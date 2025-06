Cristina Lustemberg en Desayunos Búsqueda: “Uruguay tiene una desigualdad que duele”

Live Blog Post

La salud no puede depender del bolsillo

“La medicina se está atrasando. No puede ser que hoy los infectólogos estén reclamando antibióticos que la gente tiene que pagar a precios que no están regulados por el Estado. No puede ser. No puede ser que el acceso dependa de si alguien puede o no pagar“.

“El desafío son las condiciones estructurales que condicionan, a mediano y largo plazo, que hoy en Uruguay tengamos personas en situación de calle. Que alguien que esté privado de libertad y salga, ¿qué posibilidades va a tener? Que no tengamos dispositivos en todo el país para el abordaje del consumo problemático de sustancias. Que quien pueda pagar 150 mil pesos, si le toca tener a alguien cerca en esa situación, pueda acceder a un centro de rehabilitación. Que quien pueda acceder a la salud mental tenga que pagar cada sesión de psicoterapia 2.500 o 3.000 pesos, y una consulta con un psiquiatra 5.000 u 8.000 pesos. Eso no”.