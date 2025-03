Sectores del Frente Amplio crean sublema para “representar a la gente que está en la orilla”

“Hemos sido los desahuciados, los parias del Frente Amplio, los que somos acusados de armar estas listas de alianzas”, describió una fuente del naciente bloque.

El propio Costa asegura que estos sectores no han sido contemplados debidamente en el armado del gobierno nacional: “Eso es una realidad objetiva. No tenemos a nadie a nivel nacional. No es que me quite el sueño, pero sí tenemos compañeros y compañeras que pueden aportar a nivel de país. Para eso estamos. Esta oportunidad, como no hemos sido tenidos en cuenta, es para darles voz y voto a nuestros compañeros en el territorio”.

Yamandu-Costa.jpg Yamandú Costa Pablo Vignali / adhocFOTOS

Castro y Costa fueron aliados de La Amplia en las pasadas elecciones nacionales, en donde compartieron la misma lista al Senado. Esa lista fue la tercera más votada dentro del Frente Amplio y obtuvo 113.707 votos. Desde el nuevo sublema aseguran que la votación que cosecharon estos dirigentes fue clave para el resultado electoral. De hecho, la lista 1358, de La Amplia, obtuvo en todo el país 40.354 votos, mientras que sus aliados, Castro y Costa, cosecharon más de 70.000 votos entre ambos, según destacó un documento de estos sectores que circuló de manera interna.

Carballo, por su parte, encabezó 115 hojas de votación al Senado, según una investigación realizada por el Programa de Estudios Parlamentarios coordinado por el politólogo Daniel Chasquetti. Con esa estrategia, en octubre dio la sorpresa y consiguió más de 52.000 votos.

Costa, en tanto, presentó la lista 2040 en varios departamentos del país, pero no en Canelones, donde postuló un compendio de listas que también sumaban para el Senado encabezado por Cosse. El dirigente dice no sentirse aludido cuando algunos dirigentes, como el senador Mario Bergara, cuestionan la implementación de listas colectoras: “No es mi caso. Pero tendrían que preguntarse los que acusan por qué no logran nuclear a los sectores chicos y por qué los sectores más grandes han desplazado a mucha gente como yo. Tenemos una fuerte ideología, hemos participado en todos los ciclos electorales, pero no tenemos lugar en las fuerzas políticas preestablecidas”.

Humberto-Castro.jpg Humberto Castro Javier Calvelo / adhocFOTOS

Castro asumió como senador el martes 18 y Costa, que es quien le sigue en el orden de suplentes, renunció el martes 25 a su cargo de edil en la Junta Departamental de Canelones, ya que tiene previsto ingresar a la Cámara Alta en abril. Ambos dirigentes respaldaron a Cosse en las internas, a diferencia de Carballo, que desde el primer momento se plegó a Orsi y también participó en el sublema del Movimiento de Participación Popular en las listas nacionales.

Si bien la conformación de un sublema no implica más que una alianza electoral, Costa considera que el acuerdo también tiene un componente político: “Confluimos con Sumemos, que tiene una vocación similar de promoción de gente de los más diversos pelos, y con Felipe Carballo y la lista 711, que han sido un ejemplo de cómo alcanzar representación parlamentaria a través de grupos pequeños. Y nosotros queremos fortalecer a los pequeños para convertirnos en un grande en todo el país”.