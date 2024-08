Blancos, colorados y Fernández Huidobro se quejan porque el resto del gobierno mantiene trancada la política nacional de defensa

“El Codena no existe. Creo que se reunió dos veces, una para constituirse. No existe, nunca elaboró nada. No tenemos una política de defensa nacional. Claro, no es fácil, pero qué importante que sería”, afirmó el legislador colorado.

En la misma línea se manifestó el diputado nacionalista Javier García. En una entrevista el miércoles 18 con el programa “En Perspectiva” de radio El Espectador, García dijo que habló con el ministro Fernández Huidobro: “Le dije: ‘Escúcheme una cosa, creamos un organismo, se llenaron la boca con ese organismo de que es una cosa moderna, estratégica, etcétera, y en lo que va de los tres o cuatro años se reunió dos veces por 15 minutos’. Estos son organismos que hay que citar al presidente y los ministros, no son para reuniones de un pasillo, para que se reúnan los que tienen que decidir y con visión de Estado y digan ‘este es un problema que tenemos que resolver’”.

El diputado blanco alertó sobre el alto grado de obsolescencia que tienen los buques de la Armada en un escenario que para el futuro cercano depara un aumento de sus misiones y exigencias. Con base en su advertencia, expresó que es necesario que a la brevedad se reúna el Codena, algo que le planteó personalmente al ministro.

“¿El ministro estuvo de acuerdo con esa idea?”, le preguntó el periodista Emiliano Cotelo. “Sí, pero lo vi un poco desbordado”, fue la respuesta.

“Ni idea”.

De forma paralela, el propio Fernández Huidobro reafirmó de manera pública su molestia con sus compañeros del Poder Ejecutivo por la inoperancia del Codena. En una entrevista con la revista “Caras y Caretas” publicada el viernes 20, el ministro se quejó: “No hay elaborada ninguna ley de defensa. Lo tiene que hacer el Consejo de Defensa Nacional, que tiene que analizar las amenazas que puedan poner en riesgo la soberanía. Debe llegar a acuerdos sobre cuáles son las amenazas para el país, y cuando el presidente de la República convoque, se irá. De todas formas, es obvio que aquí adentro, en el Ministerio, la gente a la que se le paga para eso habla y estudia estos temas en serio, aunque la izquierda no tiene idea de este asunto y no le dé la más mínima pelota. Y nos perdemos en la instrumentación y la táctica, pero de estrategia no sabemos nada. Ni idea de para dónde vamos”.

Solo una vez que se resuelva la política de defensa nacional, que según la propia ley se hará sobre la base de que esa actividad involucra a toda la población y a todos los recursos del país, se podrá crear una “política militar de defensa” específica para las Fuerzas Armadas.

A su vez, con base en una política militar de defensa se podrán determinar qué tipo de Fuerzas Armadas se requieren para cumplirla: cantidad de efectivos y nivel de preparación, materiales, equipos, distribución territorial, doctrinas de empleo, por ejemplo.

Meses atrás, en enero, Fernández Huidobro se había quejado con ironía por la inoperancia del Codena, cuando se le preguntó si había logrado avanzar en sus objetivos.

“Muy lentamente. No tanto por culpa de las Fuerzas Armadas, cuanto por la lentitud proverbial del Estado. Estamos tratando que el Codena (Consejo de Defensa Nacional) de una buena vez por todas apruebe la política nacional de defensa, y bueno... Son cuatro ministerios, el presidente de la República... Y bueno, están trabajando los delegados de esos ministerios en una comisión que prepara la reunión del Codena. Yo lo voy a reclamar. Voy a reclamar que este año se produzca la reunión del Codena, porque si no se aprueba la Política de Defensa, no podemos aprobar la Política Militar de Defensa, y nos tranca todo. Tampoco podemos discutir las leyes orgánicas de las tres Fuerzas Armadas ni la ley orgánica militar”, contestó en una entrevista que mantuvo entonces con Búsqueda (Nº 1.696).

En ese momento, el jerarca añadió: “Este no es un tema prioritario para el sistema político uruguayo. Nunca lo fue. Fíjese: ministro de Economía, ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa, presidente, teniendo que sentarse a definir la política de Defensa Nacional... (...) Esto es como un dominó: si no se cumple una etapa no se puede pasar a la otra. Sería muy atrevido definir líneas de acción presupuestal sin tener cumplida esa etapa. Si bien podemos imaginarnos el rumbo que tomarán las cosas cuando se aprueben, no podemos adelantarnos al hecho formal de su aprobación. Por eso voy a reclamar que se priorice esto para destrancar esa gran reforma del Estado que tiene que ver con Defensa y que ahora está trancada”.

