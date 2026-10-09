¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El embajador de Italia en Uruguay y una activista argentina presentaron su novela conjunta

Durante la Feria del Libro, Fabrizio Petri y Alba Rueda hablaron sobre la amistad, la identidad y el desafío de escribir juntos esta historia ambientada en la Buenos Aires de 2001

Directora editorial de Planeta Camila Guillot junto a los autores Fabrizio Petri y Alba Rueda.

Directora editorial de Planeta Camila Guillot junto a los autores Fabrizio Petri y Alba Rueda.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Natalia Rovira y Gabriel Campanella.

Natalia Rovira y Gabriel Campanella.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Jorge Redes Castilla sostiene Las lágrimas saben por qué.

Jorge Redes Castilla sostiene Las lágrimas saben por qué.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Patricia Ballivián y Dayanara Canseco.

Patricia Ballivián y Dayanara Canseco.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

El sábado 3, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, Fabrizio Petri y Alba Rueda presentaron Las lágrimas saben por qué, una novela escrita a cuatro manos que recorre las vidas de Lautaro y Carolina, dos personajes atravesados por la violencia, la discriminación y la necesidad de encontrar un lugar propio.

La historia transcurre en una Buenos Aires marcada por la crisis de 2001 y sigue el vínculo entre un joven gay criado bajo la sombra de una familia militar y una travesti salteña que llega a la capital en busca de una identidad propia. Hospitales, hoteles, canciones, violencia policial y VIH forman parte de un relato en el que la amistad aparece como refugio frente a un mundo hostil.

Leé además

Fabrizio Petri.
Novela sobre la no violencia

Fabrizio Petri: “Es difícil ser uno mismo, la diversidad no es tan fácil vivirla aún hoy”

Por Rosana Zinola

Durante la presentación, Petri, escritor, ensayista y embajador de Italia en Uruguay, y Rueda, activista argentina, defensora de los derechos humanos, conversaron sobre el origen de la historia y el desafío de construirla en conjunto. Para ambos, se trata de su primera novela escrita en español y de su primera experiencia de escritura conjunta. El vínculo entre los protagonistas es también una forma de hablar sobre las relaciones que se convierten en familia y sobre la importancia de no atravesar solos las situaciones difíciles.

“La amistad ayuda”, aseguró Petri al referirse a una de las ideas centrales de la novela, cómo enfrentar el sufrimiento y volver a imaginar una vida posible. Rueda, por su parte, explicó que el libro reúne experiencias familiares y personales y pone en valor a quienes escuchan, acompañan y sostienen. También destacó que ambos buscaron una escritura “muy liviana”, accesible y alejada de una novela barroca o compleja.

Escribir a cuatro manos implicó horas de trabajo para conseguir que no quedaran fronteras entre las voces de sus autores. Para Rueda, que los lectores no puedan distinguir quién escribió cada parte fue una de las mayores satisfacciones del proceso, lograr que la novela terminara siendo, en sus palabras, “nuestra”.

Selección semanal
Finanzas públicas

Impuestos: la DGI inició fiscalizaciones “en todo el territorio nacional”

Por Redacción Búsqueda
Jutep

La junta anticorrupción recibió dos denuncias contra Gandini por posible omisión y ya las tramita

Por Guillermo Draper
Radios públicas

El periodista Leonardo Pérez será el nuevo director de las radios públicas, después de la renuncia en febrero de Daniel Ayala

Por Redacción Búsqueda
Lana

La menor oferta mundial sostiene los altos precios de la lana y se abren oportunidades para Uruguay

Por Juan Luis Dellapiazza

TE PUEDE INTERESAR

Sarah Jessica Parker, creadora de la gala hace 14 años, asistió acompañada por su esposo, Matthew Broderick.

Sarah Jessica Parker y Stevie Nicks protagonizaron la alfombra roja en la gala del New York City Ballet

Por Redacción Galería
Wilson Ferreira Sfeir.

Wilson Ferreira Sfeir: “Admiro a mi abuelo y es un motor, pero (antes) sentía que era una carga”

Por Cecilia Presa
Florencia Núñez tres acordes después
Video

Florencia Núñez tres acordes después

Por Martina Pérez Barriola
La poeta canadiense Anne Carson.

La escritora canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

Por France 24