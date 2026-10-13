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Old Christians recibió al Old Grangonian en la Copa de la Amistad 2026

Más de 120 integrantes del club chileno viajaron a Uruguay para participar de una tradición que lleva más de cinco décadas

Jorge, Gustavo y Rafael Zerbino.

Jorge, Gustavo y Rafael Zerbino.

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Mauricio Rodríguez
Antonio Vizintin, sobreviviente de los Andes, firma una pelota de rugby.&nbsp;

Antonio Vizintin, sobreviviente de los Andes, firma una pelota de rugby. 

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Mauricio Rodríguez
Presidente del Old Grangonian Club Francisco Cabrera y&nbsp;presidente del Old Christians Agustín Mayer.

Presidente del Old Grangonian Club Francisco Cabrera y presidente del Old Christians Agustín Mayer.

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Mauricio Rodríguez
Fabiana dos Santos, Gonzalo Pittaluga, Cristóbal Ortiz, Marcel Casamayou y Josefina&nbsp;Comas.

Fabiana dos Santos, Gonzalo Pittaluga, Cristóbal Ortiz, Marcel Casamayou y Josefina Comas.

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Mauricio Rodríguez
El sobreviviente de los Andes Roberto Canessa.

El sobreviviente de los Andes Roberto Canessa.

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Mauricio Rodríguez
Ana María de las Heras, Ximena Baladrón, Gabriela Busquets y Laura&nbsp;Surraco.

Ana María de las Heras, Ximena Baladrón, Gabriela Busquets y Laura Surraco.

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Mauricio Rodríguez
Catalina Undurraga, Gabriela Storace y Cecilia Surraco.

Catalina Undurraga, Gabriela Storace y Cecilia Surraco.

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Mauricio Rodríguez
Roy Harley y Cecilia Surraco.

Roy Harley y Cecilia Surraco.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El deporte tiene la capacidad de unir generaciones y tender puentes entre países, así como la de mantener vivas historias que trascienden cualquier resultado. Con ese espíritu se celebró una nueva edición de la Copa de la Amistad 2026, una tradición de más de 50 años que volvió a reunir a las delegaciones del Old Grangonian Club, de Chile, y del Old Christians, de Uruguay.

La jornada tuvo lugar el sábado 10 en las instalaciones del club uruguayo y convocó a más de 120 integrantes de la institución chilena, entre jugadores de rugby de Old Boys, jugadoras de hockey de Old Girls, futbolistas e invitados.

El viaje fue una nueva oportunidad para compartir el deporte, reencontrarse con viejos amigos y fortalecer los lazos que ambas instituciones construyeron a lo largo de los años. El cronograma incluyó un encuentro de hockey, un partido de fútbol de Primera División y, como uno de los momentos más emblemáticos de la jornada, el tradicional partido de los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes de 1972. Su historia está profundamente ligada a esta celebración y representa el espíritu de amistad y unión que le dio origen.

Los sobrevivientes fueron, una vez más, protagonistas de un encuentro cargado de significado. Su historia de resistencia, solidaridad y superación continúa inspirando a personas de todo el mundo, y varios de los presentes aprovecharon la oportunidad para acercarse, saludarlos y tomarse fotografías con ellos.

Después de los encuentros deportivos, las delegaciones y los invitados compartieron un almuerzo en las instalaciones del club, donde continuaron las conversaciones, las anécdotas y los reencuentros.

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