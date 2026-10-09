El embajador de Italia en Uruguay y una activista argentina presentaron su novela conjunta

Durante la Feria del Libro, Fabrizio Petri y Alba Rueda hablaron sobre la amistad, la identidad y el desafío de escribir juntos esta historia ambientada en la Buenos Aires de 2001

El sábado 3, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, Fabrizio Petri y Alba Rueda presentaron Las lágrimas saben por qué, una novela escrita a cuatro manos que recorre las vidas de Lautaro y Carolina, dos personajes atravesados por la violencia, la discriminación y la necesidad de encontrar un lugar propio.

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La historia transcurre en una Buenos Aires marcada por la crisis de 2001 y sigue el vínculo entre un joven gay criado bajo la sombra de una familia militar y una travesti salteña que llega a la capital en busca de una identidad propia. Hospitales, hoteles, canciones, violencia policial y VIH forman parte de un relato en el que la amistad aparece como refugio frente a un mundo hostil.

Durante la presentación, Petri, escritor, ensayista y embajador de Italia en Uruguay, y Rueda, activista argentina, defensora de los derechos humanos, conversaron sobre el origen de la historia y el desafío de construirla en conjunto. Para ambos, se trata de su primera novela escrita en español y de su primera experiencia de escritura conjunta. El vínculo entre los protagonistas es también una forma de hablar sobre las relaciones que se convierten en familia y sobre la importancia de no atravesar solos las situaciones difíciles.

“La amistad ayuda”, aseguró Petri al referirse a una de las ideas centrales de la novela, cómo enfrentar el sufrimiento y volver a imaginar una vida posible. Rueda, por su parte, explicó que el libro reúne experiencias familiares y personales y pone en valor a quienes escuchan, acompañan y sostienen. También destacó que ambos buscaron una escritura “muy liviana”, accesible y alejada de una novela barroca o compleja.