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    Carlos Negro advirtió a la Policía que la exitosa gestión en seguridad provocó amenazas del crimen organizado

    “Hay intereses que no dudan en desplegar sus poderosos tentáculos para aprovechar la exposición que tienen los funcionarios policiales”, afirmó el ministro del Interior

    Carlos Negro en agosto, durante el despliegue de 100 efectivos policiales para fortalecer el patrullaje de la zona metropolitana, en la Jefatura de Policía en Montevideo.

    Carlos Negro en agosto, durante el despliegue de 100 efectivos policiales para fortalecer el patrullaje de la zona metropolitana, en la Jefatura de Policía en Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    La Dirección de Represión al Tráfico de Drogas (Dgrtid) es la principal unidad antidrogas de la Policía Nacional. Aunque también interviene en casos de narcomenudeo y microtráfico, su trabajo se concentra en los eslabones más complejos del negocio: las redes que abastecen el mercado local, distribuyen cocaína a escala nacional y operan como parte de cadenas criminales transnacionales que utilizan Montevideo como plataforma para enviar cargamentos de droga a África y Europa. Detrás de esas operaciones hay organizaciones con creciente capacidad logística, poder económico y disposición a recurrir a la violencia. Es ese escenario el que estuvo detrás de una advertencia indirecta del ministro del Interior, Carlos Negro.

    “Nuestro trabajo ha despertado los poderosos intereses que se despliegan detrás del tráfico de estupefacientes y fundamentalmente del lavado de activos. Intereses que no dudan en desplegar sus poderosos tentáculos para aprovechar la exposición que tienen los funcionarios policiales que arriesgan su vida, día a día”, afirmó.

    Negro se refirió al tema en la parte central de su discurso por el 33º aniversario de la Dgrtid, el pasado miércoles 14. El “despertar de los poderosos intereses”, dijo, está generado por “cada una de las operaciones” y “los resultados” que el gobierno ha logrado en materia de seguridad pública. “Quiero simplemente transmitirle a los policías presentes que el Ministerio del Interior está apoyando y protegiendo el trabajo de todos ustedes”, concluyó.

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    Aunque no dio nombres de personas ni operaciones durante su discurso, a lo largo del año Negro sí ha mencionado el arresto de distintos líderes de perfil alto, acusados de liderar a los mayores grupos locales dedicados al narcotráfico y al lavado de activos. “No se han agotado los cabecillas que ya todos conocemos y tenemos identificados, pero semana a semana siguen cayendo los principales líderes”, sostuvo el 29 de septiembre ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Diputados.

    Allí mencionó la detención en agosto de un miembro de cargo alto dentro de Los Colo o Los Colorados, una banda dedicada a la venta de drogas en Cerro Norte. En julio, en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de Diputados, Negro se había referido a “la imputación de connotados integrantes y líderes de las organizaciones criminales más importantes que operan en el país, como Luis Fernando Fernández Albín, Luis Alberto Suárez -alias Betito- y su principal socio, Rodrigo Lescano”.

    Fernández Albín, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, fue detenido en Buenos Aires en 2025. Suárez también fue arrestado ese mes durante una serie de allanamientos antidrogas y, en abril de 2026, la Justicia lo imputó por lavado de activos, además de mantenerlo bajo prisión preventiva en el marco de la investigación.

    Los números contra el narcotráfico que exhibió el Ministerio del Interior

    En 2025 la Policía Nacional realizó 2.000 allanamientos en todo Uruguay, con la clausura de 900 bocas de venta y la incautación de nueve toneladas de drogas. Más de 2.700 personas fueron condenadas por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos, con el embargo de muebles y inmuebles por un valor de más de U$S 250 millones.

    Algunos de esos números fueron repasados por el director general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Robert Correa, que en su discurso destacó “el trabajo coordinado, la perseverancia y el profesionalismo de los funcionarios” que integran su unidad. Correa mencionó algunos de los principales procedimientos de la Dgrtid en el período, entre ellos la Operación Nueva Era, una investigación que sigue en marcha, que comenzó el año pasado y que culminó, entre otras, con la detención de Fernández Albín, acusado de ser parte del grupo dedicado al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína hacia el extranjero por vía fluvial.

    A lo largo del año, Negro ha destacado públicamente los operativos policiales contra grupos de narcotráfico de gran escala.

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    Correa también habló de la Operación Midas, ejecutada en diciembre por la Dgrtid en coordinación con la Jefatura de Policía de Rocha, que permitió desarticular a una organización criminal especializada en producir hachís, a la cual se le incautaron 4.433 kilogramos de marihuana y 46 kilogramos de resina de cannabis.

    Para cerrar su discurso, el director de Drogas repasó la Operación Iro, que se hizo el año pasado pero tuvo su última novedad este mes, cuando el Juzgado especializado en Crimen Organizado de 2° Turno condenó a Luis Alberto Suárez. El fallo lo encontró como autor penalmente responsable de un delito de posesión de sustancias estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real con un delito continuado de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia, posesión y tenencia, ambos concurriendo en régimen de reiteración real, con un delito de uso de documento o certificado falso, público o privado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de estafa. La pena fue de tres años y ocho meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

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