Oscar 2026: Dónde ver en Uruguay las nominadas a Mejor película (en cine o streaming)

Bajo la dirección de Ryan Coogler, Pecadores (Sinners) se ambienta en el Mississippi de 1932, donde los hermanos gemelos Elijah y Elias Moore —ambos interpretados por Michael B. Jordan— regresan a su pueblo natal para abrir un club de blues y dejar atrás un pasado criminal. Sin embargo, su búsqueda de redención se ve truncada por la aparición de una amenaza sobrenatural en forma de vampiros que comienza a acechar a la comunidad local.

La historia transcurre en un lapso de 24 horas y entrelaza el terror gótico con las tensiones sociales de la época. El reparto principal se completa con las actuaciones de Hailee Steinfeld, Jack O'Connell y Delroy Lindo.

Con 16 nominaciones , Pecadores establece el récord de más candidaturas para una película ; el récord anterior era de 14, y lo compartían All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016). Además de a Mejor película, es candidata a Mejor dirección, Mejor actor para Michael B. Jordan, Mejor actor secundario para Wunmi Musaku y Delroy Lindo, y estrena la categoría Mejor casting (esta edición será la primera vez que se entregue esta estatuilla).

La película de Paul Thomas Anderson se adentra en la vida de un hombre que carga con heridas invisibles. Leonardo DiCaprio interpreta a un veterano marcado por el pasado que emprende un viaje interior tan caótico como revelador, mientras intenta recomponer vínculos rotos y encontrar un lugar en el mundo.

Tiene 13 nominaciones al Oscar, contando Mejor película, Mejor actor principal para Leonardo DiCaprio, Mejor actriz de reparto para Teyana Taylor y Mejor actor de reparto para Benicio del Toro y Sean Penn.

Disponible en HBO Max.

Frankenstein

La esperada reinterpretación del clásico por parte de Guillermo del Toro devuelve al mito su costado más humano. Oscar Isaac encarna al atormentado Victor Frankenstein, un científico brillante cuya ambición desata consecuencias irreversibles, mientras que Jacob Elordi da vida a la criatura, un ser tan imponente como vulnerable. A través del vínculo trágico entre creador y creación, la película se adentra en la culpa, la soledad y el deseo desesperado de pertenecer.

Acumula 9 nominaciones al Oscar, además de a Mejor película, Mejor actor de reparto para Jacob Elordi, Mejor guion adaptado para Guillermo del Toro y Mejor fotografía, entre otras.

Disponible en Netflix.

Valor sentimental

Las hermanas Nora (Renate Reinsve) y Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) se reencuentran con su padre ausente (Stellan Skarsgård), un director de cine muy reconocido en el pasado que ha vuelto para ofrecer a Nora el papel principal de su próxima película. Aunque ella lo rechaza, Gustav decide seguir adelante con la idea de utilizar la casa familiar como escenario de su nuevo rodaje, lo que reaviva las tensiones entre ellos, sobre todo cuando llega una joven actriz de Hollywood (Elle Fanning) que acepta el papel en su lugar. El vínculo entre las hermanas se convertirá en su mayor refugio frente a las heridas del pasado.

Recibió 9 nominaciones, además de a Mejor película y Mejor película internacional, Mejor director para Joachim Trier, Mejor actriz para Renate Reinsve, Mejor actriz de reparto para Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, y Mejor actor de reparto para Stellan Skarsgård.

En cines.

Marty Supremo

Inspirada en la vida del legendario jugador de tenis de mesa Marty Reisman, la película Marty Supremo sigue a un buscavidas neoyorquino que pasa de apostar en sótanos de Manhattan a convertirse en campeón, en una carrera tan desmedida como su propio ego. Timothée Chalamet encarna a este antihéroe con bigotito, lengua filosa y una ambición que no conoce límites. La bipic deportiva dirigida por Joshua Safdie se mueve a toda velocidad por el lado menos glamoroso del sueño americano. Entre secuestros fallidos, estafas, relaciones interesadas y huidas incendiarias, el protagonista persigue la gloria con más voracidad que talento.

Obtuvo 9 nominaciones al Oscar, entre las que se destacan Mejor película, Mejor director y Mejor actor principal para Timothée Chalamet.

En cines.

Hamnet

La realizadora china Chloé Zhao (ganadora del Oscar por la dirección de Nomadland) adaptó la galardonada novela Hamnet, de Maggie O'Farrell, que narra la historia desconocida del acontecimiento que dio origen a un clásico de la literatura. Empieza en Inglaterra, en 1580, cuando un empobrecido profesor de latín llamado William Shakespeare (Paul Mescal) conoce a Agnes (Jessie Buckley), una mujer independiente de la que se enamora. El romance es imparable, el amor intenso y genuino, y los conduce a casarse y a concebir tres hijos. Conforme los niños crecen William inicia una carrera teatral en Londres que lo obliga a dejar a Agnes sola al frente del hogar. Entonces, sucede la muerte del pequeño Hamnet, y la tragedia pone a prueba el vínculo irrompible de la pareja. El demoledor proceso de duelo se transformará en la obra maestra de Shakespeare, Hamlet.

Tiene 8 nominaciones que incluyen Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz para Jessie Buckley y Mejor guion adaptado.

En cines.

El agente secreto

Escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, esta cinta nos sitúa en 1977, durante la dictadura militar brasileña. La trama sigue a Marcelo (Wagner Moura), un profesor que huye de un pasado turbulento en San Pablo y se refugia en la ciudad de Recife. Su objetivo es reconstruir su vida y reencontrarse con su hijo, pero pronto descubre que la ciudad, lejos de ser un refugio, está bajo una vigilancia asfixiante y las amenazas sobre su vida son constantes. La película llega con un fuerte impulso internacional tras haber ganado los premios a Mejor Director y Mejor Actor en el Festival de Cannes.

Tiene 4 nominaciones al Oscar: Mejor película, Mejor película internacional, Mejor actor para Wagner Moura y Mejor casting.

Única función el miércoles 28 de enero en el marco del José Ignacio International Film Festival (JIIFF). Será en Bodega Oceánica José Ignacio a las 20.30 horas con entrada gratuita.

Bugonia

El director de cine griego Yorgos Lanthimos vuelve a apartar al espectador de su zona de confort con su nuevo filme Bugonia. La premisa es inquietante: dos jóvenes, obsesionados con teorías conspirativas, secuestran a una ejecutiva farmacéutica convencidos de que es una alienígena que planea destruir la Tierra. El reparto está integrado por Emma Stone como Michelle, la enigmática ejecutiva que podría o no ser una invasora extraterrestre, y Jesse Plemons como Teddy, un paranoico apicultor convencido de su misión apocalíptica.

La película tiene un total de 4 nominaciones, incluyendo Mejor actriz para Emma Stone y Mejor guion.

En cines.

Sueños de trenes

Basada en el relato de Denis Johnson, recorre la vida de Robert Grainier (Joel Edgerton), un huérfano criado entre los bosques del noroeste de Estados Unidos durante la expansión del ferrocarril a comienzos del siglo XX. Tras enamorarse y formar una familia con Gladys (Felicity Jones), el trabajo lo mantiene lejos de su hogar hasta que un hecho inesperado cambia para siempre su manera de mirar el mundo. El realizador, Clint Bentley, se vale de paisajes imponentes y silencios profundos para retratar la pérdida, el progreso y la búsqueda de sentido.

Tiene 4 nominaciones al Oscar; además de Mejor película, es candidata a Mejor guion adaptado y Mejor fotografía.

Disponible en Netflix.

¿Dónde ver las nominadas a Mejor película internacional?

De las candidatas a Mejor película internacional, la brasileña El agente secreto y la tunecina The Voice of Hind Rajab no se estrenaron aún en cines ni en plataformas (aunque la primera podrá verse en el JIIFF), la francesa Fue solo un accidente tuvo su paso breve por las salas uruguayas (tal vez a partir de las nominaciones vuelva a la cartelera), y la noruega Valor sentimental está en cines.

Por último, la española Sirat —sobre un padre que se une a una caravana de ravers a través de un desierto junto con su hijo en un viaje agotador e interminable con el fin de encontrar a su otra hija, perdida hace meses— también podrá verse en el José Ignacio International Film Festival, en una única función el sábado 31 de enero en la Bajada de los Pescadores a las 20.30 horas.