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    Producción industrial, precios de exportación, ciclo económico, alquileres y vehículos eléctricos en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    La refinería de La Teja.

    La refinería de La Teja.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    4,8%

    La producción de la industria en agosto fue 4,8% mayor que un año atrás y la utilización de la capacidad instalada fue de 65,54%.

    Por sectores fabriles, el volumen físico producido fue dispar, con aumentos significativos en la refinación de petróleo (136,1%) y la fabricación de maquinaria y equipos (84,6%), por ejemplo, y con caídas también importantes en las industrias de productos informáticos, electrónicos y ópticos (–90,1%), y en la elaboración de bebidas (–30,5%).

    7,2%

    En agosto, los precios de exportación de la industria uruguaya mantuvieron la tendencia al alza registrada el mes anterior. El índice elaborado por la gremial del sector fabril aumentó 0,3% con respecto a julio y 7,2% en la comparación con el mismo mes de 2025.

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    El incremento interanual fue de 9,1% en la rama de “alimentos, bebidas y tabaco” —por influencia, sobre todo, de la carne bovina— de 15,1% en “textil, vestimenta y cuero” y de 4,7% en “químicos y plásticos”.

    $ 22.413

    El alquiler de viviendas se ubicó en agosto en $ 22.413 en promedio a escala nacional, un aumento de 0,61% respecto al mes anterior.

    Los valores en agosto fueron de $ 21.985 para los arrendamientos de una propiedad común y $ 22.659 para propiedades horizontales, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística basados en registros de garantía de alquileres de Anda, Mapfre, Porto, Sancor y SGA.

    0,0%

    El índice que elabora el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) para anticipar cambios en el ciclo económico registró en setiembre una variación nula (0,0%). Los aumentos desde mayo fueron de magnitudes cada vez menores, lo que según el Ceres debe interpretarse como una “pérdida de dinamismo de la economía”.

    Esta medición no permite realizar proyecciones cuantitativas en el nivel de actividad, sino que brinda señales sobre el sentido de su evolución a partir del procesamiento de una amplia base de información económica.

    3.087

    En setiembre se vendieron 3.087 vehículos eléctricos, en un total de 6.786 cero kilómetros comercializados, informó la Asociación del Comercio Automotor. Casi 1.500 unidades correspondieron al segmento SUV.

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