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Llega 'El carnaval de los animales' al Sodre con orquesta, ballet, teatro, ilustraciones y videomapping

La Orquesta Juvenil Nacional y la Escuela de Formación Artística del Sodret presentan una ambiciosa producción de la clásica obra del compositor francés Camille Saint-Saëns

El carnaval de los animales.jpg (1)
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La música sinfónica, la danza, el teatro y los recursos audiovisuales se unen en una ambiciosa propuesta cultural para estas vacaciones de invierno.

El Carnaval de los animales, una de las obras más populares de la música clásica universal, llega en una producción pensada para disfrutar en familia y acercarse a la música sinfónica y las artes escénicas.

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Orquesta en vivo, ballet, teatro, videomapping e ilustraciones forman parte de esta puesta en escena que reúne a la Orquesta Juvenil Nacional con bailarines de las Escuelas de Formación Artística del Sodre, creada para transformar la célebre composición del francés Camille Saint-Saëns en una experiencia artística integral, contemporánea y cercana para públicos de todas las edades.

El carnaval de los animales

Compuesta en 1886, El carnaval de los animales es una de las obras más populares de la música clásica universal. Su estructura está integrada por 14 movimientos breves, cada uno inspirado en un animal distinto. A través de instrumentos la obra recrea el rugido del león, el movimiento de las gallinas, la pesadez del elefante, la lentitud de las tortugas, la delicadeza de los peces de un acuario o la elegancia del cisne.

La propuesta desarrolla una narrativa escénica propia que cuenta la historia de Anita, una niña que sueña con ser parte de la orquesta, y Pipo, su inseparable muñeco. Mientras, los instrumentos imitan movimientos, sonidos y personalidades de animales que desfilan a modo de un gran carnaval.

Orquesta Juvenil del Sodre
Orquesta Juvenil Nacional del Sodre

Orquesta Juvenil Nacional del Sodre

La dirección general y musical es de la maestra Claudia Rieiro, la dirección escénica de Andrés Papaleo y la coreografía original de María Inés Camou. Además, las ilustraciones estarán a cargo del dibujante Andrés Alberto, reconocido por sus libros e historietas en el suplemento infantil Gigantes, de La Diaria.

Del viernes 3 al domingo 5 de julio, a las 15 h, en la sala principal del Auditorio Nacional del Sodre Adela Reta. Entradas de 170 a 700 pesos en Tickantel y boletería.

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