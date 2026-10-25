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    “Esta elección derrotó la mentira”, afirmó Lula, que denunció injerencia extranjera en las redes sociales

    “Derrotamos la intervención extranjera mediante plataformas digitales”, afirmó Lula, que reclamó regular las grandes plataformas y defendió la soberanía brasileña

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), pronuncia un discurso junto a su esposa, Rosângela da Silva (i), el diputado federal André Janones (c-i) y el vicepresidente, Geraldo Alckmin (d), tras ganar las elecciones presidenciales de Brasil el domingo 25 de octubre de 2026, en el Hotel Intercontinental en Sao Paulo (Brasil).

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), pronuncia un discurso junto a su esposa, Rosângela da Silva (i), el diputado federal André Janones (c-i) y el vicepresidente, Geraldo Alckmin (d), tras ganar las elecciones presidenciales de Brasil el domingo 25 de octubre de 2026, en el Hotel Intercontinental en Sao Paulo (Brasil).

    FOTO

    EFE/ Sebastiao Moreira
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Luiz Inácio Lula da Silva prometió que su cuarto mandato será el mejor de su trayectoria y reconoció que deberá gobernar con un Congreso dominado por fuerzas conservadoras. “Yo no escogí el Congreso, fue el pueblo, y es con él que voy a votar y aprobar las leyes”, afirmó durante un discurso en São Paulo tras ganar el balotaje.

    El presidente también aseguró que buscará superar la división política del país. Aunque descartó hablar de “unidad nacional”, dijo que hará todo lo posible por acercar posiciones. “El presidente fue electo para gobernar para todos, con base en el respeto a la Constitución, en la relación con el Congreso”, sostuvo.

    Lula celebró el resultado electoral y sostuvo que la elección representó una derrota de “la mentira”. “Esta elección fue una derrota del negacionismo, de la mentira”, afirmó. El mandatario también cuestionó a su rival, Flávio Bolsonaro. “Nunca imaginé que una persona pudiese mentir tanto con tanta desfachatez”, dijo.

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    “Este será mi mejor gobierno”

    Lula prometió dedicar todos sus esfuerzos a mejorar las condiciones de vida de los brasileños. “Voy a hacer un mejor mandato que el que ya hice. Voy a dedicar 24 horas al día para hacer de este país el país con el que sueñan las personas”, afirmó.

    También anunció que prestará especial atención a las personas mayores y prometió un trato más respetuoso hacia las mujeres. “Las religiones serán todas respetadas en igualdad de condiciones”, agregó.

    Reclama regular las plataformas digitales

    El presidente reelecto acusó a actores extranjeros de interferir en las elecciones brasileñas a través de las redes sociales y otras plataformas digitales. “Derrotamos la intervención extranjera mediante plataformas digitales”, afirmó.

    Según Lula, esa injerencia fue uno de los obstáculos que debió superar durante la campaña. También sostuvo que su candidatura logró convencer a los votantes de la importancia de participar en las urnas. “Logramos convencer a la gente de que votar era extremadamente importante para salvaguardar la democracia en Brasil”, dijo.

    Tras esas críticas, planteó la necesidad de regular las grandes plataformas digitales, y que quiere desarrollar una inteligencia artificial brasileña para evitar que el país dependa de la tecnología de Estados Unidos o China.

    “No quiero depender de la inteligencia artificial estadounidense o china. Quiero crear una brasileña”, afirmó.

    “Brasil no es el patio trasero de nadie”

    Lula defendió la soberanía brasileña y reclamó un papel más importante para el país en el escenario internacional. “Queremos dejar de ser un país periférico, y ser un país central en el mundo”, afirmó.

    También destacó el potencial de Brasil en materia ambiental y energética, y prometió impulsar el desarrollo tecnológico. “No quiero depender de la inteligencia artificial estadounidense o china. Quiero crear una brasileña”, sostuvo al referirse a sus planes para la educación y la innovación.

    “La honradez, el nacionalismo y la democracia”

    En su discurso, Lula agradeció el apoyo recibido y presentó su victoria como una reivindicación de esos valores. “Quiero agradecer a Dios y a ustedes, hombres y mujeres de este país”, dijo. Luego afirmó que los brasileños habían reivindicado “la honradez, el nacionalismo y la democracia”.

    El resultado también le permitió destacar un hecho inédito en la historia electoral brasileña. Lula recordó que logró revertir en la segunda vuelta la ventaja que había obtenido su rival en la primera. “Yo soy el único presidente de la República elegido cuatro veces”, afirmó.

    Al cerrar su intervención, prometió cambiar la forma de gobernar y ampliar la participación ciudadana en las decisiones públicas. “Cambiaremos la forma en que gobernamos este país, haremos que la gente participe más en el proceso de toma de decisiones”, aseguró.

    FUENTE:FRANCE24

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