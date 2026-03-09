¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst es embajadora de la ONG Save the Children desde fines del año pasado.

Así fue el desfile de Gabriela Hearst en la Semana de la Moda de París

La musa de su nueva colección ready to wear fue la activista británica Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Este lunes la diseñadora Gabriela Hearst volvió a ser ovacionada al presentar su nueva colección de otoño-invierno 2026 en la Semana de la Moda de París.

Dentro de las majestuosas bóvedas del emblemático Petit Palais, la uruguaya saludó al público con una remera de Save the Children, una elección que no fue casual: desde diciembre del 2025, Hearst es embajadora de la ONG que trabaja por los derechos de los niños, un rol que no solo la compromete a hacer grandes donaciones de las ganancias de su marca homónima, sino que también la inspira a la hora de diseñar sus piezas.

Leé además

la marcha del dia internacional de la mujer en montevideo, en imagenes
Fotos
Fotorreportaje

La marcha del Día Internacional de la Mujer en Montevideo, en imágenes
Sueños de trenes se estrenó recientemente en salas; tiene 4 nominaciones al Oscar que incluyen Mejor película, Mejor guion adaptado y Mejor fotografía.
Video
Camino al Oscar

Oscar 2026: Dónde ver en Uruguay las nominadas a Mejor película (en cine o streaming)

En este caso, la musa de su nueva colección ready to wear fue la activista británica Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children y parte fundamental en la promulgación de los derechos del niño realizada por Naciones Unidas.

“Eglantyne vivió con pasión, pero su trabajo estaba cuidadosamente planificado y estudiado. Su rigor se honra a través de los materiales y técnicas de esta colección, que aportan profundidad, experiencia y humanidad a cada detalle y a cada prenda”, señala un comunicado de prensa de la firma.

Además de ser reconocida en el mundo por defender a los niños, Jebb practicaba montañismo y equitación y andaba en bicicleta, facetas que la diseñadora también quiso transmitir en sus diseños, al igual que su coraje y determinación. Predominaron las piezas sobrias, funcionales y elegantes en colores tierra y negros, que las modelos llevaron con un estilismo relajado, de maquillaje suave y cabello despeinado. La música del desfile, en tanto, estuvo a cargo del uruguayo Juan Campodónico, con producción de Danilo Astori Sueiro.

Embed

En concreto, las modelos lucieron conjuntos de sastrería en pana de cachemira, chaquetas de aviador en cuero, pantalones cargo, prendas de punto, vestidos fluidos con referencias a los inicios del siglo XX y abrigos de shearling —provenientes de Sudáfrica— gabardina y tweed de Donegal, varios por encima de los vaporosos vestidos. Por otro lado, se repitieron detalles como los flecos, el encaje y las botas cowboy pintadas a mano por la artista española Almudena Cañedo.

Gabriela Hearst
Gabriela Hearst
Gabriela Hearst
Gabriela Hearst
Gabriela Hearst
Gabriela Hearst
Gabriela Hearst
Gabriela Hearst
Gabriela Hearst

Te Puede Interesar

Canciller Mario Lubetkin.
Video

Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

Por Redacción Búsqueda
Una invitación y una reflexión

Una invitación y una reflexión

Por Guillermo Draper
Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
Video

Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

Por France 24
Presidente Yamandú Orsi.

Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

Por Redacción Búsqueda
// Leer el objeto desde localStorage