecinos “apuntan a una temporada no muy diferente de la pasada, con la posibilidad de que turistas argentinos ‘sobrevuelen’ Uruguay hacia las playas brasileñas”.

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