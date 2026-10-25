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    Orsi felicitó a su “amigo” Lula por el triunfo en el balotaje

    La vicepresidenta Carolina Cosse y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también saludaron al presidente electo de Brasil a través de la red social X

    Yamandú Orsi y Luiz Inácio Lula da Silva en Nueva York.

    Yamandú Orsi y Luiz Inácio Lula da Silva en Nueva York.

    FOTO

    Ricardo Stuckert / Cuenta de X de Yamandú Orsi
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, escribió Orsi en X.

    La vicepresidenta Carolina Cosse también celebró el resultado. “¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil. Enorme triunfo de @LulaOficial”, publicó.

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    El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, compartió una foto de Lula junto a José Mujica con la frase “derrotados son los que dejan de luchar”.

    Lula obtuvo el 51,7% de los votos en la segunda vuelta, frente al 48,3% del senador de derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La diferencia fue de 3,4 puntos porcentuales.

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