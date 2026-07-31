  • Cotizaciones
    viernes 31 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Visita de la jefa del FMI a Uruguay deja halagos y respaldo que festeja el equipo económico

    A su paso por el país de poco más de un día, Kristalina Georgieva recomendó más coraje para avanzar en el desarrollo económico y respaldó un proceso de desdolarización

    La directora gerente del FMI y el presidente Orsi, en Torre Ejecutiva.

    La directora gerente del FMI y el presidente Orsi, en Torre Ejecutiva.

    FOTO

    Ignacio Turell/Presidencia de la República
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Cuando termine este año, Uruguay habrá recibido la visitas de dos personalidades mundiales, por distintas razones, muy influyentes. Una acaba de ocurrir; la otra es la del papa León XIV, programada para noviembre.

    Sin la expectativa creada entre los fieles católicos y lo masivo de las actividades que se esperan para cuando llegue el sumo pontífice, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, estuvo en el país entre la tarde de este miércoles 29 y el jueves 30.

    La jefa del principal organismo financiero multilateral se reunió con el presidente Yamandú Orsi, con parte del equipo económico, habló en las Jornadas de Economía del Banco Central (BCU), y visitó una escuela pública en Solymar norte y la sede de Ceibal. Georgieva fue dejando alabanzas a Uruguay —“maravilloso” y “resiliente”—, y pasó el consejo de ser “más valientes” en términos de políticas públicas para aspirar a mayores progresos.

    Leé además

    Ministro Gabriel Oddone.
    Ley de Presupuesto

    Documento del FMI expone coincidencias y matices con el equipo económico

    Por Ismael Grau
    Nicolás Grau.
    Competitividad

    Exministro chileno: “La izquierda no le debe entregar a la derecha la agenda de modernización regulatoria”

    Por Ismael Grau

    El oficialismo, particularmente el Ministerio de Economía (MEF), celebró la visita como una señal de respaldo y también el mensaje de la economista búlgara, que está alineado con reformas microeconómicas impulsadas por esa cartera a través del proyecto de ley de “competitividad y reducción del costo de vida”, a estudio del Parlamento.

    La breve visita de Georgieva fue un broche dorado de la semana para la cartera encabezada por Gabriel Oddone, tras la emisión de bonos concretada el martes 28, que le permite ir cerrando la brecha de financiamiento para el año.

    Uruguay, el FMI y una visita amistosa

    Uruguay integra desde 1946 el FMI, un organismo con 191 miembros que, según enuncia en su sitio web, con créditos y asistencia técnica “respalda políticas económicas que promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria”. El país dejó de deberle y de pedirle prestado hace 20 años, con el primer gobierno del Frente Amplio.

    La anterior visita a Montevideo de un director gerente del Fondo ocurrió en 2011, también en una administración frenteamplista; el alemán Dominique Strauss-Kahn se reunió entonces con el presidente José Mujica y las autoridades económicas de la época (Fernando Lorenzo como ministro y Mario Bergara, hoy intendente, como titular del BCU).

    Georgieva comanda el FMI desde octubre de 2019. Antes de llegar a Uruguay pasó por Argentina —el principal deudor del organismo—, donde respaldó el camino de reformas del gobierno del libertario Javier Milei.

    Ya en Montevideo, desde su cuenta en la red social X con casi dos millones de seguidores, la economista búlgara, de 72 años, lanzó un primer elogio. Expresó estar “feliz” por su presencia en Uruguay y “con ganas de aprender más sobre un país que ha construido un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones residentes”. En la fotografía aparece sonriente y con los brazos abiertos en la escalinata de acceso al hotel Radisson Victoria Plaza; quienes la vieron posar pudieron pensar en ella como una señora turista recién llegada que mantiene altas expectativas sobre lo que se va a encontrar.

    Durante el miércoles recorrió la sede de Ceibal y visitó la Escuela 108 de Solymar. Publicó otro tuit, en este caso destacando el “compromiso con la educación y la inclusión digital, respaldado por la innovación y la IA (inteligencia artificial)” de ese centro gubernamental de innovación educativa con tecnología.

    El jueves, la directora gerente y su comitiva fueron hasta el MEF para reunirse con el ministro Oddone y el subsecretario Martín Vallcorba, y en el BCU conversó con el directorio encabezado por Guillermo Tolosa.

    Georgieva con el ministro Gabriel Oddone, en la sede del MEF.

    Georgieva con el ministro Gabriel Oddone, en la sede del MEF.

    Una foto de Presidencia de la charla —más protocolar— en Torre Ejecutiva de ella con Orsi los muestra sentados bajo una imagen del mandatario caminando con el expresidente José Mujica, ambos de espaldas.

    Luego, en rueda de prensa como vocero de esa reunión, Oddone parafraseó lo que, dijo, transmitió Georgieva: “Ustedes han resuelto una serie de problemas del 2002 a la fecha. Deben dejar de mirar por el espejo retrovisor, deben empezar a mirar hacia adelante, tomando un poco más de riesgo, siendo un poco más valientes tanto en la gestión de las políticas públicas pero también al sector privado, en términos de no buscar tantos seguros” en la política económica.

    Como parte del programa de las Jornadas de Economía organizadas por el BCU, Tolosa entrevistó a la máxima funcionaria del FMI. Allí, por espacio de casi una hora y con sala llena Georgieva se refirió a Uruguay como “un país maravilloso” al que, divertida, aseguró que no visitó antes porque “lo están haciendo bien”, cuando hay “tantos” que no.

    “Estoy muy impresionada con los logros de Uruguay en términos de estabilidad y resiliencia. La gente fuera de América Latina y quizás parte de América Latina llama a Uruguay la Suiza de América Latina, y su estabilidad es una gran publicidad para el país”, pero eso no es suficiente, señaló. “Realmente se necesita crecimiento” y elevar la competitividad simplificando reglas para las pequeñas empresas, mejorando la eficiencia de costos de los servicios públicos y preparando a los trabajadores para aprovechar la herramienta de la IA.

    Después, hizo un reconocimiento y dio un consejo a Tolosa. “Lo que ustedes han logrado es realmente impresionante: reducir la inflación al 4, 4,5% (anual). Yo no aconsejaría apresurarse a establecer una nueva meta. Manténgala ahí, dénle a la gente estabilidad (…). Porque en este momento este es un logro relativamente nuevo para el país, un logro muy valioso. No creo que haya prisa para que Uruguay diga: ´Ya lo logramos, ahora bajemos´” el objetivo de inflación, establecido actualmente en 4,5%.

    Otro mensaje de la funcionaria fondomonetarista fue en respaldo a un proceso de desdolarización, tema que el presidente del BCU tiene entre los primeros lugares de su agenda y sobre el cual había hablado largamente el día anterior en las jornadas. También un broche de oro para la semana de Tolosa, quien trabajó muchos años en el FMI.

    Actualmente, el FMI está cooperando con el gobierno en tres áreas. Con el MEF, para el fortalecimiento de la administración tributaria, y para incorporar la contabilidad patrimonial y mejorar la planificación fiscal en los ciclos presupuestales. Con el BCU, en materia comunicacional para afianzar la credibilidad de la política monetaria.

    La directora gerente se despidió en X recalcando otra vez la “fuertemente remarcable estabilidad, resiliencia y fortaleza institucional” de Uruguay y expresando emoción por la afectuosa carta escrita en búlgaro por Sofía, alumna de la Escuela 108 que le agradeció la visita y por el trabajo que hace. Cuando la recibió, Georgieva lloró.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    Fútbol Uruguayo

    Mundial 2030: la mayor productora de eventos del mundo analiza participar en la reforma del Estadio Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    DESTACADOS

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Inversiones ganaderas

    DGI recurrirá decisión judicial que desestimó su reclamo de cobro por rentas de Conexión Ganadera

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La directora gerente del FMI y el presidente Orsi, en Torre Ejecutiva.
    Video

    Visita de la jefa del FMI a Uruguay deja halagos y respaldo que festeja el equipo económico

    Por Ismael Grau
    Yamandú Orsi.

    Camioneta de Orsi: Junta Anticorrupción pidió información a la Corte Electoral sobre el financiamiento de la campaña y amplió preguntas a Presidencia

    Por Federico Castillo
    Carolina Cosse en la ONU

    Viajes de Cosse a la ONU en Nueva York sin difusión en web del Parlamento y redes

    Por Victoria Fernández
    El senador Flávio Bolsonaro (c) reacciona durante la transmisión de un video de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro enviando un mensaje de apoyo, el sábado 25 de julio de 2026 en la convención nacional del Partido Liberal (PL) en Sao Paulo (Brasil).
    Video

    Jair Bolsonaro enfrenta una demanda legal por su avatar generado con IA

    Por Michael Pooler