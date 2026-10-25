Flávio Bolsonaro rechaza la victoria de Lula y pide anular las elecciones

Flávio Bolsonaro rechazó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de este domingo en Brasil y anunció que buscará anular los resultados electorales.
El senador calificó de “inaceptable” la extensión del horario de votación por dos horas y anunció que buscará impugnar el resultado, pese a que su propio partido también pidió la prórroga
Flávio Bolsonaro rechazó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de este domingo en Brasil y anunció que buscará anular los resultados electorales.
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“Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en esas condiciones”, afirmó el senador en una breve comparecencia en Brasilia, sin aceptar preguntas y rodeado de dirigentes y seguidores.
Bolsonaro calificó de “canallada” la decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin de extender durante dos horas el horario de votación. Sostuvo que la medida era “inaceptable” y cuestionó que el juez tuviera competencias para adoptarla. También señaló que Zanin había sido abogado de Lula.
“Vamos a recurrir a nuestro equipo jurídico y solicitaremos la anulación de estos comicios. No voy a aceptar que las reglas del juego se hayan modificado una vez iniciado el partido, y nada menos que por los amigos de Lula en el Supremo Tribunal Federal”, subrayó.
El senador no mencionó que su propio partido también había solicitado extender el horario de votación, después de que lo hiciera el Partido de los Trabajadores (PT).
La declaración se produjo mientras Lula pronunciaba su discurso de victoria en São Paulo, tras imponerse en la segunda vuelta.
FUENTE:FRANCE24