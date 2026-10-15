Terrorismo en Uruguay: el conflicto en Medio Oriente fortaleció el trabajo policial ante procesos de radicalización

El ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 desencadenó un conflicto en Medio Oriente que continúa hasta hoy, con consecuencias políticas, humanitarias y de seguridad y cuestionamientos a las acciones de Israel en la Franja de Gaza, incluidos señalamientos sobre violaciones al derecho internacional por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu. Al igual que en otras partes del mundo, en Uruguay organizaciones de la comunidad judía han reportado un aumento de amenazas, agresiones y expresiones antisemitas.

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De la situación también advirtió públicamente la Embajada de Israel en Uruguay, que solicitó formalmente al gobierno reforzar la vigilancia sobre determinadas instituciones, edificios y personas. En este contexto, la Policía Nacional incrementó las tareas de inteligencia orientadas a detectar posibles procesos de radicalización y manifestaciones de extremismo violento vinculadas con el terrorismo .

Pedidos similares realizó la Embajada de Estados Unidos, en el marco de la estrecha relación de ese país con Israel y su posición respecto del conflicto en la Franja de Gaza. Al tema, de manera general, se refirió días atrás la directora de Inteligencia de la Policía Nacional, Ana Sosa.

"Hemos reforzado significativamente las acciones destinadas a la prevención del terrorismo y a la neutralización de grupos de tensión mediante detección temprana de procesos de radicalización y en el estudio profundo de las causas que pueden desencadenar tales procesos", sostuvo.

Aunque su declaración no estuvo vinculada única ni específicamente con las repercusiones del conflicto en la Franja de Gaza en Uruguay, sí se refirió al radicalismo islamista como uno de los principales fenómenos contemplados por la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.

La unidad, que tiene como objetivo la recolección de información relativa a personas, grupos u organizaciones cuyas actividades puedan significar un peligro actual o potencial, celebró su 79° aniversario el 25 de septiembre y tuvo a Sosa como una de las oradoras. De la ceremonia participaron el ministro del Interior, Carlos Negro, y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.

La directora de Inteligencia repasó los distintos cometidos y trabajos de la unidad y, respecto a la prevención del terrorismo, valoró su capacidad técnica como "una de las mayores garantías para proteger la convivencia social".

¿Qué acciones realiza Uruguay?

En 2025, divisiones policiales dependientes de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, entre ellas Inteligencia, aumentaron el monitoreo sobre ciertos movimientos en la frontera con Brasil, especialmente en las ciudades de Chuy y Rivera. Ambas zonas tienen presencia de comunidades musulmanas y son blanco frecuente de actividades ilícitas que agencias de seguridad internacionales señalan como posibles fuentes de financiamiento del terrorismo, principalmente a través del cambio de divisas.

En la frontera con Uruguay, la Policía Federal de Brasil ha requisado en los últimos años decenas de millones de dólares provenientes del cambio ilegal y del tráfico de drogas, bajo la sospecha de que financian a grupos como Al Qaeda, Hamás y Hezbolá.

La Estrategia Nacional 2025-2030 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva señala que Rivera y Santana do Livramento, por sus "comunidades árabes y comercios fronterizos", presentan características similares a las de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, una zona con presuntos vínculos con el financiamiento de organizaciones radicales islámicas y presencia de personas relacionadas a grupos terroristas.

Para "potenciar las tareas de prevención del terrorismo", la estrategia del gobierno establece enfocarse en la detección temprana de los procesos de radicalización, lo que implica el análisis de las causas, el desarrollo de planes para atacarlas y el aumento de las tareas de inteligencia en la frontera con Brasil. También prevé un mayor control de remesas, "del flujo migratorio en los puestos de frontera" y la "revisión de las políticas de visado y residencia en el país".

Del primer punto, la detección temprana de procesos de radicalización, se encarga la Dirección de Información e Inteligencia Policial. Entre sus tareas se encuentra la prevención de posibles procesos de reclutamiento a través de internet, una de las modalidades identificadas por las autoridades como de mayor presencia en Uruguay. Para ello realiza, entre otras actividades, monitoreo de redes sociales e intercambio de información con organismos homólogos de otros países que alertan sobre determinadas comunicaciones y conductas.

Estas actuaciones no están relacionadas con grupos ni con atentados en ejecución, sino con amenazas individuales de futuros ataques, con explosivos, armas de fuego o armas blancas.

El caso de mayor alcance registrado en los últimos años ocurrió en 2024, cuando un adolescente de 14 años residente en Lascano, Rocha, fue detenido a partir de una investigación en la que colaboraron organismos estadounidenses e israelíes con agencias uruguayas. Se detectó que el menor de edad mantenía comunicaciones con presuntos integrantes del Estado Islámico (ISIS), organización yihadista surgida en Irak y posteriormente extendida a otros países. La Justicia lo imputó por un delito de atentado contra la integridad del territorio nacional y dispuso su internación en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

Meses después, en Argentina fue detenido un ciudadano de ese país que mantenía comunicaciones con el adolescente uruguayo. Ambos utilizaban Discord, una plataforma estadounidense de comunicación digital especialmente extendida entre comunidades vinculadas a los videojuegos. Según informaron las autoridades argentinas, el detenido era considerado simpatizante del Estado Islámico y de sus actividades. La investigación argentina había recibido información de organismos de seguridad de Estados Unidos, entre ellos la CIA (Central Intelligence Agency) y el FBI (Federal Bureau of Investigation).

Respecto al conflicto en la Franja de Gaza, la Dirección de Inteligencia de la Policía ha reforzado desde octubre de 2023 la vigilancia sobre los espacios de la comunidad judía en Uruguay, una labor habitual que las fuerzas de seguridad de distintos países coordinan con las representaciones diplomáticas de Israel. La Dirección de Inteligencia tiene como una de sus misiones brindar seguridad a los gobernantes nacionales o extranjeros, o a representantes de otros Estados u organismos internacionales reconocidos por Uruguay.

Esta labor también involucró, en ocasiones, a funcionarios e instituciones estadounidenses, también debido al conflicto en Medio Oriente. De acuerdo a fuentes diplomáticas consultadas por Búsqueda, "no existieron urgencias ni amenazas concretas, sino una necesidad de vigilar un poco más", tarea que la Policía "abordó con mucha profesionalidad".