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    “La resiliencia tiene sus límites”; la advertencia del FMI sobre la economía mundial

    En el marco de su asamblea en Tailandia, el organismo actualizó las proyecciones de crecimiento y ratificó, para Uruguay, el pronóstico de 1,3% para 2026

    El ministro de Economía y el presidente del Banco Central rodean a la directora gerente del FMI, durante su reciente visita al país.

    El ministro de Economía y el presidente del Banco Central rodean a la directora gerente del FMI, durante su reciente visita al país.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Si bien la actividad económica mundial ha demostrado su resiliencia frente a las perturbaciones de orden geopolítico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que el crecimiento se desacelere a 3,1% en 2026 y repunte a 3,4% en 2027, según el reporte de perspectivas globales difundido este martes 13, en el marco de la asamblea semestral que tiene lugar en Tailandia.

    Para Uruguay, el informe consigna la proyección de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,3% para este año y 2,4% el siguiente, y niveles de desempleo estabilizados en 7,5% de la población económicamente activa. El FMI estima que, en promedio anual, la inflación en el país será de 4,0% en 2026 y 4,5% en 2027.

    En una entrevista con Búsqueda, Raphael Espinoza, jefe de la misión de monitoreo anual de Uruguay que estuvo en el país hace pocas semanas, se refirió a esa proyección de crecimiento de 1,3%, la cual se ubica por debajo de lo que esperan las autoridades económicas (1,6%). “Aun así esperamos que se cumplan las metas fiscales. Esto se debe a que, mientras la sequía afectó a la agricultura, el resto de la economía crece en torno al potencial, y esta resiliencia, por ejemplo, del consumo privado y los salarios reales, está sustentando los ingresos tributarios. De hecho, hasta julio, los ingresos fiscales estaban en línea con las metas. Además, el año pasado el gobierno demostró que estaba dispuesto y era capaz de establecer prioridades de gasto para cumplir los objetivos, incluso si los ingresos fiscales decepcionaran. Dicho esto, los efectos del fenómeno del Niño en los próximos meses son inciertos, y recomendamos que el gobierno prepare medidas contingentes, en caso de que resulten necesarias para alcanzar las metas fiscales”, afirmó el funcionario del FMI.

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    Uruguay está representado en la asamblea del organismo financiero multilateral por el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, y por el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía, Herman Kamil.

    Resiliencia desafiada

    Según el FMI, las economías avanzadas crecerían en conjunto 2,1% este año, con Estados Unidos como una de las más dinámicas (2,3%). Entre las emergentes y en desarrollo, se destaca el pronóstico de expansión para India (7,0%) y, en menor medida, China (4,5%).

    El informe Panorama Económico Mundial difundo hoy advierte que los márgenes de ajuste que contribuyeron a la resiliencia global “tienen sus límites, y los riesgos se inclinan hacia un deterioro de la situación. Una nueva escalada de los conflictos, un reajuste de las expectativas acerca de la inteligencia artificial (IA), un recrudecimiento de las tensiones comerciales y las vulnerabilidades fiscales podrían minar el crecimiento. Por el lado positivo, un mayor ímpetu de la inversión en IA y de las consiguientes mejoras de la productividad, o bien una moderación sostenida de las tensiones geopolíticas y comerciales, podrían afianzar” la expansión económica mundial.

    El FMI insta a “tomar medidas por el lado del ingreso para lograr que los marcos fiscales puedan responder más eficazmente a los shocks disruptivos y crear margen de maniobra para la aplicación de políticas”.

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