Cristina Lustemberg: Uruguay no es la “Suiza de América” y su desigualdad “nos tiene que doler a todos”

El exilio junto con su familia en Cuba, así como su trayectoria profesional y política, fueron los ejes de la intervención de la ministra en el ciclo en Magnolio Sala. Resaltó que un punto de inflexión fue una frase que le dijo el expresidente José Mujica —“Si no estás dentro del sistema político, vas a lograr poco”—, para decidirse a la función pública. Desde el primer gobierno del Frente Amplio ha sido responsable del Área de Niñez y Adolescencia de ASSE, coordinadora del programa Uruguay Crece Contigo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), subsecretaria de Salud Pública, diputada y senadora hasta su cargo actual. También pidió que ante las ansiedades “de todo el mundo” hay que “dejar gobernar a quienes la gente democráticamente eligió”, aludiendo a una eventual inacción del gobierno y presiones de la militancia y la oposición. No quiso hablar de una eventual proyección para 2029, algo que tempranamente se está instalando entre distintos dirigentes del Frente Amplio dada su buena imagen, pero deslizó: “Si el físico me da, quiero hacer cosas por el país y que más mujeres y más personas nos comprometamos a hacer una sociedad mejor”.

“En Uruguay ha descendido mucho la mortalidad infantil en los últimos 30 años. El año pasado, fueron 190 casos, que motiva una de las tasas más bajas de América Latina. Sin embargo, cuando uno analiza, a través de auditorías no punitivas que realizamos al 100% de los prestadores, ve que más de la mitad de esos casos no deberían suceder y que pasaron porque no fueron atendidos a tiempo. Están las causas sociales, pero también están las del proceso asistencial durante la etapa perinatal, el embarazo, el acceso a emergencias”, expresó.

Como ejemplos, nombró dos graves episodios ocurridos en los últimos días. Uno, el más conocido, fue el de las dos gemelas de nueve meses que llegaron al Hospital de Tacuarembó el sábado 21 con notorios signos de violencia. Una de ellas falleció; su madre fue imputada y está en prisión preventiva. El otro, que no fue dado a publicidad, ocurrido el viernes 20, fue la muerte de otra bebé —no precisó el lugar ni la edad— por sífilis congénita.

“Hoy me confirmaron que (una gemela de Tacuarembó) sobrevivió, esa es la palabra, no sé cómo pudo vivir estos nueve meses”, dijo al subrayar su “dolor” porque ninguna institución del Estado, sea ASSE, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o el Poder Judicial hayan podido impedirlo. Sobre el otro caso, también judicializado, subrayó que “no tendría que haber pasado; las cifras de sífilis, como las de tuberculosis, están marcadas por el lugar donde a uno le tocó nacer”. El tema la conmueve particularmente. “En Uruguay, nacen por año 29.000 niños, ¿cómo no vamos a poder con ellos?”.

Cristina Lustemberg Desayuno La ministra Cristina Lustemberg en el ciclo Desayunos Búsqueda Valentina Weikert

No cobrar cuentas

Lustemberg no está de acuerdo con los señalamientos al gobierno de que funciona lenta y erráticamente. “Se habla mucho, hay que hablar menos y hacer más. Hay mucha gente que ya está pensando en 2029 en forma desmedida”.

También rechaza que la acción del gobierno —disponiendo la evacuación de la gente en situación de calle debido a los fríos— haya sido tardía, el lunes 23, cuando ya se habían registrado seis muertos. “Cuando vino la alerta meteorológica se usó la herramienta del Cecoed (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales) y con eso se generó un dispositivo de urgencia para actuar de forma más coordinada y operativa”. Defendió esta medida, la que subrayó como un dispositivo diferente al de la internación compulsiva reclamada por la oposición, “donde se trabaja desde otro abordaje y se usan todas las herramientas disponibles en función de garantizar la vida y la dignidad humana”. Aún así, convocó a todos “los que quieran ayudar” y pidió que no se cobren cuentas: “No cobremos eso de cuánto hubo, cuándo hubo; ahora vamos a resolver lo que es indigno”.

Antes de asumir, Lustemberg había dicho que en el país había un atraso de 300 medicamentos y prestaciones de primera y segunda línea —o sea, consumidos por el 80% de la población— a ser incluidos en el Plan Integral de Atención en Salud y el Formulario Terapéutico de Medicamentos. “Eso es un desvelo”, repitió este miércoles, ya que estos están “relativamente estancados desde 2012”. Hoy se está pidiendo la inclusión de cinco de estos productos y prestaciones, incluida la cirugía laparoscópica. Esto último apunta a abatir la inequidad del sistema de salud en Uruguay, tal como fue la incorporación de las vacunas antimeningocócicas al esquema obligatorio de inoculaciones para niños de hasta dos años y los de entre 11 y 12. “A partir de julio se va a poder acceder a esta vacuna a la que antes solo podían acceder esas familias que podían pagar entre $ 8.000 y $ 16.000, o se embarcaban en un crédito usurero”.

Esas otras inclusiones son “un gran desafío” para el ministerio, expresó. “El gobierno anterior también avanzó, pero en medicamentos de alto costo que financiaba el Fondo Nacional de Recursos. Ahí también hay problemas, porque en juicios de amparo estamos pagando 140 millones de dólares”. Por suerte, añadió, que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) —creado en 2007, en el que el país vuelca el 9,13% del PIB anual— está “robusto y fuerte”. Sin embargo, reconoció que “hay que fortalecerlo”. En el público había varios representantes de mutualistas que han reclamado a las autoridades una reforma del SNIS.

Cristina Lustemberg Desayuno La ministra Cristina Lustemberg, en Desayunos Búsqueda Mauricio Rodríguez

“Tenemos que trabajar”

Mientras dijo esperar que la Rendición de Cuentas apruebe los US$ 280 millones que pidió para abatir la deuda en ASSE, la ministra aseguró que este gobierno reflejó un “avance tímido” en la presencia de mujeres en cargos de decisión. “Muchas veces me he sentido postergada por ser mujer, hasta hoy, pero no me gusta victimizarme, lucho para que haya más en más espacios”. Ironizó con haber sido objeto de varios pedidos de informes de legisladores opositores “por recorrer mucho el país”, algo que piensa seguir haciendo. En todo caso, subrayó, el tiempo de la asunción y el acomodo del cuerpo ya terminó: “Los jóvenes que me asesoran me hicieron un sticker que dice: ‘Tenemos que trabajar’”.

Un informe de la Usina de Percepción Ciudadana, publicado el viernes 20 en la diaria, indica que Lustemberg tiene un 38% de aprobación y un 16% de desaprobación. De todos los integrantes del gabinete, es la de mayor índice de aprobación y mejor saldo neto (22 puntos). Pese al tiempo que falta para las próximas elecciones, dirigentes de primera y segunda línea del Frente Amplio ya empiezan a mirarla distinto, ya sea como una eventual candidata a respaldar o como una adversaria. En Desayunos Búsqueda prefirió tirar la pelota afuera.

“Por suerte, no leo ni las redes. Me las sacaron del celular. No estoy pendiente de esas cosas. Hoy soy ministra de Salud Pública, senadora electa por la ciudadanía, médica, y no hay nada que me desvele más que responder y mejorar el acceso y la calidad de atención. Y no concibo que la atención en salud esté despegada de un profundo humanismo, como decía (Roberto) Caldeyro Barcia”, señaló. Tras admitir que le nace “llorar, en las buenas y en las malas”, aunque resaltó que durante el evento se contuvo aún hablando de cosas que le “duelen mucho”, destacó que prefiere trabajar el día a día, viendo cómo funcionó la operativa de emergencia la noche anterior, esperando se apruebe la Rendición de Cuentas, buscando incluir prestaciones para “combatir las inequidades”, tratar de rescatar algo hasta de lo peor: “Ojalá que las muertes de estos niños sirvan para corregir lo que tenemos que prevenir y que los problemas graves los resolvamos entre todos, que no sea demagogia hablar de políticas de Estado”.