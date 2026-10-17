‘La montaña siempre vuelve’: Antonio Vizintín presentó su primer libro

Más de cinco décadas después de la tragedia de los Andes, Antonio Tintín Vizintín encontró que todavía tenía cosas para contar. Esa decisión dio origen a La montaña siempre vuelve, su primer libro, que presentó el domingo 11 junto con Pablo Vierci y Fernando Parrado en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la 48ª Feria Internacional del Libro.
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El libro narra los 71 días en la cordillera tal como los vivió Vizintín, pero no se queda ahí. También recorre lo que ocurrió después y cómo esa experiencia lo acompañó con el correr de los años, desde las decisiones más difíciles y la vida compartida en la montaña hasta la vuelta a casa. Más que contar el suceso, ofrece el punto de vista de alguien que pasó décadas conviviendo con una historia que todo el mundo conoce.
“Nunca pensé en escribir un libro”, reconoció Vizintín durante la presentación. La idea surgió cuando encontró un momento de tranquilidad para conectar experiencias y recuerdos acumulados a lo largo de 54 años. Junto a Vierci y Parrado, también recordó la infancia compartida y los años de colegio, una etapa que dejó una huella en los tres.
Para Vierci, la vigencia de esta historia está vinculada con lo que revela sobre la condición humana. Cuando desaparecen las referencias y se llega a una situación límite, sostuvo, no necesariamente prevalece el egoísmo, sino también la generosidad, la compasión y la fraternidad.
Entre quienes se acercaron a acompañar la presentación había otros sobrevivientes, como Gustavo Zerbino y Roberto Canessa. Antes de que comenzara la charla, varios lectores aprovecharon para pedirles autógrafos y compartir unos minutos con los protagonistas de una historia que, más de medio siglo después, sigue despertando interés.