Old Christians recibió al Old Grangonian en la Copa de la Amistad 2026

Más de 120 integrantes del club chileno viajaron a Uruguay para participar de una tradición que lleva más de cinco décadas

El deporte tiene la capacidad de unir generaciones y tender puentes entre países, así como la de mantener vivas historias que trascienden cualquier resultado. Con ese espíritu se celebró una nueva edición de la Copa de la Amistad 2026, una tradición de más de 50 años que volvió a reunir a las delegaciones del Old Grangonian Club, de Chile, y del Old Christians, de Uruguay.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La jornada tuvo lugar el sábado 10 en las instalaciones del club uruguayo y convocó a más de 120 integrantes de la institución chilena, entre jugadores de rugby de Old Boys, jugadoras de hockey de Old Girls, futbolistas e invitados.

El viaje fue una nueva oportunidad para compartir el deporte, reencontrarse con viejos amigos y fortalecer los lazos que ambas instituciones construyeron a lo largo de los años. El cronograma incluyó un encuentro de hockey, un partido de fútbol de Primera División y, como uno de los momentos más emblemáticos de la jornada, el tradicional partido de los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes de 1972. Su historia está profundamente ligada a esta celebración y representa el espíritu de amistad y unión que le dio origen.

Los sobrevivientes fueron, una vez más, protagonistas de un encuentro cargado de significado. Su historia de resistencia, solidaridad y superación continúa inspirando a personas de todo el mundo, y varios de los presentes aprovecharon la oportunidad para acercarse, saludarlos y tomarse fotografías con ellos.