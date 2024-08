No Te Va Gustar ganó juicio por violación de sus derechos de autor

El 3 de enero de 2012, una de las bandas de rock más famosas de Uruguay, No Te Va Gustar , dio un recital en la playa La Balconada, del balneario rochense La Paloma. El show fue contratado con el parador Punto Sur, y se acordó que no habría marcas o avisos publicitarios asociados al evento sin autorización.

La banda pidió una indemnización de US$ 70.000, el monto que aseguraron que las empresas debieron pagar de haber contratado el show. También reclamó que se condene a los demandados al pago de una multa de US$ 700.000 por el “dolo flagrante” con el que actuaron, al violar la ley de protección a la propiedad intelectual.

El fallo, al que accedió Búsqueda, relata que el manager de la banda, Nicolás Quesada, no tenía conocimiento de que NTVG tocaría para el Pilsen Sunset Tour.

Los músicos alegaron que los acusados tenían “amplia experiencia en la contratación de artistas nacionales y extranjeros”, por lo cual tenían pleno conocimiento de que si la contratación no se hacía directamente con el artista, sino con un tercero, debía exigirse que se acredite la autorización para hacerlo.

También demandaron a Andrés Navarro, propietario de Punto Sur, por haber negociado la inclusión del recital en el evento de Pilsen sin su autorización, y a otras marcas que se promocionaron en el evento.

En octubre de 2016, la Justicia de primera instancia hizo lugar al reclamo y condenó a FNC, Urbana FM, Andrés Navarro y Punto Sur a indemnizar con US$ 70.000 a NTVG. Asimismo, la jueza Estela Jubette dispuso que se indemnice a la banda por los beneficios que se obtuvieron por la explotación del show, cifra que se determinaría una vez que Pilsen entregase información sobre el dinero invertido en la campaña publicitaria del Sunset Tour.

Los condenados apelaron la decisión. Entre otras cosas, FNC cuestionó el monto de US$ 70.000, afirmó que el reclamo por el uso de la marca ya estaba prescripto, y aseguró que no hubo violación de los derechos de autor. Desde Punto Sur aseguraron que no autorizaron la inclusión de la banda en el Pilsen Sunset y además cuestionaron lo excesivo de la condena.

El caso fue analizado por el Tribunal de Apelaciones en lo civil de tercer turno, que en una sentencia reciente confirmó la condena, aunque redujo el monto y exoneró a algunos de los involucrados.

El fallo, al que accedió Búsqueda, relata que el manager de la banda, Nicolás Quesada, no tenía conocimiento de que NTVG tocaría para el Pilsen Sunset Tour. El mismo día del show notó la presencia de banderas de Pilsen, y eso ocasionó que realizara varias llamadas telefónicas para averiguar qué ocurría.

Según el tribunal, quedó probado que Navarro, de Punto Sur, propuso a Diego Lemos, de Urbana FM, incluir a NTVG en el Sunset Tour, a cambio de que el sponsor principal del evento, FNC, realizara un aporte de dinero. FNC aceptó la propuesta, y accedió a pagar al parador unos $ 90.000. Dicho pago fue retenido por FNC luego de que NTVG citara a conciliación previo al inicio del juicio.

“Ambos codemandados, Urbana FM como productor del evento y FNC como sponsor principal, fueron quienes publicitaron el toque de NTVG como parte del Sunset Tour sin haber obtenido la autorización de la banda y sin abonar el precio que hubiera correspondido de haberla contratado directamente”, sostuvo el tribunal.

El tribunal condenó a FNC y a Urbana FM a pagar a NTVG US$ 20.000 por daños y perjuicios, y al pago de una multa de otros US$ 20.000 en aplicación de la ley de protección de propiedad intelectual.

“Indudablemente —prosigue el fallo—, si auspiciaron, publicitaron y convocaron al público para un recital por el que no pagaron el precio que correspondía, actuaron con ánimo de lucro”.

La sentencia, no obstante, aceptó el reclamo de los demandados en cuanto al monto de la condena. Dice que no hay “ningún fundamento” que sustente la suma pedida por daños y perjuicios.

Para estimar el precio que entienden que deberían haber cobrado, los músicos tomaron como referencia el monto que Pilsen les pagó para tocar en el Pilsen Rock de octubre de 2010, unos US$ 43.000. Sin embargo, el gerente de Marketing de FNC afirmó en la Justicia que la dimensión de ambos eventos no es comparable. Los ministros del tribunal tomaron como referencia que NTVG cobró un cachet de US$ 20.000 para un espectáculo que realizó en 2014 en México para 60.000 personas.

Tomando en cuenta ese precio y considerando el hecho de que la banda “convocó a su propio público para el toque y cobró por sus derechos”, el tribunal condenó a FNC y a Urbana FM a pagar a NTVG US$ 20.000 por daños y perjuicios debido a la violación del derecho de marca y autor, y al pago de una multa de otros US$ 20.000 en aplicación de la ley de protección de propiedad intelectual.

Información Nacional

2018-07-12T00:00:00

2018-07-12T00:00:00