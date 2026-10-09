El embajador de Italia en Uruguay y una activista argentina presentaron su novela conjunta

El sábado 3, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, Fabrizio Petri y Alba Rueda presentaron Las lágrimas saben por qué, una novela escrita a cuatro manos que recorre las vidas de Lautaro y Carolina, dos personajes atravesados por la violencia, la discriminación y la necesidad de encontrar un lugar propio.
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La historia transcurre en una Buenos Aires marcada por la crisis de 2001 y sigue el vínculo entre un joven gay criado bajo la sombra de una familia militar y una travesti salteña que llega a la capital en busca de una identidad propia. Hospitales, hoteles, canciones, violencia policial y VIH forman parte de un relato en el que la amistad aparece como refugio frente a un mundo hostil.
Durante la presentación, Petri, escritor, ensayista y embajador de Italia en Uruguay, y Rueda, activista argentina, defensora de los derechos humanos, conversaron sobre el origen de la historia y el desafío de construirla en conjunto. Para ambos, se trata de su primera novela escrita en español y de su primera experiencia de escritura conjunta. El vínculo entre los protagonistas es también una forma de hablar sobre las relaciones que se convierten en familia y sobre la importancia de no atravesar solos las situaciones difíciles.
“La amistad ayuda”, aseguró Petri al referirse a una de las ideas centrales de la novela, cómo enfrentar el sufrimiento y volver a imaginar una vida posible. Rueda, por su parte, explicó que el libro reúne experiencias familiares y personales y pone en valor a quienes escuchan, acompañan y sostienen. También destacó que ambos buscaron una escritura “muy liviana”, accesible y alejada de una novela barroca o compleja.
Escribir a cuatro manos implicó horas de trabajo para conseguir que no quedaran fronteras entre las voces de sus autores. Para Rueda, que los lectores no puedan distinguir quién escribió cada parte fue una de las mayores satisfacciones del proceso, lograr que la novela terminara siendo, en sus palabras, “nuestra”.