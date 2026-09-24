'Más allá de la sociedad', la serie de Netflix se adentra en las heridas, el duelo y la sobreexposición mediática de los sobrevivientes de los Andes

Tragedia. Milagro. Fenómeno de Netflix. El accidente de los Andes es una de las historias uruguayas más reconocidas de las últimas cinco décadas, bajo la que se ha creado un prolífico cuerpo de obras: libros, conferencias, documentales y hasta dos adaptaciones a la ficción.

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La última de ellas, La sociedad de la nieve (2023), dirigida por el español J.A. Bayona, supuso la canonización definitiva del relato a escala internacional. Una puesta al día con el porte de una superproducción al estilo de Hollywood, cuyo atractivo se vio respaldado tanto por el prestigio de los festivales y dos nominaciones al Óscar como por su masividad en la plataforma.

Casi tres años después de estrenar aquella película en los cines uruguayos y de catapultar a su protagonista, Enzo Vogrincic, a la escena global, Netflix, Bayona y su equipo regresaron a la cordillera movidos por nuevas interrogantes. De ese retorno nace Más allá de la sociedad , una serie documental que propone otra mirada sobre el episodio o, más bien, sobre sus coletazos.

Su estreno tuvo lugar ayer, miércoles 23, en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, aunque fuera de competencia por tratarse de una serie y no de una película. La producción estará disponible en la plataforma recién el 18 de diciembre, con una duración total aproximada de 153 minutos. El recorrido hacia el estreno, sin embargo, pasó antes por Montevideo.

A comienzos de setiembre, Netflix organizó una proyección de la serie completa para un segmento de la prensa nacional, con la presencia de Carlos Torres, el documentalista español que dirigió el proyecto, y del propio Bayona, quien aquí figura como productor ejecutivo.

Fue Bayona quien abrió la función y presentó a Torres como su sucesor en el relato, anticipándose a la pregunta que muchos se harán al enterarse sobre la nueva producción: ¿qué quedaba, luego de décadas de prensa, publicaciones, conferencias y dramatizaciones, por contar?

“Cuando estábamos haciendo la película nunca sabíamos dónde acabar la historia, era bastante interminable. Quedaron muchas historias fuera y mucho interés por saber qué fue de estas personas después”, dijo Bayona durante la proyección organizada en Movie Montevideo.

“La serie habla de cómo se sobrevive a sobrevivir, de cómo se sobrevive a la muerte de un ser querido y de cómo se cuenta. De cómo, a partir de contarla, le podemos intentar encontrar algún sentido a lo sucedido (...) Estamos muy agradecidos de volver al Uruguay, de volver a la montaña y volver a esta historia”.

Dividida en tres episodios de alrededor de una hora, la serie propone un giro a la perspectiva habitual de las producciones sobre los Andes, y sitúa su punto de partida en el momento exacto del rescate. El primer episodio indaga sobre el impacto de la noticia y la inmediatez del regreso en aquel diciembre de 1972.

Para recrear aquella conmoción, tanto en la sociedad como en la intimidad de los hogares de las familias involucradas, la producción despliega una batería de recursos audiovisuales que Netflix ha instalado como sello propio en el documental contemporáneo: un ritmo vertiginoso que entrelaza testimonios actuales a cámara, tomas de drones y sofisticadas reconstrucciones de época, ambientadas en lo que parecen los sets de la película de Bayona o hasta generadas digitalmente.

Es en el material de archivo, sin embargo, donde el relato alcanza uno de sus puntos más altos, no solo por la calidad de la restauración, sino por la diversidad de sus fuentes. Entre los hallazgos más notorios destacan los testimonios que los sobrevivientes brindaron a la prensa chilena a pocas horas del rescate, en una etapa donde la urgencia mediática capturó sus primeras reacciones antes de que regresaran a Montevideo y unificaran un relato oficial para abordar la cuestión de la antropofagia y las decisiones extremas que exigió la montaña.

El segundo capítulo marca un quiebre emocional al desplazar el foco hacia las familias de quienes no volvieron. Allí la serie se adentra en la culpa del sobreviviente, las secuelas del duelo compartido dentro de la comunidad de Carrasco y las tensiones que quedaron flotando durante décadas.

Finalmente, la tercera entrega aborda el medio siglo posterior desde la reconstrucción cotidiana y la explotación mediática. El capítulo expone el frenesí de publicaciones oportunistas que buscaron lucrar con el suceso e indaga en cómo aquellos jóvenes rearmaron sus vidas bajo la sobreexposición global —varios convertidos con los años en conferencistas internacionales—. En ese recorrido, la docuserie le concede incluso un espacio de redención a Frank Marshall, director de ¡Viven! (1993), y matiza aquella versión hollywoodense protagonizada por Ethan Hawke.

Carlos Torres, director de la serie documental Más alla de la sociedad. Netflix

La estructura para Más allá de la sociedad no siempre estuvo tan clara. "No sabíamos bien cuántos episodios serían, ni qué serían, ni muy bien la forma. Hemos ido encontrando por el camino", explicó a Búsqueda Torres, a quien Bayona convocó sin haber tenido un trabajo previo con él.

“Uno se hace una pregunta: ‘¿qué contar de esto que no se haya contado ya?’ Cincuenta años después había habido muchísimos documentales, libros y notas”, explicó Torres sobre el punto de partida del documental. A eso sumó un dato que ilustra el desgaste del tema: solo en prensa escrita existen cerca de cien mil artículos publicados. “Había algo muy poderoso en empezar a narrar justo en el punto donde suelen acabar las historias de los Andes, que es en el rescate”.

Con esa premisa como norte, la investigación combinó la revisión del material ya publicado con viajes a Montevideo, charlas fuera de cámara con los protagonistas y la exploración de fotografías y filmaciones familiares inéditas.

A los documentos privados se sumó el rescate del documental chileno La visión de los Andes (1972), de Louis Kovácevich, filmado en color y restaurado recientemente en Chile, junto con registros audiovisuales de la RAI italiana, la televisión chilena y entrevistas grabadas en España en 1974.

Para Torres, el filtro del material fue más complejo que su propio hallazgo. “A veces eliges un archivo que a lo mejor no tiene tanta calidad técnica, pero (que) te da una verdad del momento que es impresionante”, afirmó sobre un proceso de montaje que se estiró hasta el cierre de la producción.

Revisar esas imágenes también transformó la percepción que tenía sobre los protagonistas. “Muchas veces pensamos en ellos como personajes casi mitológicos, pero verlos en sus casas o por las calles de Montevideo con 19 o 20 años te permite dimensionar la verdadera edad que tenían”, reflexionó el director.

J.A. Bayona en la serie documental Más allá de la sociedad. Netflix

La fortaleza de Más allá de la sociedad, insistió Torres, la encontró en desplazar la mirada hacia el impacto social, el duelo y la reconstrucción cotidiana tras el regreso, incluida la tensión entre algunas familias y los efectos que dejó, décadas después, el fenómeno de La sociedad de la nieve. “Lo que les pasó en la montaña es muy difícil de comprender, pero lo que ocurrió después en Montevideo se conecta con algo con lo que todos convivimos: el dolor. Creo que mucha gente se va a sentir identificada”, señaló.

Pese a la fuerza de esa premisa, en la ejecución no todo funciona. La serie también muestra la expedición de J.A. Bayona y el elenco de La sociedad de la nieve al Valle de las Lágrimas, pensada como puente entre la ficción y la realidad. Sin embargo, en ese ida y vuelta con el presente, la vivencia de los actores exhibe un énfasis introspectivo que no siempre alcanza la gravedad emocional de la historia real.

El detrás de escena de la película de Bayona deja destellos notables —como los propios sobrevivientes filmando sus cameos— que darían para un documental independiente sobre el rodaje. Pero al mezclarse con el drama histórico, la presencia de la producción adquiere un matiz autorreferencial, como una reafirmación prescindible por parte de Netflix sobre un éxito que ya era indiscutible.

En ese cruce de intenciones, el relato pierde algo de potencia. Una propuesta volcada exclusivamente al vínculo de las familias y al Montevideo posterior a 1972, sin la interferencia de la ficción, habría resultado sensiblemente más concentrada y potente.

De manera reveladora, sin embargo, el propio rodaje y estreno de la película de Bayona aparecen en el relato como un catalizador que comenzó a allanar el camino para el diálogo y la sanación entre ambas partes.

Esa misma gente, antes que cualquier festival o algoritmo de streaming, fue la primera en ver la serie terminada. Se proyectó completa para los sobrevivientes y sus familias y las familias de los que no sobrevivieron, en Montevideo, con Torres presente. "Fue muy intenso. Muy bueno también el poder verlo con ellos, el poder escucharles después, el poder tener ese punto de encuentro", contó el director. Fue, concluyó, el hito más valioso de todo el proceso. "Un momento que me llevo".